Ежедневно в 12:00

Что вас ожидает:

Яркий, колоритный и насыщенный историей район Тбилиси

Сололаки познакомит вас с «немецким Питером», удивит итальянскими зодчими, родиной которых и был Сололаки. Там вы почувствуете рождение аристократизма Романовского стиля, а также восточную сказку «Тысячи и одной ночи». Вы узнаете имена меценатов, строивших знаменитый Сололак, историю этого места и жизненный путь этих архитекторов.

После мы пройдёмся по проспекту Руставели, где вы посетите знаменитую Национальную Галерею. Он же бывший Храм русской славы, основанной Романовыми и конечно на ваш вкус и по желанию, мы можем оказаться в Галерее современного искусства Зураба Церетели, с его знаменитым «Адамовым Яблоком». Многие меценаты старались выделить свою финансовую независимость и тем самым открывали независимые арт-показы в своих дорогих особняках!

Важная информация: