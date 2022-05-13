Яркий, колоритный и насыщенный историей район Тбилиси
Сололаки познакомит вас с «немецким Питером», удивит итальянскими зодчими, родиной которых и был Сололаки. Там вы почувствуете рождение аристократизма Романовского стиля, а также восточную сказку «Тысячи и одной ночи». Вы узнаете имена меценатов, строивших знаменитый Сололак, историю этого места и жизненный путь этих архитекторов.
После мы пройдёмся по проспекту Руставели, где вы посетите знаменитую Национальную Галерею. Он же бывший Храм русской славы, основанной Романовыми и конечно на ваш вкус и по желанию, мы можем оказаться в Галерее современного искусства Зураба Церетели, с его знаменитым «Адамовым Яблоком». Многие меценаты старались выделить свою финансовую независимость и тем самым открывали независимые арт-показы в своих дорогих особняках!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00
Eduard — ваш гид в Тбилиси
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