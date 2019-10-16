14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прославленный курорт, знаменитый скальный комплекс и древние крепости Грузии

Марина
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Марина – ваш гид
Позволить себе глоток знаменитой минеральной воды прямо из источника и насладиться красотой Боржомского ущелья.

Погрузиться в историю средневековья в грандиозном пещерном городе 12-13 веков, символе Золотой эпохи Грузии.

Увидеть древние крепости этнической области Джавахети и побывать на берегу самого большого озера Грузии.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.71
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов

Что вас ожидает

Боржоми — место, прославившее Грузию
Находящийся на высоте 800-900 м н.у.м., город окружен национальным заповедником удивительной красоты. Михаил Николаевич Романов, получив его в наследственное владение, устроил здесь курорт европейского уровня и построил дворец в мавританском стиле, с которым вы обязательно познакомитесь на экскурсии. Также вы прогуляетесь по городскому парку с небольшой канатной дорогой и, конечно, посетите знаменитый источник с минеральной водой, об истории успеха которой я вам подробно расскажу.

«Если кто желает знать, пусть повидает Вардзию»
Пещерный город в 100 км к югу от Боржоми — символ Золотой эпохи Грузии, времени правления царицы Тамары. Рукотворный скальный комплекс был высечен в 12 веке и представлял собой сложную 13-уровневую систему сообщающихся помещений, в которых располагались библиотеки, жилые комнаты, улицы, площади и церкви. От города осталась небольшая часть, но и она даст вам возможность не только почувствовать дух древности, но и с моей помощью мысленно реконструировать образ монументальной постройки. А сопровождать вас в этом путешествии в прошлое будут рассказы о непростом историческом пути, который прошла Вардзия.

На земле древних джавахов
Обратный путь в Тбилиси пройдет вдоль южной границы страны, через Джавахети, где вашему взору предстанет самое большое озеро Грузии — Паравани. Эта этническая область примечательна большим количеством неплохо сохранившихся древних крепостей, поэтому путь в столицу будет крайне интересным и богатым на превосходные фотографии.

Организационные детали

  • Посещение озера Паравани имеет сезонный характер, поэтому этот пункт мы можем заменить на визит в крепость Рабат.
  • В стоимость не включены входные билеты в городской парк Боржоми (2 лари с человека) и Вардзию (7 лари с человека).
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2019
Это был незабываемый день. Марина - великолепный, эрудированный гид и чудесный, тактичный человек. С ней было очень интересно общаться на любые темы. Ее любовь и знание истории Сакартвело восхищает. Время пролетело незаметно.
Мы были семьей, с детьми 11 и16 лет. Все остались в полном восторге.
Отдельное спасибо за все советы, в том числе и по гастрономии.
Знание предмета, личные человеческие качества нашего гида и продуманно организованная экскурсия оставили самые восторженные впечатления.
Огромное спасибо замечательному водителю, было быстро и комфортно.
Оксана
25 сентября 2019
Экскурсия прошла просто отлично!!!! На пять звезд!!! Гид Марина, отлично спланировала маршрут, рассказала много интересного и позновательного. Хоть сама экскурсия очень длительная (провели много времени в дороге), время пролетело быстро и не утомительно Рекомендую данную экскурсию.
1 сентября 2019
Спасибо большое Марине за такую чудесную экскурсию. Марина - отличный, действительно, знающий гид. Профессионал от «а» до «я», который смог легко подстроиться под нас, а это было не так легко, ведь заинтересовать нужно было не только русского, но и француза. На каждый наш вопрос Марина давала развёрнутый ответ, а вопросы наши выходили за тематику экскурсии. Очень приятные впечатления от поездки, от общения с человеком, настолько любящим свою страну !
Отдельное спасибо водителю за качество вождения !
Если вы в поисках настоящей информативной экскурсии, а не просто трансфера из точки «а» в точку «б», вы можете смело довериться Марине.
14 июля 2019
Замечательная экскурсия!Получили массу интересной информации и позитивных впечатлений.
9 июля 2019
Были в Тбилиси в конце июня, это была наша первая поездка в Грузию. В целом нам очень понравились и город и страна, отношение ко всем инострацам, в том числе русским туристам абсолютно нормальное! Не ведитесь на ТВ пропоганду! Касательно Баржоми, этот регион в сравнении с остальными лично на меня как-то не произвел сильного впечатления. Вардзия конечно другое дело, огромный пещерный город обязателен к посещению.
Забирали нас от отеля, туда же привозили обратно. Обратите внимание, что в данном случае водитель авто и гид -это два разных человека, на собственном печальном опыте другой экскурсии могу сказать, что это критически важно!!!
С гидом нам конечно очень повезло, интересный, образованный и очень небезразличный человек! Марина, спасибо Вам за компанию, время и эмоции!
Люди больше путешествуйте, меньше смотрите телевизор!))
23 июня 2019
Невероятно насыщенная, увлекательная экскурсия, с многочисленными остановками и красивыми видами из окна на протяжении всей дороги. Вардзия - потрясающее место, с интересной историей( как и вся история Грузии, пожалуй).
Наш маршрут немного отличался от заявленного: по общему решению мы не заезжали в Боржоми, а посетили его проездом. Но Марина и Готча( надеюсь, я правильно написала имя), показали нам куда более интересные места, не заполненные туристами. К слову, от них мы остались под глубоким впечатлением.
Марина - невероятный гид, с глубокими познаниями в истории своей ( и не только) страны, грамотно ведала нам о прошлых и нынешних событиях, о традициях, о кухне, о людях и о религии
Да так увлекательно, что мне хотелось слушать ещё и ещё. Марина ведёт экскурсию интересно, остро, но деликатно.
Я не совру, если скажу, что на данный момент - это была лучшая экскурсия по всем показателям.
Огромное спасибо за этот чудесный, насыщенный день!
Надеюсь, что ещё увидимся)
5 июня 2019
Огромное спасибо Марине за экскурсию! Это был длительный маршрут для нашей семьи с четырьмя детьми от 4 до 13 лет. Все путешествие было очень комфортно и интересно! Марина каждому уделила внимание, отвечала на все ( даже нелепые временами ) вопросы! Виды из окна , а затем и с уступов самого древнего города восхищают! Марина щедро делилась информацией не только об истории родной земли, но и о современной жизни грузин. И наше представление о стране начало складываться))) несмотря на сложность выбранного нами маршрута, все особенности нашей группы были учтены, и путешествие сложилось просто отлично! Ни минуты не пожалела, что выбрала эту экскурсию и этот маршрут, тем более ,что некоторые гиды отказывались брать нашу группу в таком составе! А Марина не побоялась! Ещё раз огромное спасибо! И до встречи ))))
28 мая 2019
Возможно, мы были не совсем обычными туристами, поскольку нас больше интересовали виды и природная красота Грузии, чем глубокая история каждого из посещенных мест. Тем не менее, Марине удалось найти баланс и рассказать нам самые интересные факты о Боржоми и Вардзии, не перегружая деталями.
Маршрут был тоже адаптирован под наш запрос. Мы посетили Зелёную Церковь, которая была у нас по пути и нам повезло добраться до озера Паравани. Последнее очень рекомендую к посещению любителям природы, если позволит погода.
21 мая 2019
Экскурсия впечатляет. Виды замечательны. История мест очень познавательна. Но мы были шокированы, когда нам сказали, что все гости из России являются «русскими шовинистами». Подчёркиваю. Не мы. А все ее гости. В том числе и те кто как по ее мнению пытался это скрывать. От этого впечатление испортилось полностью.
2 мая 2019
26 апреля ездили с Мариной на экскурсию в Боржоми и Вардзию. Экскурсия очень понравилась. Марина - образованный, тактичный, интеллигентный гид, свободно владеющий русским языком. С огромной любовью к своей стране она рассказывала об истории Грузии, о культуре, религии, древних обычаях и традициях, о современных реалиях. Маршрут экскурсии составлен очень грамотно: передвижения на машине чередуются с длительными пешими прогулками, поэтому, несмотря на большие расстояния, усталость совсем не чувствуется. Потрясающая природа Грузии, целебный горный воздух , минеральная вода и общение с человеком, который не только много знает, но и очень любит и гордится своей страной, гарантированно обеспечат массу новых, приятных впечатлений. Настоятельно рекомендую путешествия по Грузии с Мариной. Не пожалеете!!!!
Ещё 4 отзыва

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