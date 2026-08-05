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Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 350 ₾ за экскурсию

Ваш гид в Мцхете

...Там где сливаяся шумят, обнявшись словно две сестры, струи Арагвы и Куры... Именно это место, знакомое всем с детства мы и посетим

В этом главном храме Грузии хранится пять святынь всего христианства и главная из них Хитон Иисуса

Описание экскурсии

Мцхета один из самых древних городов мира и место, где объектами ЮНЕСКО является наибольшее число исторических и культурных памятников страны, – всё это удивительная Мцхета.

В рамках обзорной экскурсии осмотрим достопримечательности древней столицы Грузии:

монастырь Джвари, основанный в VI веке и упоминаемый М.Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда, с высоты скалистого утеса, открывается потрясающий вид на слияние двух рек – Куры и Арагви;

кафедральный собор Светицховели – усыпальница грузинских царей, где захоронен Хитон Господень.

Затем прогуляемся по старинным улочкам и ощутите восточный колорит.

Затем вернёмся в Тбилиси

Кому подойдёт