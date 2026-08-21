Кахети — древнее грузинское царство и винный погреб Грузии! Не увидев красот этого региона, нельзя сказать, что вы побывали в Грузии.
Красивые пейзажи, величественные панорамы Большого Кавказа и древние памятники архитектуры — всё это вы увидите на нашей экскурсии.
Красивые пейзажи, величественные панорамы Большого Кавказа и древние памятники архитектуры — всё это вы увидите на нашей экскурсии.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Алазанская долина и Большой Кавказ Начало тура по древней дороге, носящей имя — Кахетинская, которая проходит через Сагареджо. Сворачиваем с дороги и осматриваем древний монастырь Ниноцминда. После монастыря возвращаемся на трассу и едем по направлению города Сигнахи, останавливаясь по дороге, чтобы посмотреть очень красивую средневековую крепость Чаилури. Перед Сигнахи, остановка в монастыре св. Нины в селе Бодбе, где находятся мощи Святой и открываются фантастические виды на Алазанскую долину и Большой Кавказ. В Сигнахи, осмотр города и посещение винодельни «Okro’s Vinery» с возможностью дегустации, можем там же пообедать при желании, либо в ресторане в самом городе. После этого возвращаемся домой. Важная информация: Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.
Экскурсия может быть подтверждена гидом, только при условии оплаты суммы предоплаты, указанной в заказе.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ниноцминда
- Крепость Чайлури
- Бодбе
- Сигнахи
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Топливо
Что не входит в цену
- Питание и напитки по дороге
- Вход в этнографический музей Сигнахи - 10 лари/чел.
- Дегустация - 15 лари/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: От Вашего места проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может быть подтверждена гидом, только при условии оплаты суммы предоплаты, указанной в заказе.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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