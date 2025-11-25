Откройте Цхалтубо — город-курорт с древней историей и уникальной советской архитектурой, где сегодня царит атмосфера заброшенного величия.
Вы познакомитесь с его славным прошлым и увидите, как природа поглощает санатории, построенные в стиле классицизма и ар-деко.
Описание экскурсии
Цхалтубо: лабиринтами забытого величия советской архитектуры
История города уходит в Средние века. Уже древние летописцы отмечали его важность — ведь на местных источниках лечили воинов царицы Тамары. Мы коснёмся легенд и истории этого периода, а также расцвета в эпоху Советского Союза и упадка в 90-е.
Особое внимание уделим архитектуре Цхалтубо, которая существенно отличается от типичных советских строений. Здесь присутствует стиль классической греческой архитектуры и элементы арт деко.
Здания частично поглощены природой, это популярное место для киносъёмок и фотоссесий.
Вы увидите:
- санаторий Legends Tskaltubo Spa Resort
- бани № 6 и № 8
- санаторий «Металлург»
Кому подойдёт экскурсия
Людям, которых интересует быт и архитектура советского периода, а также любителям антуражных локаций
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Jetta, если в вашей компании будет до 3 человек, или на минивэне Mercedes-Benz Viano, если вас будет больше
- На маршруте предусмотрен близкий осмотр только безопасных объектов, в заброшенные локации не заходим
- Дополнительные расходы: обед в кафе по пути
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиорги — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Гиорги. Я родился и вырос в традиционной семье в городе Кутаиси. Ещё в детстве я пешком обошёл все уголки родного города, с большим любопытством читал и слушал истории
