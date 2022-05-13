Арт-Гид, искусство в массы

От приятных эмоций от Старого города Тбилиси, окунаемся в атмосферу статусного музея по открытым небом

Мини-группа
От приятных эмоций от Старого города Тбилиси, окунаемся в атмосферу статусного музея по открытым небом.

Классика, ренессанс, барокко и винтаж — всё это лабиринт и некая хаотичность на любой вкус.

Это пространство шедевра под названием Сололаки.
Арт-Гид, искусство в массы
Арт-Гид, искусство в массы
Арт-Гид, искусство в массы
Арт-Гид, искусство в массы
Арт-Гид, искусство в массы

Что вас ожидает:

    Яркий, колоритный и насыщенный историей район Тбилиси
    Сололаки познакомит вас с «немецким Питером», удивит итальянскими зодчими, родиной которых и был Сололаки. Там вы почувствуете рождение аристократизма Романовского стиля, а также восточную сказку «Тысячи и одной ночи». Вы узнаете имена меценатов, строивших знаменитый Сололак, историю этого места и жизненный путь этих архитекторов.
    После мы пройдёмся по проспекту Руставели, где вы посетите знаменитую Национальную Галерею. Он же бывший Храм русской славы, основанной Романовыми и конечно на ваш вкус и по желанию, мы можем оказаться в Галерее современного искусства Зураба Церетели, с его знаменитым «Адамовым Яблоком». Многие меценаты старались выделить свою финансовую независимость и тем самым открывали независимые арт-показы в своих дорогих особняках!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 12:00
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 12:00

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

    👥Групповые🚶Пешеходные🏛История и архитектура⚙️НеобычныеСтарый город🗽Достопримечательности🖼Музеи

    Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

    Старый Тбилиси
    4 часа
    🚶 Пешая
    🚌 На автобусе
    Мини-группа
    Around
    5
    1 отзыв
    Старый Тбилиси
    В рамках нашей насыщенной обзорной экскурсии по Тбилиси вы познакомитесь с историей этого самобытного города, культурой
    $15 за 1 человека
    Тбилиси - прогулка по Старому городу
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Levan
    4.6
    59 отзывов
    Тбилиси - прогулка по Старому городу
    Обзорная пешеходная экскурсия по улицам города
    от 19 за 1-10 чел.
    По тропам старого города
    4 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Артур
    5
    21 отзыв
    По тропам старого города
    Вас ждет увлекательное путешествие в старые кварталы Тбилиси, где еще на заре Новой Эры город зарождался
    $13 за 1 человека
    Тбилиси - город, где живет Муза
    4 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Zurab
    4.9
    165 отзывов
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Прогуляться по колоритным улочкам и ощутить творческую атмосферу Старого города
    6963 за 1-3 чел.
    Колоритный Тбилиси - от Старого города до блошиного рынка
    3 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Елена
    4.8
    36 отзывов
    Колоритный Тбилиси - от Старого города до блошиного рынка
    Основные и тайные достопримечательности Тифлиса, резные балконы и итальянские улочки
    29 за 1 человека
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
    4 часа
    🚶 Пешая
    Групповая
    Туроператор
    4.7
    283 отзыва
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
    Насладитесь удивительной красотой Тбилиси во время пешей прогулки с гидом
    $90 за 1 человека
    Почувствовать дух Тбилиси
    7 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Ладо
    4.7
    10 отзывов
    Почувствовать дух Тбилиси
    Открыть настоящий Тбилиси в его старине, искусстве и вине на прогулке по городским местам силы
    от 72 за 1-2 чел.
    Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
    3 часа
    Индивидуальная
    Around
    5
    5 отзывов
    Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
    История завоеваний, строительства и достижений в одной экскурсии по Старому городу Тбилиси и его современному центру
    от $150 за 1-3 чел.
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    3 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Sergo
    4.9
    374 отзыва
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Кто уезжал, тот знает непреложно - уехать из Тбилиси невозможно…
    12563 за 1-4 чел.
    Тбилиси - это что-то другое
    3.5 часа
    🚶 Пешая
    Мини-группа
    Mikhail
    5
    31 отзыв
    Тбилиси - это что-то другое
    Авторская экскурсия по Старому городу
    25 за 1 человека
    Старый город и разговоры о вине
    4 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Тамара
    Нет отзывов
    Старый город и разговоры о вине
    Мы начнем экскурсию с площади Свободы, главной площади города, прогуляемся по проспекту ИМ. Н
    $60 за 1-7 чел.
    Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси
    3 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Katya
    4.2
    9 отзывов
    Парадные, архитектура и судьбы Старого Тбилиси
    Район Сололаки застраивался на рубеже 19-20 веков меценатами и купцами
    от $66 за 1-3 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Тбилиси
    ХОРОШО
    🇬🇪
    ТАМ