⛪ Древние монастыри среди живописных гор 🌿 • 🏰 Монастырь Ахтала — это удивительное место, где стены XII века хранят следы древней истории. Величественная церковь с изысканными фресками, остатки шахт для обжига меди и старинный медеплавильный завод создают атмосферу ушедших эпох. Крепостные стены придают монастырю особое очарование 🕊️.

🌄 Ахпатский монастырь — жемчужина средневековой архитектуры, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенный в живописном посёлке Ахпат, он поражает гармонией камня и гор. Здесь вы почувствуете дух старинной Армении и умиротворение священного места 🙏.

🏞️ Монастырь Санаин — путь к нему сам по себе приключение!

🚗 Сначала вас ждёт старинный мост XIII века, затем захватывающий каньон Дебед с панорамными видами, и наконец музей братьев Микоян, где можно увидеть настоящий самолёт Ми

Г-21 ✈️. Завершением станет посещение монастыря Санаин — ещё одного объекта ЮНЕСКО с уникальной архитектурой и богатой историей. 📜 Во время путешествия вы погрузитесь в историю Армении и Грузии, узнаете о переплетении культур, традиций и судеб двух соседних народов 🤝❤️.