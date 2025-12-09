Наше путешествие начнётся в Кутаиси, одном из древнейших городов Грузии. Первая остановка — столп Кацхи, колонна высотой 40 метров, возвышающаяся среди зелёных холмов. На вершине расположена церковь, где некогда жили монахи-отшельники.

Далее направимся к храму князей Кахаберидзе. Этот древний монастырь связан с одним из самых влиятельных княжеских родов региона.

После поедем в Чиатуру, город канатных дорог, которые стали его уникальной транспортной системой. Мы поднимемся в кабинах, созданных ещё в советский период, и полюбуемся видами с высоты.

В Раче нам откроется панорама Шкмерийского высокогорного плато. Следующая локация — санаторий «Труд». Осмотрим атмосферное заброшенное сооружение с арками, колоннами и следами былого величия.

Завершаем день на заброшенной канатной дороге. Посетим 2 станции, откуда открываются впечатляющие виды на скальные массивы.

После насыщенного дня нас ждёт традиционный грузинский ужин в аутентичном кафе. Будем пробовать хачапури, чашушули и разнообразные блюда имеретинской кухни.

Вечером — отдых и свободное время.