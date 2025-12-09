Выходные в Имеретии: Чиатура, пещера Магара и горные пейзажи (индивидуальный тур)
Покататься на канатной дороге, побывать в пещере неандертальцев и погулять по заброшенному санаторию
За одно путешествие вы побываете в городе канатных дорог Чиатуре, увидите столп Кацхи, на вершине которого расположена древняя церковь, где некогда жили монахи-отшельники.
Осмотрите заброшенный санаторий «Труд», который сохранил остатки былого читать дальше
величия, и посетите храм князей Кахаберидзе.
Полюбуетесь панорамой Шкмерийского высокогорного плато, карстовым озером и Главным Кавказским хребтом. А ещё исследуете пещеру Магара, где жили первобытные люди.
Её потолок покрыт копотью от костров, которые разводили неандертальцы, а в залах до сих пор находят осколки орудий и другие следы пребывания здесь наших предков.
Описание тура
Организационные детали
.
Программа тура по дням
1 день
Столп Кацхи, город канатных дорог Чиатура и заброшенный санаторий
Наше путешествие начнётся в Кутаиси, одном из древнейших городов Грузии. Первая остановка — столп Кацхи, колонна высотой 40 метров, возвышающаяся среди зелёных холмов. На вершине расположена церковь, где некогда жили монахи-отшельники.
Далее направимся к храму князей Кахаберидзе. Этот древний монастырь связан с одним из самых влиятельных княжеских родов региона.
После поедем в Чиатуру, город канатных дорог, которые стали его уникальной транспортной системой. Мы поднимемся в кабинах, созданных ещё в советский период, и полюбуемся видами с высоты.
В Раче нам откроется панорама Шкмерийского высокогорного плато. Следующая локация — санаторий «Труд». Осмотрим атмосферное заброшенное сооружение с арками, колоннами и следами былого величия.
Завершаем день на заброшенной канатной дороге. Посетим 2 станции, откуда открываются впечатляющие виды на скальные массивы.
После насыщенного дня нас ждёт традиционный грузинский ужин в аутентичном кафе. Будем пробовать хачапури, чашушули и разнообразные блюда имеретинской кухни.
Вечером — отдых и свободное время.
2 день
Карстовое озеро, пещера неандертальцев и Шкмерское плато
Позавтракаем и отправимся к озеру Великанов, карстовому водоёму с невероятно чистой водой.
Следующая остановка — пещера Магара, где жили первобытные люди. Продолжим день лёгким треккингом, поднимемся на Шкмерское плато. Здесь нас ждёт захватывающий панорамный вид на Главный Кавказский хребет.
На перевале нам откроется обзор на крупнейший карстовый каньон Грузии, а также на живописные просторы региона Рача. Пообедаем в гостях у местных в селе Шкмери, где попробуем традиционные грузинские блюда.
Во второй половине дня начнём обратный путь в Кутаиси. Прибудем в город к 22:00.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Кутаиси и обратно
Проживание
Питание
Трансферы из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, 8:00
Завершение: Кутаиси, 22:00
