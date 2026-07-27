Путешествие в регион Квемо-Картли подарит вам незабываемые впечатления.
Каньон Дашбаши славится своими живописными видами и уникальной смотровой площадкой в виде бриллианта. Прогулка по подвесному мосту позволит насладиться панорамой окружающих гор. Спуск на дно каньона откроет перед вами красоту водопадов, струящихся по его стенам. Уровень сложности маршрута средний, что делает его доступным для большинства туристов
Каньон Дашбаши славится своими живописными видами и уникальной смотровой площадкой в виде бриллианта. Прогулка по подвесному мосту позволит насладиться панорамой окружающих гор. Спуск на дно каньона откроет перед вами красоту водопадов, струящихся по его стенам. Уровень сложности маршрута средний, что делает его доступным для большинства туристов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальный Алмазный мост
- 🏞 Живописные виды каньона
- 🚶♂️ Прогулка по подвесному мосту
- 💧 Водопады на дне каньона
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения каньона Дашбаши - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми прелестями природы. В октябре и апреле также можно отправиться в путешествие, но стоит учесть возможные дожди. В зимние месяцы каньон менее доступен из-за снега, но если вы готовы к холодам, то сможете насладиться уединением и тишиной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Алмазный мост
- Каньон Дашбаши
Описание экскурсии
Мост-ожерелье над сказочным каньоном
За 1,5 часа мы доберёмся до каньона Дашбаши со знаменитым Алмазным мостом. Вы пройдёте по нему, оцените конструкцию, при желании заглянете в кафе внутри самого «алмаза». И конечно, насладитесь видами каньона и даже сможете прокатиться на воздушном велосипеде.
На дно Дашбаши
Да, мы спустимся вниз! Туда, где со стен каньона нитями струятся водопады. Спуск и подъём обратно займут около 3 часов. Уровень сложности — средний.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, услуги профессионального гида
- Дополнительные расходы: посещение каньона и моста (59 лари с чел.), обед (в среднем от 25 лари с чел.)
- Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка придётся посадить на колени
- Если в группе до 3 человек, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
MEIDAN BAZAR
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 2360 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке — эта страна в моём сердце с детства. Работаю в туризме с 2020 года и больше всего люблю
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
очень красивое место! равнодушным не оставит никого! Дорога к водопадам длинная, но без этого не прочувствовать всей красоты природы.
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Е
Красивая природа, больше всего понравились водопады в каньоне, можно сделать много красивых фотографий на память. Бывшая немецкая деревня не совсем понятная и абсолютно ненужная остановка, лучше больше времени провести в каньоне, вместо двух часов хотя бы 2,5 что бы неспешно подняться от водопада наверх в жаркую погоду. Водохранилище тоже очень понравилось
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D
экскурсия прошла отлично, гид Лука грамотно рассказывал и показывал достопримечательности остались довольны
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Я
Ездила на екскурсию 30го мая 2025года. Все очень понравилось! С нами был прекрасный сопровождающий Иракли который везде нас и возил. Мы ездили не только к каньону и алмазному мосту, но
+2
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Поездка в каньон очень понравилась, выды потрясающие. Сам мост со стеклянными вставками,что позволяет заглянуть вниз, сам ресторан в центре моста тоже весь прозрачный,территория красивая,есть качели над каньоном и велосипед на
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А
большое спасибо за поездку. тур полностью соответствует описанию, нам немного не повезло с погодой, поэтому наверное лучше ехать в теплое время года, чтобы работали все активности. единственное вначале немного раздражало, что минут 20-30 ездили собирали туристов с других локаций. расстояния не такие большие, можно было бы организовать сбор из одного места.
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