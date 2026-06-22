Тбилиси помнит. Помнит очень многое.Своё разорение Ага-Махмад-Ханом, вхождение в Российскую империю, немецких колонистов, графа Воронцова, лесопилки на Мадатовском острове, советизацию, коммуналки, лихие 90-е… Тбилиси помнит намного больше, чем его жители:

что-то из того, чем он бы рад поделиться, до сих пор хранится под толщей культурного слоя или архивной пыли. Но и делится он щедро — весь в деталях! Нужно только уметь их читать… Почитаем?

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Описание экскурсии

История в узорах улиц Чугурети

Район был основан ещё в 18 веке, но самая интересная часть его пути началась с переселением на Кавказ немецких колонистов в начале 19 века. Он рос вместе с городом, менялись его виды и фактура.

Здесь сохранились небольшие домики и шикарные особняки, помнящие своих первых владельцев самых разных профессий и национальностей — творцов тогдашнего и, как следствие, и нынешнего облика города.

Вот лишь краткий перечень того, что вы увидите:

Несколько дореволюционных реклам

Шикарные «дома-близнецы», построенные на «деревянные» рубли

Скромный особняк крупнейшего тифлисского литейщика

«Неприступный» особняк господина Чавчанидзе

Парочка мест, которые до сих пор называют так, будто на дворе какой-нибудь 1911 год

Детали города, которого нет

Время идёт и оставляет следы — воспоминания. Часто они кроются в мельчайших деталях, разбросанных по городу. Они «живучи», но, к сожалению, не вечны. И именно по ним — уходящим! — проложен наш маршрут. Не всегда они заметны сразу, но иной раз истории в них не меньше, чем в самой объёмной энциклопедии.

Световые окна и телефонные лючки из дореволюционного прошлого, итальянские (и не только) «Salve» в парадных, дореволюционные звоночки и шильдики «Для Писемъ», страховые таблички… Все эти немые свидетели истории помнят столько, сколько знает не всякий тбилисец. А то и больше!

Коллекция артефактов

Помимо деталек, разбросанных по городу, коллекция хранится ещё и в моём «сундуке со сказками», который я всегда беру с собой на экскурсии.

С детства я увлечённо собирал всякие «штучки» — от зажигалок во дворе до советских монеток, которые мне тащили бабушки из подъезда. Это хобби вышло на профессиональный уровень, и теперь в моей коллекции подборка тифлисских артефактов: почтовые карточки, старые газеты, фотографии… И письма. Которые писали друг другу люди. Те самые, благодаря которым и создавался облик города и эпохи.

Мы обязательно прикоснёмся к этим артефактам — это та история, которую не проходят ни в школах, ни в институтах. А тем временем именно в ней вся прелесть! И через старые газеты и фотографии она ощущается особенно хорошо.

Организационные детали