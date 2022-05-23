Знакомство с Кутаиси

Современная парламентская столица Грузии - Кутаиси является одним из самых древних городов мира

Современная парламентская столица Грузии — Кутаиси является одним из самых древних городов мира.

Согласно историческим источникам Кутаиси был столицей великого могущественного и богатого Колхидского царства.

Первые памятки, подтверждающие его существование, относятся к VI веку до нашей эры.

Предлагаем вам отправиться на автомобильно-пешеходную экскурсию, в сопровождении профессионального русскоговорящего гида, с посещением соборов Баграти и академии Гелати.
Знакомство с Кутаиси
Знакомство с Кутаиси
Знакомство с Кутаиси
Знакомство с Кутаиси
Знакомство с Кутаиси
Знакомство с Кутаиси

Что вас ожидает 🤩

  • Колхидский фонтан
  • Белый мост
  • Канатная дорога
  • Храм Баграта
  • Ботанический сад
  • Гелати

Что вас ожидает:

Великолепный и живописный Кутаиси

Город раскинулся на двух берегах могучей реки Риони. Кутаиси очень неоднозначный и контрастный, его сложно понять и оценить с первого взгляда. Сейчас это самый густонаселенный город в Западной Грузии и столица региона Имеретия. Старый город находится на правом берегу реки и представляет собой собрание архитектурных шедевров, исторических и культурных достопримечательностей. Старый и современный город соединяют многочисленные мосты, раскинутые через реку. С них открывается прекрасный вид, подчеркивающий все великолепие и живописность города Кутаиси.
Один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры
Величайший памятник культуры — храм Баграта, построен в X-XI вв, во времена правления грузинского царя Баграта III. Этот величественный собор отличается изысканными, гармоничными пропорциями, изящным декором. В южном вестибюле можно увидеть фрагменты фрески Пресвятой Богородицы. Не северной стене храма имеется надпись о дате окончания постройки — 1003 г. Храм внесен в список мировых исторических и культурных памятников ЮНЕСКО.
Центр духовной и научной жизни средневековой Грузии
Самая узнаваемая достопримечательность в окрестностях Кутаиси, это возвышающийся на горе, спрятанный среди зелени комплекс Гелати, выдающийся памятник грузинского зодчества, усыпальница грузинских царей, культовое место для паломников. Под общим названием «Гелати» объединен хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный ансамбль, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия, основанный в 1106 году, великим царем Грузии Давидом Строителем.
В Гелатском монастыре сохранилось множество настенных росписей, датирующихся XII-XVIII ст. Больше всего внимание посетителей привлекают сохранившиеся фрески и мозаики, которые напоминают о создателях храмового комплекса. Здесь же в монастыре можно увидеть железные ворота города Гянджи, доставленные сюда в 1139 г. царем Деметре. В 1994 г. монастырь включили в список мировых памятников ЮНЕСКО.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат, воду, солнцезащитные очки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питьевая вода для каждого участника тура
Что не входит
  • Билеты на канатную дорогу около 2 $/чел.
  • Обед согласно меню
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00-09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат
  • Воду
  • Солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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