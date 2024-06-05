Экскурсии с посещением канатной дороги в Тбилиси

Найдено 35 экскурсий в категории «Канатная дорога» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«А еще вы подниметесь по канатной дороге к старинной крепости Нарикала, узнаете связанные с ней легенды и насладитесь потрясающим видом на Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 за человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
710 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Заглянем в современный парк Рике, а затем прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город сверху, и посетим самую знаменитую крепость нашего города- Нарикала»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3015 за человека
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Мы пройдём по современному мосту Мира — я расскажу о его символизме, — а в парке Рике, повторяющем по форме карту Грузии, сядем на канатную дорогу и за пару минут долетим до крепости Нарикала»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3015 за человека
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
472 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
«А после вас ждет подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры»
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
12090 за всё до 7 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
179 отзывов
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
«На канатной дороге поднимемся к городской крепости Нарикала, откуда весь город – как на ладони»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 10 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«Канатная дорога поднимет нас к знаменитой крепости Нарикала: здесь мы осмотрим статую «Мать Грузия» и полюбуемся завораживающей панорамой города»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее и выйдем к монументу Матери Грузии»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«В конце экскурсии вы подниметесь по канатной дороге на крепость Нарикала и увидите незабываемую панораму старого Тифлиса»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
88 отзывов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
«Вы прогуляетесь по центральному парку Боржоми, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами, а также посетите чудесную церковь Серафима Саровского»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
206 за всё до 4 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
«Поднимемся на канатной дороге на крепость Нарикала, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр и остатки древней крепостной стены»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
«Поднимемся по канатной дороге до скульптуры Мать Грузии и крепость Нарикала»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
«А еще вы, конечно, полюбуетесь нашим холмистым городом сверху — для этого мы «взлетим» на канатной дороге к крепости Нарикала»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Перейдёте Мост Мира и окажетесь в парке Рике, чтобы оттуда подняться по канатной дороге к крепости Нарикала»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
350 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Мы пройдем по стеклянному мосту Мира, а после отправимся в наши горы на канатной дороге»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
150 за человека
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
54 отзыва
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 275 за всё до 2 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 189 за всё до 4 чел.
Старый и верный традициям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
649 отзывов
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
«На подвесном вагончике по канатной дороге мы поднимемся к Крепости Нарикала, которая находится прямо над банями»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
25 за человека
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
13 часов
31 отзыв
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
«Отдохнёте и отправитесь в минеральный парк Боржоми, где вас ждут целебные источники, поездка по канатной дороге и по желанию — на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4844 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Подниметесь по канатной дороге к замку Нарикала, откуда полюбуетесь самым завораживающим видом на столицу»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
«Великолепные виды города откроются у крепости Нарикала, куда вы подниметесь по канатной дороге — я расскажу о древних стенах крепости, существующей с 4 века»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
«Старая канатная дорога — самая длинная в Тбилиси»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 99 за всё до 10 чел.
Летопись эпох на перекрёстке империй
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
338 отзывов
Летопись эпох на перекрёстке империй: путешествие по историческому Тбилиси
Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: У храма Метехи
«По канатной дороге вы подниметесь к крепости Нарикала, чьи сохранившиеся стены расскажут обо всех её испытаниях»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 16:30, в четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 12:45
Завтра в 12:45
9 июня в 16:30
2010 за человека
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
8 отзывов
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 за человека
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом
Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания
«А после отправимся на «второй уровень» заповедной зоны: пешком за 20 минут, на машине (всегда есть человек, предлагающий туристам подъем за 15 лари) или на канатной дороге, из кабинок которой открывается впечатляющий вид»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
244 за всё до 4 чел.
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
«Канатную дорогу и крепость Нарикала, которая на 100 лет старше самого города Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
🚗 На машине
Групповая
10 часов
203 отзыва
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
«А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
35 за человека
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Следом по плану крепость Нарикала — сюда вы отправитесь на машине или на канатной дороге (на ваш выбор)»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: около метро Руставели
«А затем по канатной дороге подниметесь на крепость Нарикала, откуда открывается великолепный вид на столицу»
13 июня в 08:30
27 июня в 08:30
от 75 за всё до 15 чел.
Тбилиси: нерассказанные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
«Вы перенесётесь и на вершину горы: канатная дорога доставит вас к крепости Нарикала»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
90 за всё до 8 чел.
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Прославленный курорт, знаменитый скальный комплекс и древние крепости Грузии
«Также вы прогуляетесь по городскому парку с небольшой канатной дорогой и, конечно, посетите знаменитый источник с минеральной водой, об истории успеха которой я вам подробно расскажу»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Гамарджоба, Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
«По канатной дороге доберемся до крепости Нарикала – к символу и визитной карточке города»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
88 за всё до 12 чел.
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
«Прокатитесь на канатной дороге»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 за всё до 4 чел.
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
«Раньше, чтобы добраться из одного района в другой, использовались многочисленные канатные дороги — вы прокатитесь на них и полюбуетесь видами»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Тбилиси для интровертов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
«Петляя по улочкам столицы, вы дойдёте до канатной дороги и подниметесь на ней ввысь»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
8072 за всё до 7 чел.
Двуликий Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
«По канатной дороге подниметесь к крепости Нарикала, посетите легендарные антично-восточные Абанотубани и много других интересных мест, куда сами вряд ли забредёте»
80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    aleksandra
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Были на экскурсии с гидом Георгием и водителем Хтисо. Все очень понравилось! Георгий очень интересно рассказывал, не перегружая деталями. Быстро
    читать дальше

    доехали под грузинское техно до Рабата, далее до Вардзии, где вместе с Георгием полазили по пещерам и тоннелям, пообедали в очень вкусном месте, побывали в Боржоми. Там очень советую вместо фуникулера на электрокаре от парка подняться наверх на гору, пройтись по лесочку у церкви Серафима Саровского и выпить глинтвейна из хванчкары на обратном пути.

  • a
    anna
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия, гид и водитель были на высоте. Очень профессионально и доброжелательно. Вардзия потрясающая, облазили все что можно, провели там 2,5 часа. Одно из самых интересных мест в Грузии. Рабат тоже понравился. Всем рекомендую эту экскурсию!
  • n
    natasha
    5 июня 2024
    Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
    Шикарная экскурсия! Отличный гид Рони с отличным чувством юмора, с искренним желанием поделиться знаниями, прекрасный рассказчик с интересным, не занудным материалом. Вардзия волшебная, гид проведет вас лабиринтами, покажет интереснейшие точки, почувствуете себя частью какого-то исторического квеста.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
    читать дальше

    историей и культурой страны и города. Впечатлило, с какой любовью и гордостью Георгий рассказывал о истории своего города и страны, а также о культуре Грузии. Однозначно рекомендую!

  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Тбилиси с огоньком
    Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
    читать дальше

    фуникулере, даже успели попасть под дождь, но это даже было плюсом, увидели Тбилиси в разную погоду. Рекомендую однозначно, все остались довольны!!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
    читать дальше

    с Серго все это осуществила - история, традиции, религия, легенды, самые важные и значимые уголки прекрасной столицы Грузии, прекрасные стихи знакомых и незнакомых поэтов. Не было вопроса, на который бы нам не ответил Серго. Первое, самое важное впечатление определило наше отношение - все было интересно, и хотелось узнать и увидеть больше, глубже. И это впечатление зародило то,что потом окрепло - интерес к самому городу, к стране и ее людям. Тбилиси нам очень понравился, здесь можно ходить бесконечно и каждый раз открывать новые интересные уголки, детали. Думаю, что такие люди как Серго и могут помочь все это увидеть. Жаль только, что в течение одной экскурсии не хватает времени охватить все исторические районы города - для этого нужно значительно больше времени. И наша благодарность Серго не только за прекрасное знакомство с городом, но и за его время - наша экскурсия продлилась дольше намеченного - столько нужно было показать и рассказать…

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
    читать дальше

    и собеседник, очень контактна и жизнерадостна) и насыщенная программа - живописные узкие улочки, тбилисские галереи-балкончики, православные храмы, канатная дорога, азербайджанский квартал, знаменитые серные бани и конечно дегустация местных вин (как в Грузии без нее). Надо ли говорить, что я могу смело рекомендовать этого прекрасного гида всем туристам из России.

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным
    читать дальше

    колоритом. Конечно, увидеть основные достопримечательности можно и самим, но в сопровождении гида это совсем по-другому: удобно составлен маршрут, узнаешь много нового и интересного, подмечаешь детали, окунаешься в традиции, и в итоге знакомишься с душой Тбилиси. В лёгкой непринуждённой форме мы посетили основные знаковые места Тбилиси и даже больше, и это всё за 3,5 часа. Впечатлений масса и остались самые тёплые воспоминания. Рекомендую от души!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Тбилиси - первое свидание
  2. В Тбилиси есть особенная прелесть…
  3. Тбилиси с огоньком
  4. Пешеходная экскурсия по Тбилиси
  5. Душевный Тбилиси: город и горожане
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Канатная дорога" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 10 до 400 со скидкой до 64%. Туристы уже оставили гидам 6037 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 35 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Канатная дорога», 6037 ⭐ отзывов, цены от €10. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам