14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Боржоми — место, прославившее Грузию

Находящийся на высоте 800-900 м н.у.м., город окружен национальным заповедником удивительной красоты. Михаил Николаевич Романов, получив его в наследственное владение, устроил здесь курорт европейского уровня и построил дворец в мавританском стиле, с которым вы обязательно познакомитесь на экскурсии. Также вы прогуляетесь по городскому парку с небольшой канатной дорогой и, конечно, посетите знаменитый источник с минеральной водой, об истории успеха которой я вам подробно расскажу.

«Если кто желает знать, пусть повидает Вардзию»

Пещерный город в 100 км к югу от Боржоми — символ Золотой эпохи Грузии, времени правления царицы Тамары. Рукотворный скальный комплекс был высечен в 12 веке и представлял собой сложную 13-уровневую систему сообщающихся помещений, в которых располагались библиотеки, жилые комнаты, улицы, площади и церкви. От города осталась небольшая часть, но и она даст вам возможность не только почувствовать дух древности, но и с моей помощью мысленно реконструировать образ монументальной постройки. А сопровождать вас в этом путешествии в прошлое будут рассказы о непростом историческом пути, который прошла Вардзия.

На земле древних джавахов

Обратный путь в Тбилиси пройдет вдоль южной границы страны, через Джавахети, где вашему взору предстанет самое большое озеро Грузии — Паравани. Эта этническая область примечательна большим количеством неплохо сохранившихся древних крепостей, поэтому путь в столицу будет крайне интересным и богатым на превосходные фотографии.