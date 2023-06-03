Путешествие по Имеретии позволит вам окунуться в историю древнего государства Колхида, куда приплыли аргонавты.За 5000 лет здесь сформировалась уникальная культура, с которой вы познакомитесь, посетив пещеры Цхалтубо и стоянку неандертальцев.

В монастыре Гелати узнаете о династии Багратиони, а в монастыре Моцамета вас ждут тайны и легенды. Прогулка по Лионскому лесу и посещение древней крепости Скандэ откроют вам богатую природу края. На Тержольском перевале сделаете потрясающие панорамные снимки, а в Чиатуре вас поразят канатные дороги. Завершите день дегустацией имеретинских деликатесов

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Посещение пещеры Цхалтубо. Вы посетите огромные подземные лабиринты с комнатами, а возле села Терджола я вам покажу стоянку неандертальцев, представляющую целую сеть пещер.

Резиденция Багратиони. В монастыре Гелати, где жили представители западной ветви царской тысячелетней династии, вы узнаете удивительную историю этого древнего рода.

Древний монастырь Моцамета. Расположенный в глубоком каньоне горной реки, он привлекает своими тайнами, легендами и особым очарованием.

Прогулка по Лионскому лесу. Это остаток древнего дубового бора, покрывавшего всю Имерети, и увидев его, вы сможете представить, насколько богата природа края.

Древняя крепость Скандэ. Вы окажетесь в некогда древнем античном городе, который навещали римляне и этруски.

Живописный Тержольский перевал, откуда видна вся Имеретия и Рача – здесь вы сможете сделать потрясающие панорамные снимки.

Чудо природы – столп Кацхи. Вас поразит известковый останец с церковными сооружениями на вершине.

Город Чиатура. Здесь, в центре марганцевого производства вместо автобусов – канатные дороги, и это превращает шахтерский городок в совершенно особое место, от которого у вас останутся необычные впечатления.

Имеретинские деликатесы. В местном колоритном кафе вы отведаете лучшие блюда местной кухни – мясо с орехами, пхали различного рода, пеламуши, курицу на кеци, чуреки с сыром и многое-многое другое.

Организационные детали

В стоимость не входит питание и сувениры.