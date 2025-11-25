Откройте Цхалтубо — город-курорт с древней историей и уникальной советской архитектурой, где сегодня царит атмосфера заброшенного величия. Вы познакомитесь с его славным прошлым и увидите, как природа поглощает санатории, построенные в стиле классицизма и ар-деко.

Ваш гид в Кутаиси

Цхалтубо: лабиринтами забытого величия советской архитектуры

История города уходит в Средние века. Уже древние летописцы отмечали его важность — ведь на местных источниках лечили воинов царицы Тамары. Мы коснёмся легенд и истории этого периода, а также расцвета в эпоху Советского Союза и упадка в 90-е.

Особое внимание уделим архитектуре Цхалтубо, которая существенно отличается от типичных советских строений. Здесь присутствует стиль классической греческой архитектуры и элементы арт деко.

Здания частично поглощены природой, это популярное место для киносъёмок и фотоссесий.

Вы увидите:

санаторий Legends Tskaltubo Spa Resort

бани № 6 и № 8

санаторий «Металлург»

Кому подойдёт экскурсия

Людям, которых интересует быт и архитектура советского периода, а также любителям антуражных локаций

