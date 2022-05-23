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Великолепный и живописный Кутаиси

Город раскинулся на двух берегах могучей реки Риони. Кутаиси очень неоднозначный и контрастный, его сложно понять и оценить с первого взгляда. Сейчас это самый густонаселенный город в Западной Грузии и столица региона Имеретия. Старый город находится на правом берегу реки и представляет собой собрание архитектурных шедевров, исторических и культурных достопримечательностей. Старый и современный город соединяют многочисленные мосты, раскинутые через реку. С них открывается прекрасный вид, подчеркивающий все великолепие и живописность города Кутаиси.

Один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры

Величайший памятник культуры — храм Баграта, построен в X-XI вв, во времена правления грузинского царя Баграта III. Этот величественный собор отличается изысканными, гармоничными пропорциями, изящным декором. В южном вестибюле можно увидеть фрагменты фрески Пресвятой Богородицы. Не северной стене храма имеется надпись о дате окончания постройки — 1003 г. Храм внесен в список мировых исторических и культурных памятников ЮНЕСКО.

Центр духовной и научной жизни средневековой Грузии

Самая узнаваемая достопримечательность в окрестностях Кутаиси, это возвышающийся на горе, спрятанный среди зелени комплекс Гелати, выдающийся памятник грузинского зодчества, усыпальница грузинских царей, культовое место для паломников. Под общим названием «Гелати» объединен хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный ансамбль, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия, основанный в 1106 году, великим царем Грузии Давидом Строителем.

В Гелатском монастыре сохранилось множество настенных росписей, датирующихся XII-XVIII ст. Больше всего внимание посетителей привлекают сохранившиеся фрески и мозаики, которые напоминают о создателях храмового комплекса. Здесь же в монастыре можно увидеть железные ворота города Гянджи, доставленные сюда в 1139 г. царем Деметре. В 1994 г. монастырь включили в список мировых памятников ЮНЕСКО.

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