Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами
Отправляемся в регион Квемо-Картли, который раскинулся на юге Грузии.
Именно здесь, в живописном каньоне Дашбаши, была создана узнаваемая смотровая площадка в виде бриллианта. Мы пройдёте по подвесному мосту над пропастью и насладитесь видами «алмаза» и гор вокруг. А затем мы спустимся на дно каньона, где вы полюбуетесь нитями водопадов.
Именно здесь, в живописном каньоне Дашбаши, была создана узнаваемая смотровая площадка в виде бриллианта. Мы пройдёте по подвесному мосту над пропастью и насладитесь видами «алмаза» и гор вокруг. А затем мы спустимся на дно каньона, где вы полюбуетесь нитями водопадов.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мост-ожерелье над сказочным каньоном
За 1,5 часа мы доберёмся до каньона Дашбаши со знаменитым Алмазным мостом. Вы пройдёте по нему, оцените конструкцию, при желании заглянете в кафе внутри самого «алмаза». И конечно, насладитесь видами каньона и даже сможете прокатиться на воздушном велосипеде.
На дно Дашбаши
Да, мы спустимся вниз! Туда, где со стен каньона нитями струятся водопады. Спуск и подъём обратно займут около 3 часов. Уровень сложности — средний.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, услуги профессионального гида
- Дополнительные расходы: посещение каньона и моста (48 лари с человека), обед (в среднем от 25 лари с человека)
- Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка придётся посадить на колени
- Если в группе до 3 человек, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Котэ Абхази
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
NIKA — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 349 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай. Люблю свою страну и люблю смотреть во влюблённые глаза гостей моей страны. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке, а с самого детства. В туризме работаю более 5 лет, и главное вознаграждение для меня — это частичка любви к моей стране, которую вы увозите с собой. Работаю с командой таких же увлечённых гидов, как я. Ждём вас в гости!
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