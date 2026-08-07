Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Незабываемый, индивидуальный тур к каньону Цалка (бывший каньон Дашбаши), во время которого вы сможете завести новых друзей и сделать красивые фотографии.

Ushba Travel Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $175 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇬🇧 🇷🇺 9 часов 1-15 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Незабываемые приключения в окружении живописной природы Дорога до каньона из Тбилиси занимает около двух часов. Приготовьтесь к незабываемым приключениям. Экзотическая природа и история Самцхе-Джавахети, красивые озера, природные и искусственные чудеса. Слияние духаборской культуры странной секты с яванской культурой. Прекрасная природа этого места и его окрестностей не оставит вас равнодушными. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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