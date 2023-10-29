Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе

Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством

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Приглашаем в яркое арт-путешествие по старинным кварталам города.

Вы познакомитесь с историей района Сололаки и поймёте, как и благодаря кому он стал самой живописной частью грузинской столицы. Поговорим о роли меценатов в популяризации искусства. В районе Старый Тбилиси посетим Национальную галерею с работами знаковых мастеров. А по желанию группы зайдём в музей Зураба Церетели.
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Район Сололаки: пространство шедевров

Мы начнём прогулку в одном из самых колоритных районов старого Тбилиси. Почти все здания Сололаки построены на рубеже 19 и 20 веков. Здесь есть классика и Ренессанс, барокко и винтаж. И весь этот лабиринт эклектики — настоящий музей под открытым небом со своей особенной атмосферой.

Мы поговорим об итальянских зодчих, для которых стал родиной этот район, и таком уникальном явлении как «кавказский модерн». Представим, как здесь рождался аристократизм романовского стиля и восточная сказка «Тысяча и одна ночь». Вы увидите, что Сололаки — это пространство с удивительной и неповторимой архитектурой улиц. И услышите имена меценатов и архитекторов, благодаря которым Сололаки стал таким, какой он есть.

В нашей программе: дом братьев Сейлановых, бывший пансион благородных девиц, дом семьи Сименс, дом Калантарова, дом Манташева, дом Берия, дом персидского консула Мирза-ризи-хана.

Музеи Старого Тбилиси

Затем переместимся на проспект Руставели, а попутно обсудим, почему для многих меценатов было важно устраивать независимые арт-показы в своих особняках. Вы посетите Национальную галерею, где представлены работы выдающихся художников и скульпторов Грузии. Музей находится в бывшем храме русской славы, основанном Романовыми. А после краткого осмотра экспозиции по желанию группы заглянем в Музей современного искусства Зураба Церетели, где выставлена его знаменитая композиция «Яблоко».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Национальную галерею и Музей современного искусства
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулки
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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