Древние монастыри среди живописных гор — то, без чего невозможно представить Армению.
Некоторые из них находятся совсем рядом с грузинской границей — идеально для однодневного путешествия. Вы побываете в Ахтале, Ахпате и Санаине, трёх разных монастырских комплексах X века. Помимо памятников архитектуры, мы также посетим каньон и вы получите незабываемые впечатления.
Некоторые из них находятся совсем рядом с грузинской границей — идеально для однодневного путешествия. Вы побываете в Ахтале, Ахпате и Санаине, трёх разных монастырских комплексах X века. Помимо памятников архитектуры, мы также посетим каньон и вы получите незабываемые впечатления.
Описание экскурсии
⛪ Древние монастыри среди живописных гор 🌿 • 🏰 Монастырь Ахтала — это удивительное место, где стены XII века хранят следы древней истории. Величественная церковь с изысканными фресками, остатки шахт для обжига меди и старинный медеплавильный завод создают атмосферу ушедших эпох. Крепостные стены придают монастырю особое очарование 🕊️.
- 🌄 Ахпатский монастырь — жемчужина средневековой архитектуры, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенный в живописном посёлке Ахпат, он поражает гармонией камня и гор. Здесь вы почувствуете дух старинной Армении и умиротворение священного места 🙏.
- 🏞️ Монастырь Санаин — путь к нему сам по себе приключение!
🚗 Сначала вас ждёт старинный мост XIII века, затем захватывающий каньон Дебед с панорамными видами, и наконец музей братьев Микоян, где можно увидеть настоящий самолёт Ми
Г-21 ✈️. Завершением станет посещение монастыря Санаин — ещё одного объекта ЮНЕСКО с уникальной архитектурой и богатой историей. 📜 Во время путешествия вы погрузитесь в историю Армении и Грузии, узнаете о переплетении культур, традиций и судеб двух соседних народов 🤝❤️.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Ахтала
- Ахпатский монастырь
- Монастырь Санаин
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Виза - 10 $ (россиянам не нужна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Шота Руставели 25
Завершение: Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виорел
17 ноя 2025
Экскурсия в Армению оказалась просто невероятной! Наш гид был настоящим мастером своего дела — рассказывал настолько увлекательно, что хотелось слушать бесконечно. Он делился интересными и редкими фактами, оживлял историю, показывал
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
27%
Групповая
до 18 чел.
Групповой тур в Армению из Тбилиси - Ахпат, Санаин, Ахтала и музей Микояна
Начало: Проспект Шота Руставели, 25
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$43.80
$60 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейское наследие Тбилиси
Путешествие по еврейскому наследию Тбилиси раскроет тайны местных диаспор, их культуру и традиции. Откройте для себя историю и архитектуру
Начало: Возле площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 19:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€57 за человека
Групповая
до 15 чел.
К древним монастырям Армении - в небольшой группе
Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали 1
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
€72 за человека