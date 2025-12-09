Однодневное путешествие из Тбилиси в северную Армению подарит вам встречу с величественными монастырями ЮНЕСКО – Хахпатом и Санаином, древней Ахталой и атмосферным городом Алаверди.
Вы откроете для себя историю и архитектуру средневековой Армении, заглянете в музей братьев Микоянов и насладитесь красотой зелёных горных ущелий Лори.
Описание трансфер
Однодневное путешествие из Тбилиси в северную Армению — это возможность за один день увидеть главные жемчужины Лори, не тратя много времени в дороге. Комфортабельный трансфер и тщательно продуманный маршрут делают тур удобным и лёгким даже для тех, кто не любит утомительные поездки. Вы посетите величественные монастыри Хахпат и Санаин, внесённые в список ЮНЕСКО. Их каменные стены хранят историю тысячелетий, а изящная архитектура и резьба по камню впечатляют даже искушённых путешественников. В Ахтале вас ждёт древний монастырь с уникальными фресками, а в Алаверди — знакомство с городом, сохранившим особый дух армянского Лори. Отдельная остановка — музей братьев Микоянов, где история ХХ века предстаёт в самых неожиданных подробностях. Поездка подарит не только новые знания, но и удовольствие от красивых пейзажей: зелёные горы, глубокие ущелья и прозрачный воздух северной Армении сопровождают вас весь день. Это идеальный тур для тех, кто хочет расширить своё путешествие по Кавказу и познакомиться с Арменией без лишней спешки и усталости. Важная информация:
Необходимы паспорт и виза (если требуется для Армении) — Маршрут включает пересечение границы Грузия – Армения — Рекомендуется взять удобную обувь для прогулок по монастырям и тёплую одежду (в горах прохладнее).
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хахпат (ЮНЕСКО)
- Монастырь Санаин (ЮНЕСКО)
- Монастырь Ахтала
- Город Алаверди
- Музей братьев Микоянов
- Горные ущелья и пейзажи региона Лори
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Обед (от 20$)
- Входной билет в музей (3$/чел)
- Личные расходы
- Виза (если требуется)
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Необходимы паспорт и виза (если требуется для Армении)
- Маршрут включает пересечение границы Грузия - Армения
- Рекомендуется взять удобную обувь для прогулок по монастырям и тёплую одежду (в горах прохладнее)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
