Приглашаем в яркое арт-путешествие по старинным кварталам города. Вы познакомитесь с историей района Сололаки и поймёте, как и благодаря кому он стал самой живописной частью грузинской столицы. Поговорим о роли меценатов в популяризации искусства. В районе Старый Тбилиси посетим Национальную галерею с работами знаковых мастеров. А по желанию группы зайдём в музей Зураба Церетели.

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Описание

Что вас ожидает

Район Сололаки: пространство шедевров

Мы начнём прогулку в одном из самых колоритных районов старого Тбилиси. Почти все здания Сололаки построены на рубеже 19 и 20 веков. Здесь есть классика и Ренессанс, барокко и винтаж. И весь этот лабиринт эклектики — настоящий музей под открытым небом со своей особенной атмосферой.

Мы поговорим об итальянских зодчих, для которых стал родиной этот район, и таком уникальном явлении как «кавказский модерн». Представим, как здесь рождался аристократизм романовского стиля и восточная сказка «Тысяча и одна ночь». Вы увидите, что Сололаки — это пространство с удивительной и неповторимой архитектурой улиц. И услышите имена меценатов и архитекторов, благодаря которым Сололаки стал таким, какой он есть.

В нашей программе: дом братьев Сейлановых, бывший пансион благородных девиц, дом семьи Сименс, дом Калантарова, дом Манташева, дом Берия, дом персидского консула Мирза-ризи-хана.

Музеи Старого Тбилиси

Затем переместимся на проспект Руставели, а попутно обсудим, почему для многих меценатов было важно устраивать независимые арт-показы в своих особняках. Вы посетите Национальную галерею, где представлены работы выдающихся художников и скульпторов Грузии. Музей находится в бывшем храме русской славы, основанном Романовыми. А после краткого осмотра экспозиции по желанию группы заглянем в Музей современного искусства Зураба Церетели, где выставлена его знаменитая композиция «Яблоко».

Организационные детали