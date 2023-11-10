Отправляемся в регион Квемо-Картли, который раскинулся на юге Грузии. Именно здесь, в живописном каньоне Дашбаши, была создана узнаваемая смотровая площадка в виде бриллианта. Мы пройдёте по подвесному мосту над пропастью и насладитесь видами «алмаза» и гор вокруг. А затем мы спустимся на дно каньона, где вы полюбуетесь нитями водопадов.

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Описание

Что вас ожидает

Мост-ожерелье над сказочным каньоном

За 1,5 часа мы доберёмся до каньона Дашбаши со знаменитым Алмазным мостом. Вы пройдёте по нему, оцените конструкцию, при желании заглянете в кафе внутри самого «алмаза». И конечно, насладитесь видами каньона и даже сможете прокатиться на воздушном велосипеде.

На дно Дашбаши

Да, мы спустимся вниз! Туда, где со стен каньона нитями струятся водопады. Спуск и подъём обратно займут около 3 часов. Уровень сложности — средний.

Организационные детали