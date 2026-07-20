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Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия из Тбилиси в Мцхету
Колыбель грузинского христианства, древняя столица и место действия лермонтовского "Мцыри"
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 350 ₾ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Мцхета - Джвари - Самтавро: колыбель грузинского христианства
Начало: Вахтанг Горгасали №3
«Здесь захоронены святыни христианства – хитон Иисуса Христа и мантия Илии Пророка, а также мощи святого Андрея Первозванного»
Расписание: Отправление происходит каждый день в 12:00.
$19 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Прекрасный маршрут! Очень насыщенная хорошая экскурсия без затягивания (4 часа это оптимально). Спасибо организаторам за возможность выехать в 12… не
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И
Гид Давид интересно рассказал о местах, все понравилось
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Ю
Хорошая познавательная экскурсия. Гид Ираклий очень понравился.
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А
Очень колоритно и познавательно. Гид Левон всегда на большой высоте - приятно пообщаться с умным, интеллигентным и харизматичным человеком. Увиденное превзошло ожидания - красота культуры, мудрость веков, глубина веры. Прекрасное завершение недельного пребывания в гостеприимной Грузии.
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Р
Потрясающе интересный маршрут, крайне занимательный рассказ нашего гида Зураба, а также приятная дорога через очень красивые места! Гид Зураб старался изо всех сил рассказать все что он знает и делал это максимально интересно! В конце тура нас ждала винная дегустация
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M
Большое спасибо гиду Ривазу! Очень интересное сопровождение всей поездки (начиная с улиц Тбилиси до архитектурных деталей в монастырях Мцхеты) историческими
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Е
Были на экскурсии в Мцхета с Гидом Ревазом. Нам все очень понравилось. Реваз очень грамотный, обаятельный, с большим чувством юмора человек. Экскурсия проходила в, спокойном темпе, мы узнали много интересного. Спасибо, Реваз!
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D
Были на экскурсии в Мцхета с Гидом Ревазом. Нам все очень понравилось. Реваз очень грамотный, обаятельный, с большим чувством юмора человек. Экскурсия проходила в, спокойном темпе, мы узнали много интересного. Спасибо, Реваз!
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К
Великолепно провели время. Гид-Натали очень интересно делится историей, видно, что любит своё дело. Узнав, что у мамы день рождения, даже организовала мини праздник и подарила очень памятный подарок. От всей души самые сердечные благодарности!
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Ю
добротная экскурсия из разряда обязательных и недолгих. очень красивые места, которые стоит посмотреть, если вы в Тбилиси.
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Всего 17 отзывов в Мцхете в категории "Статуя Христа-Искупителя"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Статуя Христа-Искупителя»
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Сейчас в Мцхете в категории "Статуя Христа-Искупителя" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 350. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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