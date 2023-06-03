За 5000 лет здесь сформировалась уникальная культура, с которой вы познакомитесь, посетив пещеры Цхалтубо и стоянку неандертальцев.
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю Колхиды
- 🏞️ Вдохновляющие виды Кавказа
- ⛪ Уникальные старинные храмы
- 🌳 Прогулка по древнему лесу
- 🍲 Дегустация местных деликатесов
Что можно увидеть
- Пещера Цхалтубо
- Резиденция Багратиони
- Монастырь Гелати
- Монастырь Моцамета
- Лионский лес
- Крепость Скандэ
- Тержольский перевал
- Столп Кацхи
- Город Чиатура
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Посещение пещеры Цхалтубо. Вы посетите огромные подземные лабиринты с комнатами, а возле села Терджола я вам покажу стоянку неандертальцев, представляющую целую сеть пещер.
Резиденция Багратиони. В монастыре Гелати, где жили представители западной ветви царской тысячелетней династии, вы узнаете удивительную историю этого древнего рода.
Древний монастырь Моцамета. Расположенный в глубоком каньоне горной реки, он привлекает своими тайнами, легендами и особым очарованием.
Прогулка по Лионскому лесу. Это остаток древнего дубового бора, покрывавшего всю Имерети, и увидев его, вы сможете представить, насколько богата природа края.
Древняя крепость Скандэ. Вы окажетесь в некогда древнем античном городе, который навещали римляне и этруски.
Живописный Тержольский перевал, откуда видна вся Имеретия и Рача – здесь вы сможете сделать потрясающие панорамные снимки.
Чудо природы – столп Кацхи. Вас поразит известковый останец с церковными сооружениями на вершине.
Город Чиатура. Здесь, в центре марганцевого производства вместо автобусов – канатные дороги, и это превращает шахтерский городок в совершенно особое место, от которого у вас останутся необычные впечатления.
Имеретинские деликатесы. В местном колоритном кафе вы отведаете лучшие блюда местной кухни – мясо с орехами, пхали различного рода, пеламуши, курицу на кеци, чуреки с сыром и многое-многое другое.
Организационные детали
В стоимость не входит питание и сувениры.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия началась на 1,5 часа позже назначенного времени, нам это было не сильно принципиально, но кому-то могло быть
Из заявленных локаций были: столб, шахтерский город
Сергей скорректировал маршрут, но наше пожелание о более вместительном автомобиле не