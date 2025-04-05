Найдено 3 тура в категории « Каньоны » в Кутаиси, цены от €300. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00 «Грузинские хребты Кавказа, укутанные одеялом густых лесов и лугов, скрывают скалистые каньоны, бирюзовые ниточки рек, гул водопадов и помнят времена древнегреческих богов, титанов и Колхидского царства» €300 за всё до 10 чел. На машине 4 дня Перезагрузка в Сванетии: индивидуальный тур с треккингом в горах Доехать до самого высокогорного поселения Европы, посетить Мартвильский каньон и дойти до ледника Начало: Кутаиси, 9:00 «Преодолеем перевалы и окажемся в Мартвильском каньоне, у монастыря 7-10 веков, водохранилища Ингури и доедем до Ушгули, самого высокогорного поселения Европы» €650 за всё до 5 чел. На машине 2 дня Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по... «Запланирован лёгкий хайкинг по каньону реки Крихула» €350 за всё до 22 чел. Все туры Кутаиси

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