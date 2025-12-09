Однодневное путешествие из Тбилиси в северную Армению — это возможность за один день увидеть главные жемчужины Лори, не тратя много времени в дороге. Комфортабельный трансфер и тщательно продуманный маршрут делают тур удобным и лёгким даже для тех, кто не любит утомительные поездки. Вы посетите величественные монастыри Хахпат и Санаин, внесённые в список ЮНЕСКО. Их каменные стены хранят историю тысячелетий, а изящная архитектура и резьба по камню впечатляют даже искушённых путешественников. В Ахтале вас ждёт древний монастырь с уникальными фресками, а в Алаверди — знакомство с городом, сохранившим особый дух армянского Лори. Отдельная остановка — музей братьев Микоянов, где история ХХ века предстаёт в самых неожиданных подробностях. Поездка подарит не только новые знания, но и удовольствие от красивых пейзажей: зелёные горы, глубокие ущелья и прозрачный воздух северной Армении сопровождают вас весь день. Это идеальный тур для тех, кто хочет расширить своё путешествие по Кавказу и познакомиться с Арменией без лишней спешки и усталости. Важная информация:

Необходимы паспорт и виза (если требуется для Армении) — Маршрут включает пересечение границы Грузия – Армения — Рекомендуется взять удобную обувь для прогулок по монастырям и тёплую одежду (в горах прохладнее).