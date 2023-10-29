Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством
Вы познакомитесь с историей района Сололаки и поймёте, как и благодаря кому он стал самой живописной частью грузинской столицы. Поговорим о роли меценатов в популяризации искусства. В районе Старый Тбилиси посетим Национальную галерею с работами знаковых мастеров. А по желанию группы зайдём в музей Зураба Церетели.
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Описание
Что вас ожидает
Район Сололаки: пространство шедевров
Мы начнём прогулку в одном из самых колоритных районов старого Тбилиси. Почти все здания Сололаки построены на рубеже 19 и 20 веков. Здесь есть классика и Ренессанс, барокко и винтаж. И весь этот лабиринт эклектики — настоящий музей под открытым небом со своей особенной атмосферой.
Мы поговорим об итальянских зодчих, для которых стал родиной этот район, и таком уникальном явлении как «кавказский модерн». Представим, как здесь рождался аристократизм романовского стиля и восточная сказка «Тысяча и одна ночь». Вы увидите, что Сололаки — это пространство с удивительной и неповторимой архитектурой улиц. И услышите имена меценатов и архитекторов, благодаря которым Сололаки стал таким, какой он есть.
В нашей программе: дом братьев Сейлановых, бывший пансион благородных девиц, дом семьи Сименс, дом Калантарова, дом Манташева, дом Берия, дом персидского консула Мирза-ризи-хана.
Музеи Старого Тбилиси
Затем переместимся на проспект Руставели, а попутно обсудим, почему для многих меценатов было важно устраивать независимые арт-показы в своих особняках. Вы посетите Национальную галерею, где представлены работы выдающихся художников и скульпторов Грузии. Музей находится в бывшем храме русской славы, основанном Романовыми. А после краткого осмотра экспозиции по желанию группы заглянем в Музей современного искусства Зураба Церетели, где выставлена его знаменитая композиция «Яблоко».
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в Национальную галерею и Музей современного искусства
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулки
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.