Путешествие в регион Квемо-Картли подарит вам незабываемые впечатления.



Каньон Дашбаши славится своими живописными видами и уникальной смотровой площадкой в виде бриллианта. Прогулка по подвесному мосту позволит насладиться панорамой окружающих гор. Спуск на дно каньона откроет перед вами красоту водопадов, струящихся по его стенам. Уровень сложности маршрута средний, что делает его доступным для большинства туристов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения каньона Дашбаши - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми прелестями природы. В октябре и апреле также можно отправиться в путешествие, но стоит учесть возможные дожди. В зимние месяцы каньон менее доступен из-за снега, но если вы готовы к холодам, то сможете насладиться уединением и тишиной.

Сейчас август — это идеальное время.