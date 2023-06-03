Большое путешествие по Имеретии

Погрузитесь в историю и природу Кутаиси: пещеры, монастыри, древние крепости и уникальные природные объекты ждут вас на этом незабываемом маршруте
Путешествие по Имеретии позволит вам окунуться в историю древнего государства Колхида, куда приплыли аргонавты.

За 5000 лет здесь сформировалась уникальная культура, с которой вы познакомитесь, посетив пещеры Цхалтубо и стоянку неандертальцев.
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В монастыре Гелати узнаете о династии Багратиони, а в монастыре Моцамета вас ждут тайны и легенды. Прогулка по Лионскому лесу и посещение древней крепости Скандэ откроют вам богатую природу края.

На Тержольском перевале сделаете потрясающие панорамные снимки, а в Чиатуре вас поразят канатные дороги. Завершите день дегустацией имеретинских деликатесов

4
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю Колхиды
  • 🏞️ Вдохновляющие виды Кавказа
  • ⛪ Уникальные старинные храмы
  • 🌳 Прогулка по древнему лесу
  • 🍲 Дегустация местных деликатесов
Большое путешествие по Имеретии
Большое путешествие по Имеретии
Большое путешествие по Имеретии
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Пещера Цхалтубо
  • Резиденция Багратиони
  • Монастырь Гелати
  • Монастырь Моцамета
  • Лионский лес
  • Крепость Скандэ
  • Тержольский перевал
  • Столп Кацхи
  • Город Чиатура

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Посещение пещеры Цхалтубо. Вы посетите огромные подземные лабиринты с комнатами, а возле села Терджола я вам покажу стоянку неандертальцев, представляющую целую сеть пещер.
Резиденция Багратиони. В монастыре Гелати, где жили представители западной ветви царской тысячелетней династии, вы узнаете удивительную историю этого древнего рода.
Древний монастырь Моцамета. Расположенный в глубоком каньоне горной реки, он привлекает своими тайнами, легендами и особым очарованием.
Прогулка по Лионскому лесу. Это остаток древнего дубового бора, покрывавшего всю Имерети, и увидев его, вы сможете представить, насколько богата природа края.
Древняя крепость Скандэ. Вы окажетесь в некогда древнем античном городе, который навещали римляне и этруски.
Живописный Тержольский перевал, откуда видна вся Имеретия и Рача – здесь вы сможете сделать потрясающие панорамные снимки.
Чудо природы – столп Кацхи. Вас поразит известковый останец с церковными сооружениями на вершине.
Город Чиатура. Здесь, в центре марганцевого производства вместо автобусов – канатные дороги, и это превращает шахтерский городок в совершенно особое место, от которого у вас останутся необычные впечатления.
Имеретинские деликатесы. В местном колоритном кафе вы отведаете лучшие блюда местной кухни – мясо с орехами, пхали различного рода, пеламуши, курицу на кеци, чуреки с сыром и многое-многое другое.

Организационные детали

В стоимость не входит питание и сувениры.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
3
2
2
1
Е
3 июн 2023
В целом все бы и ничего, но
Экскурсия началась на 1,5 часа позже назначенного времени, нам это было не сильно принципиально, но кому-то могло быть
Из заявленных локаций были: столб, шахтерский город
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(интерес там представляет только храм в скале, все остальное не стоит того, чтобы туда ехать), монастырь возле каньона, от пещеры и храма Баграти мы отказались. Где потерялись крепость, дубовый лес и деликатесы мы так и не поняли.
Манера речи гида объективно странная, информативность оставляет желать лучшего, мысли излагаются трудно, медленно, слушать тяжело. Да и в целом регулярно приходилось поторапливать.
Цена всего этого мероприятия неоправданно завышена.
Из хорошего: машина комфортная для двоих + нас сводили на реку протекающую в каньоне, такой локации заявлено не было.

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв. Я исправлю и доработаю некоторые моменты, на которые вы указали.
IRINA
26 апр 2023
Были на экскурсии 14 марта 2023 года. Бронировали заранее, переписывались с гидом, уточняя маршрут и его корректировки под наши желания.
Сергей скорректировал маршрут, но наше пожелание о более вместительном автомобиле не
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было удовлетворено. (Написал:" Какой водитель будет свободен в этот день")
Поскольку Сергей проводит экскурсию с водителем, то мы, три взрослых человека, весь день ездили на заднем сиденье. Тесновато.
Сергей интересный рассказчик, но с тихим голосом (в машине его не очень хорошо слышно)
Посетили все места, которые мы обговаривали.
Грузия - это страна куда нужно возвращаться снова и снова.
Спасибо!

Ю
3 ноя 2019
Побывали небюджетно (по сравнению с остальными экскурсиями) в бюджетном туре по Имеретии. Сначала не хотела писать отзыв, но возможно это кому-то пригодится. В принципе всё было неплохо, но то ли
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экскурсовод был усталым, то ли ещё что, но информации было мало, переезды сопровождались в основном тишиной или его переговорами с водителем. Программа была не полностью видимо из-за задержки с утра (мы ставили 10 утра, гид поставил 11, в итоге выехали ещё позднее). Да, было предложено на следующий день куда-то съездить, но программа у у нас, как продуманных путешественников, уже была расписана. Манера рассказа у гида странная, легкости в общении не было (как на других экскурсиях с другими гидами). Город Чиатура - город детства гида и это как-то его отвлекало, нежели помогало. Больге часа на перекус с хачапури - необоснованно долго для такой экскурсии, тем более, что мы согласны были поесть в машине (мы аккуратные, да и машина сама была не самая приятная по сравнению с другими). И это с трудом можно было назвать деликатесом. Было предложено через час после перекуса ещё поесть (возможно тут и были деликатесы), но после потери часа и целого хачапури все были ещё сыты - непродуманно как-то. Видела в основном положительные отзывы, почему и выбрали эту экскурсию, и возможно просто звезды не сошлись в этот день.

Н
17 мар 2019
Экскурсия с Сергеям получилась очень познавательной и интересной; общение комфортным. Видно, что он любит и знает свою край, постарался подогнать нашу экскурсию и под меня и под погодные условия, за что ему большое спасибо. В том, что захотелось узнать ещё больше о Грузии его большая заслуга. Желаю Сергею успехов, а гостям страны новых впечатлений в компании с Сергеем
А
10 ноя 2018
Сергей хороший гид, разносторонне эрудированный, но на мой взгляд немного стеснительный. Видно, что он занимается любимым делом и хочет показать свой регион. Это вторая экскурсия которую мы заказали с Сергеем.
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Изумительные пейзажи, покрытые лесами горы и заснеженные вершины вдали, скала с маленькой церковью отшельника, монастырь с выдолбленными в скалах помещениями и церквями 5 века поражают! Шахтерский городок в каньоне - на любителя. Про пещеру ничего сказать не могу, мы её не посетили. Отдельное спасибо Сергею за замечательный ужин где мы попробовали блюда местной кухни с грузинскими тостами.

Марина
1 окт 2018
Хочу отметить гида - потрясаяющие знания, грамотная речь и любовь к своему региону. Знает все! Была удобная машина и отличный водитель - что очень важно на больших расстояниях. Маршрут был изменен для наших нужд, у нас получился другой тур по региону. Рекомендую все уточнять и проговаривать заранее
О
14 июн 2017
Экскурсия с Сергеем, мне очень понравилась. А главное остались довольны дети(9 лет и 6 лет). Мы посмотрели не только красивые места, но умудрились испытать много впечатлений от разных приключений .
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Для себя почерпнула много интересного, хотя все невозможно объять и сразу запомнить. Грузия страна, в которую снова и снова нужно возвращаться. Сергей любит свой край и не просто гид, а человек, которому все интересно начиная с геологи гор и заканчивая особенностями национальной кухни. И он отличается тем, что он в владеет информацией во всех этих сферах. Показывает места, отличающиеся от общепринятых мест, куда везут обычно туристов. Если вы хотите узнать много интересного и не боитесь приключений - Сергей ваш гид.

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