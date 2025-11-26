Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, точное место по договорённости, 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за человека
В Грузию своей компанией: Кутаиси, Тбилиси, Чиатура и Сигнахи с треккингами в горах
Взойти на гору Цхраджвари, побывать в 7 городах, заглянуть на винзавод и в пещеру Прометея
Начало: Аэропорт Кутаиси, 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€1500 за человека
От моря до серных источников и гор: только вы и самые живописные уголки Грузии
Погулять по Батуми и Старому Тбилиси, заглянуть в Боржоми и ощутить атмосферу Кахетии и Казбеги
Начало: Аэропорт Кутаиси, время зависит от времени вашего ...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$650 за человека
