1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«А еще вы подниметесь по канатной дороге к старинной крепости Нарикала, узнаете связанные с ней легенды и насладитесь потрясающим видом на Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Заглянем в современный парк Рике, а затем прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город сверху, и посетим самую знаменитую крепость нашего города- Нарикала»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Мы пройдём по современному мосту Мира — я расскажу о его символизме, — а в парке Рике, повторяющем по форме карту Грузии, сядем на канатную дорогу и за пару минут долетим до крепости Нарикала»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
30€15 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
«А после вас ждет подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры»
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
120€90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
«На канатной дороге поднимемся к городской крепости Нарикала, откуда весь город – как на ладони»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от €50 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«Канатная дорога поднимет нас к знаменитой крепости Нарикала: здесь мы осмотрим статую «Мать Грузия» и полюбуемся завораживающей панорамой города»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее и выйдем к монументу Матери Грузии»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«В конце экскурсии вы подниметесь по канатной дороге на крепость Нарикала и увидите незабываемую панораму старого Тифлиса»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
Индивидуальная
10 часов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
«Вы прогуляетесь по центральному парку Боржоми, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами, а также посетите чудесную церковь Серафима Саровского»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€206 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
«Поднимемся на канатной дороге на крепость Нарикала, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр и остатки древней крепостной стены»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
«Поднимемся по канатной дороге до скульптуры Мать Грузии и крепость Нарикала»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
«А еще вы, конечно, полюбуетесь нашим холмистым городом сверху — для этого мы «взлетим» на канатной дороге к крепости Нарикала»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€45 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Перейдёте Мост Мира и окажетесь в парке Рике, чтобы оттуда подняться по канатной дороге к крепости Нарикала»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Мини-группа
3 часа
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Мы пройдем по стеклянному мосту Мира, а после отправимся в наши горы на канатной дороге»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
13 часов
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
«На подвесном вагончике по канатной дороге мы поднимемся к Крепости Нарикала, которая находится прямо над банями»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€25 за человека
скидка
8%
Групповая
13 часов
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
«Отдохнёте и отправитесь в минеральный парк Боржоми, где вас ждут целебные источники, поездка по канатной дороге и по желанию — на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48€44 за человека
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Подниметесь по канатной дороге к замку Нарикала, откуда полюбуетесь самым завораживающим видом на столицу»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
«Великолепные виды города откроются у крепости Нарикала, куда вы подниметесь по канатной дороге — я расскажу о древних стенах крепости, существующей с 4 века»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
«Старая канатная дорога — самая длинная в Тбилиси»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €99 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Летопись эпох на перекрёстке империй: путешествие по историческому Тбилиси
Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: У храма Метехи
«По канатной дороге вы подниметесь к крепости Нарикала, чьи сохранившиеся стены расскажут обо всех её испытаниях»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 16:30, в четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 12:45
Завтра в 12:45
9 июня в 16:30
20€10 за человека
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€15 за человека
Индивидуальная
9 часов
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом
Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания
«А после отправимся на «второй уровень» заповедной зоны: пешком за 20 минут, на машине (всегда есть человек, предлагающий туристам подъем за 15 лари) или на канатной дороге, из кабинок которой открывается впечатляющий вид»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€244 за всё до 4 чел.
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
«Канатную дорогу и крепость Нарикала, которая на 100 лет старше самого города Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€39 за человека
Групповая
10 часов
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
«А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Следом по плану крепость Нарикала — сюда вы отправитесь на машине или на канатной дороге (на ваш выбор)»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: около метро Руставели
«А затем по канатной дороге подниметесь на крепость Нарикала, откуда открывается великолепный вид на столицу»
13 июня в 08:30
27 июня в 08:30
от €75 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
«Вы перенесётесь и на вершину горы: канатная дорога доставит вас к крепости Нарикала»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Боржоми, Вардзия и земля джавахов
Прославленный курорт, знаменитый скальный комплекс и древние крепости Грузии
«Также вы прогуляетесь по городскому парку с небольшой канатной дорогой и, конечно, посетите знаменитый источник с минеральной водой, об истории успеха которой я вам подробно расскажу»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
«По канатной дороге доберемся до крепости Нарикала – к символу и визитной карточке города»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€88 за всё до 12 чел.
Квест
3 часа
Прогулка по сердцу Тбилиси - в формате квеста без гида
Исследовать атмосферный район Сололаки, решая задания и открывая любопытные факты из истории
Начало: У собора Святой Троицы (Цминда Самеба)
«Прокатитесь на канатной дороге»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
«Раньше, чтобы добраться из одного района в другой, использовались многочисленные канатные дороги — вы прокатитесь на них и полюбуетесь видами»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
«Петляя по улочкам столицы, вы дойдёте до канатной дороги и подниметесь на ней ввысь»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
80€72 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
«По канатной дороге подниметесь к крепости Нарикала, посетите легендарные антично-восточные Абанотубани и много других интересных мест, куда сами вряд ли забредёте»
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- aaleksandra5 июня 2024Были на экскурсии с гидом Георгием и водителем Хтисо. Все очень понравилось! Георгий очень интересно рассказывал, не перегружая деталями. Быстро
- aanna5 июня 2024Прекрасная экскурсия, гид и водитель были на высоте. Очень профессионально и доброжелательно. Вардзия потрясающая, облазили все что можно, провели там 2,5 часа. Одно из самых интересных мест в Грузии. Рабат тоже понравился. Всем рекомендую эту экскурсию!
- nnatasha5 июня 2024Шикарная экскурсия! Отличный гид Рони с отличным чувством юмора, с искренним желанием поделиться знаниями, прекрасный рассказчик с интересным, не занудным материалом. Вардзия волшебная, гид проведет вас лабиринтами, покажет интереснейшие точки, почувствуете себя частью какого-то исторического квеста.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
- ДДиана4 июня 2024Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
- ИИрина3 июня 2024Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
- ИИнна3 июня 2024Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
- ГГеннадий3 июня 2024Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
- ООксана2 июня 2024Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
- ННаталья2 июня 2024Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Канатная дорога»
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