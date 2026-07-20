Е Елена

Были на экскурсии в Мцхета с Гидом Ревазом. Нам все очень понравилось. Реваз очень грамотный, обаятельный, с большим чувством юмора человек. Экскурсия проходила в, спокойном темпе, мы узнали много интересного. Спасибо, Реваз!