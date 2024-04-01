Ежедневно в 12:00

От приятных эмоций от Старого города Тбилиси, окунаемся в атмосферу статусного музея по открытым небом. Классика, ренессанс, барокко и винтаж — всё это лабиринт и некая хаотичность на любой вкус. Это пространство шедевра под названием Сололаки.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Яркий, колоритный и насыщенный историей район Тбилиси *Сололаки познакомит вас с «немецким Питером», удивит итальянскими зодчими, родиной которых и был Сололаки. Там вы почувствуете рождение аристократизма Романовского стиля, а также восточную сказку «Тысячи и одной ночи». Вы узнаете имена меценатов, строивших знаменитый Сололак, историю этого места и жизненный путь этих архитекторов.
- Зарождение уличного искусства в Грузии*. Обсудим, как зарождался стрит-арт, какие мотивы и ценности преследовало движение. Как культура развивалась и совершенствовалась — и к чему пришла на данный момент.
- Движение Нико*. Отдадим дань Нико Пиросмани и его вкладу в стрит-арт, посмотрим работы его продолжателей. Проследим эволюцию скрытых подтекстов уличного искусства и обсудим злободневность этих месседжей.
- Фестивали стрит-арта в Тбилиси*. Пройдёмся по интересных закоулкам города и самостоятельно «прочитаем» визуальные послания художников. А гид расскажет о ежегодных фестивалях уличного искусства в Тбилиси.
- Муралы и граффити*. Вы поймёте разницу между муралом и граффити, узнаете, как можно самовыражаться на улицах города — и как действовать, чтобы рисунок не закрасили. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация:.
- Дополнительный бонус: по желанию и по согласованию со всей группой может быть организована прогулка на катере с экскурсией и гидом — до, во время или после пешей экскурсии. Услуги гида на катере предоставляются бесплатно, оплата взимается только за катер.
- Оплата катера: стоимость билета — 30 лари с человека. Билет не входит в стоимость пешей экскурсии, указанной на сайте. Оплата производится туристом самостоятельно — гиду перед началом пешей экскурсии или на лодочной станции по факту.
• Дополнительно: в нашем офисе вам будет предложена дегустация вин и вода в дорогу. Способы оплаты на месте гиду:
Муралы и граффити*. Вы поймёте разницу между муралом и граффити, узнаете, как можно самовыражаться на улицах города — и как действовать, чтобы рисунок не закрасили. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация:.
Наличные — USD, EUR, GEL • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Дополнительный бонус: по желанию и по согласованию со всей группой может быть организована прогулка на катере с экскурсией и гидом - до, во время или после пешей экскурсии. Услуги гида на катере предоставляются бесплатно, оплата взимается только за катер
- Оплата катера: стоимость билета - 30 лари с человека. Билет не входит в стоимость пешей экскурсии, указанной на сайте. Оплата производится туристом самостоятельно - гиду перед началом пешей экскурсии или на лодочной станции по факту
- Дополнительно: в нашем офисе вам будет предложена дегустация вин и вода в дорогу
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - USD, EUR, GEL
- Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
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