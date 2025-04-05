Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам
Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
«Грузинские хребты Кавказа, укутанные одеялом густых лесов и лугов, скрывают скалистые каньоны, бирюзовые ниточки рек, гул водопадов и помнят времена древнегреческих богов, титанов и Колхидского царства»
5 апр в 08:00
12 апр в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Перезагрузка в Сванетии: индивидуальный тур с треккингом в горах
Доехать до самого высокогорного поселения Европы, посетить Мартвильский каньон и дойти до ледника
Начало: Кутаиси, 9:00
«Преодолеем перевалы и окажемся в Мартвильском каньоне, у монастыря 7-10 веков, водохранилища Ингури и доедем до Ушгули, самого высокогорного поселения Европы»
15 июн в 09:00
22 июн в 09:00
€650 за всё до 5 чел.
Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас
Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по...
«Запланирован лёгкий хайкинг по каньону реки Крихула»
5 апр в 10:00
12 апр в 10:00
€350 за всё до 22 чел.
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