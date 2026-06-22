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Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети

Почти каллиграфический почерк истории в узорах тбилисских улиц с лёгким немецким акцентом
Тбилиси помнит. Помнит очень многое.

Своё разорение Ага-Махмад-Ханом, вхождение в Российскую империю, немецких колонистов, графа Воронцова, лесопилки на Мадатовском острове, советизацию, коммуналки, лихие 90-е… Тбилиси помнит намного больше, чем его жители:
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что-то из того, чем он бы рад поделиться, до сих пор хранится под толщей культурного слоя или архивной пыли. Но и делится он щедро — весь в деталях! Нужно только уметь их читать… Почитаем?

5
10 отзывов
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети

Описание экскурсии

История в узорах улиц Чугурети

Район был основан ещё в 18 веке, но самая интересная часть его пути началась с переселением на Кавказ немецких колонистов в начале 19 века. Он рос вместе с городом, менялись его виды и фактура.

Здесь сохранились небольшие домики и шикарные особняки, помнящие своих первых владельцев самых разных профессий и национальностей — творцов тогдашнего и, как следствие, и нынешнего облика города.

Вот лишь краткий перечень того, что вы увидите:

  • Несколько дореволюционных реклам
  • Шикарные «дома-близнецы», построенные на «деревянные» рубли
  • Скромный особняк крупнейшего тифлисского литейщика
  • «Неприступный» особняк господина Чавчанидзе
  • Парочка мест, которые до сих пор называют так, будто на дворе какой-нибудь 1911 год

Детали города, которого нет

Время идёт и оставляет следы — воспоминания. Часто они кроются в мельчайших деталях, разбросанных по городу. Они «живучи», но, к сожалению, не вечны. И именно по ним — уходящим! — проложен наш маршрут. Не всегда они заметны сразу, но иной раз истории в них не меньше, чем в самой объёмной энциклопедии.

Световые окна и телефонные лючки из дореволюционного прошлого, итальянские (и не только) «Salve» в парадных, дореволюционные звоночки и шильдики «Для Писемъ», страховые таблички… Все эти немые свидетели истории помнят столько, сколько знает не всякий тбилисец. А то и больше!

Коллекция артефактов

Помимо деталек, разбросанных по городу, коллекция хранится ещё и в моём «сундуке со сказками», который я всегда беру с собой на экскурсии.

С детства я увлечённо собирал всякие «штучки» — от зажигалок во дворе до советских монеток, которые мне тащили бабушки из подъезда. Это хобби вышло на профессиональный уровень, и теперь в моей коллекции подборка тифлисских артефактов: почтовые карточки, старые газеты, фотографии… И письма. Которые писали друг другу люди. Те самые, благодаря которым и создавался облик города и эпохи.

Мы обязательно прикоснёмся к этим артефактам — это та история, которую не проходят ни в школах, ни в институтах. А тем временем именно в ней вся прелесть! И через старые газеты и фотографии она ощущается особенно хорошо.

Организационные детали

  • Будьте готовы много ходить!
  • При желании можно заглянуть в какое-нибудь местечко отдохнуть и перекусить (это не входит в стоимость экскурсии)
  • Наши похождения могут немного затянуться — возможно, вам захочется подробнее изучить какую-нибудь «точку» или на улице у нас завяжется беседа с тбилисцем, который колоритнее любого гида расскажет о родном городе… У нас есть конкретный план, но всегда интересно время от времени отходить от него!
  • Если вам необходимо попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, свяжитесь со мной в личных сообщениях — я постараюсь под вас подстроиться

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Заарбрюкенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 243 туристов
Я — коллекционер. И моя коллекция хранится не только дома на полке — за пять лет жизни в Тбилиси я собрал подборку интереснейших деталей, разбросанных по городу, спрятанных в его улочках и двориках. Мне очень нравится рассказывать гостям о моем любимом городе! С использованием вышеперечисленных «приемов» рассказ получается намного более увлекательным, а путешествие во времени — настоящим!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
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2
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Марина
Два года назад мы впервые встретились с Георгием, выбрав экскурсию по району Сололаки. Были покорены знаниями, заинтересованностью и артистизмом Георгия. Поэтому увидев авторскую экскурсию Георгия по району Чугурети, не раздумывая её забронировали. Очень рады, что в сопровождении гида мы увидели исчезающие, к сожалению, детали в убранстве домом, подъездов старого города. Помимо сохранившихся зданий, рассказ сопровождался раритетными фото.
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Дмитрий
Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные вещи разного времени, проведет вам по улочкам Тбилиси, рассказывая о самых неприметных мелочах.
Покажет недоступные
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парадные и расскажет о самых неприметных и малейшие детали каждого дома,которые можно легко пропустить или не заметить. Проведет по интересным дворам старинного немецкого района, с радостью ответит на интересные и странные вопросы, которые только могут возникнуть.
Если вам хочется узнать каждую малую, и с виду не важную деталь истории - Георгий поможет доказать, что главное в мелочах. И главное - в конце вы с ним согласитесь!)

Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные
Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные
Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные
Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные
Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные
Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные
Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные
Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные+1
Молодой человек в костюме тройка и в пальто, с волшебным чемоданчиком, в котором можно найти интересные
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Kristina
Это без преувеличения лучшая экскурсия, на которой мне посчастливилось побывать!
Очень крутая подача материала,7 часов 😳пролетели как один миг)
Еще раз спасибо ☺️
Это без преувеличения лучшая экскурсия, на которой мне посчастливилось побывать!
Это без преувеличения лучшая экскурсия, на которой мне посчастливилось побывать!
Это без преувеличения лучшая экскурсия, на которой мне посчастливилось побывать!
Это без преувеличения лучшая экскурсия, на которой мне посчастливилось побывать!
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Л
Это была волшебная экскурсия! Я благодарю Георгия за его артистизм, юмор, интеллект, речь, душевность! Потрясающий рассказчик, действительно со своим волшебным чемоданчиком полным старинных карт, книг, открыток! Мне единственно жаль, что я не смогла попасть другие маршруты. И если вы спросите меня - то однозначно бегите, бронируйте и наслаждайтесь!!!
Это была волшебная экскурсия! Я благодарю Георгия за его артистизм, юмор, интеллект, речь, душевность! Потрясающий рассказчик,
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оксана
Прекрасная экскурсия, очень интересный, насыщенный материал. Георгий преподносит все с любовью к городу и истории. Всем советуем узнать город изнутри.
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Н
Увлекательная экскурсия, очень советуем всем, кто любит историю, детали, необычный ракурс. Было бы здорово иметь общее представление о городе и его истории до экскурсии, она скорее погружает в историю, чем
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даёт общее представление о городе. Мы посетили недоступные для туристов места, реальные парадные с исторической росписью, узнали о судьбах их жильцов, очень много о городе и его жителях в прошлом. Мы в Тбилиси в пятый раз, но узнали много нового и интересного. Если суммировать все вышесказанное - попробуйте, Георгий потрясающий гид.

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