Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост

Групповая поездка в красивейшее природное место с водопадами

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Отправляемся в регион Квемо-Картли, который раскинулся на юге Грузии.

Именно здесь, в живописном каньоне Дашбаши, была создана узнаваемая смотровая площадка в виде бриллианта. Мы пройдёте по подвесному мосту над пропастью и насладитесь видами «алмаза» и гор вокруг. А затем мы спустимся на дно каньона, где вы полюбуетесь нитями водопадов.
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мост-ожерелье над сказочным каньоном

За 1,5 часа мы доберёмся до каньона Дашбаши со знаменитым Алмазным мостом. Вы пройдёте по нему, оцените конструкцию, при желании заглянете в кафе внутри самого «алмаза». И конечно, насладитесь видами каньона и даже сможете прокатиться на воздушном велосипеде.

На дно Дашбаши

Да, мы спустимся вниз! Туда, где со стен каньона нитями струятся водопады. Спуск и подъём обратно займут около 3 часов. Уровень сложности — средний.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, услуги профессионального гида
  • Дополнительные расходы: посещение каньона и моста (48 лари с человека), обед (в среднем от 25 лари с человека)
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка придётся посадить на колени
  • Если в группе до 3 человек, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Котэ Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
По Грузии
Каньон Дашбаши
Популярные места
Активности
Водопады
Каньоны
Мосты

Похожие туры из Тбилиси

Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
20 отзывов
Групповая экскурсия из Тбилиси в каньон Дашбаши и на мост-бриллиант
Полюбоваться природным и рукотворным чудесами региона Квемо-Картли, открывая историю Грузии
на площади Свободы в Тбилиси
Сегодня
Завтра
12 ноя
13 ноя
6051 за человека
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
ул. Пушкина, 1
Завтра
12 ноя
13 ноя
14 ноя
от $140 за всё до 3 чел.
Мартвильский каньон - пещера Прометея
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
13 отзывов
Мартвильский каньон - пещера Прометея
Тбилиси, улица абано№15
Завтра
12 ноя
13 ноя
14 ноя
$44 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ