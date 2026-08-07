Незабываемый, индивидуальный тур к каньону Цалка (бывший каньон Дашбаши), во время которого вы сможете завести новых друзей и сделать красивые фотографии.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Незабываемые приключения в окружении живописной природы Дорога до каньона из Тбилиси занимает около двух часов. Приготовьтесь к незабываемым приключениям. Экзотическая природа и история Самцхе-Джавахети, красивые озера, природные и искусственные чудеса. Слияние духаборской культуры странной секты с яванской культурой. Прекрасная природа этого места и его окрестностей не оставит вас равнодушными. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Вахтанг Горгасали № 3, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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