Ежедневно в 12:00

Что вас ожидает: Яркий, колоритный и насыщенный историей район Тбилиси *Сололаки познакомит вас с «немецким Питером», удивит итальянскими зодчими, родиной которых и был Сололаки. Там вы почувствуете рождение аристократизма Романовского стиля, а также восточную сказку «Тысячи и одной ночи». Вы узнаете имена меценатов, строивших знаменитый Сололак, историю этого места и жизненный путь этих архитекторов.

Зарождение уличного искусства в Грузии*. Обсудим, как зарождался стрит-арт, какие мотивы и ценности преследовало движение. Как культура развивалась и совершенствовалась — и к чему пришла на данный момент.

Движение Нико*. Отдадим дань Нико Пиросмани и его вкладу в стрит-арт, посмотрим работы его продолжателей. Проследим эволюцию скрытых подтекстов уличного искусства и обсудим злободневность этих месседжей.

Фестивали стрит-арта в Тбилиси*. Пройдёмся по интересных закоулкам города и самостоятельно «прочитаем» визуальные послания художников. А гид расскажет о ежегодных фестивалях уличного искусства в Тбилиси.

Муралы и граффити*. Вы поймёте разницу между муралом и граффити, узнаете, как можно самовыражаться на улицах города — и как действовать, чтобы рисунок не закрасили. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация:.

Дополнительный бонус: по желанию и по согласованию со всей группой может быть организована прогулка на катере с экскурсией и гидом — до, во время или после пешей экскурсии. Услуги гида на катере предоставляются бесплатно, оплата взимается только за катер.

Оплата катера: стоимость билета — 30 лари с человека. Билет не входит в стоимость пешей экскурсии, указанной на сайте. Оплата производится туристом самостоятельно — гиду перед началом пешей экскурсии или на лодочной станции по факту.

• Дополнительно: в нашем офисе вам будет предложена дегустация вин и вода в дорогу. Способы оплаты на месте гиду:

Муралы и граффити*. Вы поймёте разницу между муралом и граффити, узнаете, как можно самовыражаться на улицах города — и как действовать, чтобы рисунок не закрасили. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация:.

Наличные — USD, EUR, GEL • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.