Из Кутаиси в сказочную Сванетию: путешествие к горам и башням
Вас ждет незабываемое путешествие по Сванетии, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории. Готовы к приключениям?
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от $440 за всё до 2 чел.
Экспресс-перезагрузка в горах и у моря с выездом из Кутаиси: только для вашей компании
Рассмотреть монастыри, переночевать на высоте более 2500 метров и отдохнуть на пляже в Кобулети
Начало: Кутаиси, ваше место проживания, время по договорён...
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
€350 за всё до 20 чел.
Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас
Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по...
15 мар в 10:00
22 мар в 10:00
€350 за всё до 22 чел.
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Туры по окрестностям Кутаиси и местам Грузии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май