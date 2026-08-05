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Индивидуальная экскурсия из Тбилиси в Мцхету

Колыбель грузинского христианства, древняя столица и место действия лермонтовского "Мцыри"
Индивидуальная экскурсия из Тбилиси в Мцхету
Индивидуальная экскурсия из Тбилиси в Мцхету

Что вы увидите

Храм Светицховели
Храм СветицховелиОсмотр с остановкой
В этом главном храме Грузии хранится пять святынь всего христианства и главная из них Хитон Иисуса
Монастырь Джвари
Монастырь ДжвариОсмотр с остановкой
...Там где сливаяся шумят, обнявшись словно две сестры, струи Арагвы и Куры... Именно это место, знакомое всем с детства мы и посетим

Описание экскурсии

Мцхета один из самых древних городов мира и место, где объектами ЮНЕСКО является наибольшее число исторических и культурных памятников страны, – всё это удивительная Мцхета.

В рамках обзорной экскурсии осмотрим достопримечательности древней столицы Грузии:

  • монастырь Джвари, основанный в VI веке и упоминаемый М.Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда, с высоты скалистого утеса, открывается потрясающий вид на слияние двух рек – Куры и Арагви;
  • кафедральный собор Светицховели – усыпальница грузинских царей, где захоронен Хитон Господень.

Затем прогуляемся по старинным улочкам и ощутите восточный колорит.

Затем вернёмся в Тбилиси

Кому подойдёт

  • Всем любознательным

Программа экскурсии

1

Мцхета

кафедральный собор Светицховели – усыпальница грузинских царей, где захоронен Хитон Господень.
2

монастырь Джвари

монастырь Джвари, основанный в VI веке и упоминаемый М.Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Отсюда, с высоты скалистого утеса, открывается потрясающий вид на слияние двух рек – Куры и Арагви;

Место встречи

🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Отель

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 4 человек350 ₾
До 10 человек570 ₾

Ответы на вопросы

Что включено
  • В стоимость включено: трансфер из/в отель, транспортное обслуживание по ходу маршрута, услуги русскоговорящего гида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вано
Вано — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид из Тбилиси. провожу экскурсии по всей Грузии. Покажу вам мою Грузию, нестандартную, необычную, яркую, свежую, пьянящую, вечно молодую: мы увидим города, древние достопримечательности, Грузию с традиционным укладом, побываем в гостях, где до сих пор соблюдают древние традиции гостеприимства и застолья. Узнаете историю грузинских блюд, производства вина, историю страны и людей.

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