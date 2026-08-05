Что вы увидите
Храм СветицховелиОсмотр с остановкой
В этом главном храме Грузии хранится пять святынь всего христианства и главная из них Хитон Иисуса
Монастырь ДжвариОсмотр с остановкой
...Там где сливаяся шумят, обнявшись словно две сестры, струи Арагвы и Куры... Именно это место, знакомое всем с детства мы и посетим
Описание экскурсии
Мцхета один из самых древних городов мира и место, где объектами ЮНЕСКО является наибольшее число исторических и культурных памятников страны, – всё это удивительная Мцхета.
В рамках обзорной экскурсии осмотрим достопримечательности древней столицы Грузии:
- монастырь Джвари, основанный в VI веке и упоминаемый М.Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда, с высоты скалистого утеса, открывается потрясающий вид на слияние двух рек – Куры и Арагви;
- кафедральный собор Светицховели – усыпальница грузинских царей, где захоронен Хитон Господень.
Затем прогуляемся по старинным улочкам и ощутите восточный колорит.
Затем вернёмся в Тбилиси
Кому подойдёт
- Всем любознательным
Программа экскурсии
1
Мцхетакафедральный собор Светицховели – усыпальница грузинских царей, где захоронен Хитон Господень.
2
монастырь Джваримонастырь Джвари, основанный в VI веке и упоминаемый М.Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда, с высоты скалистого утеса, открывается потрясающий вид на слияние двух рек – Куры и Арагви;
Место встречи
🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Отель
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 4 человек
|350 ₾
|До 10 человек
|570 ₾
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость включено: трансфер из/в отель, транспортное обслуживание по ходу маршрута, услуги русскоговорящего гида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вано — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид из Тбилиси. провожу экскурсии по всей Грузии. Покажу вам мою Грузию, нестандартную, необычную, яркую, свежую, пьянящую, вечно молодую: мы увидим города, древние достопримечательности, Грузию с традиционным укладом, побываем в гостях, где до сих пор соблюдают древние традиции гостеприимства и застолья. Узнаете историю грузинских блюд, производства вина, историю страны и людей.
Входит в следующие категории Мцхеты
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