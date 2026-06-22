Своё разорение Ага-Махмад-Ханом, вхождение в Российскую империю, немецких колонистов, графа Воронцова, лесопилки на Мадатовском острове, советизацию, коммуналки, лихие 90-е… Тбилиси помнит намного больше, чем его жители:
Описание экскурсии
История в узорах улиц Чугурети
Район был основан ещё в 18 веке, но самая интересная часть его пути началась с переселением на Кавказ немецких колонистов в начале 19 века. Он рос вместе с городом, менялись его виды и фактура.
Здесь сохранились небольшие домики и шикарные особняки, помнящие своих первых владельцев самых разных профессий и национальностей — творцов тогдашнего и, как следствие, и нынешнего облика города.
Вот лишь краткий перечень того, что вы увидите:
- Несколько дореволюционных реклам
- Шикарные «дома-близнецы», построенные на «деревянные» рубли
- Скромный особняк крупнейшего тифлисского литейщика
- «Неприступный» особняк господина Чавчанидзе
- Парочка мест, которые до сих пор называют так, будто на дворе какой-нибудь 1911 год
Детали города, которого нет
Время идёт и оставляет следы — воспоминания. Часто они кроются в мельчайших деталях, разбросанных по городу. Они «живучи», но, к сожалению, не вечны. И именно по ним — уходящим! — проложен наш маршрут. Не всегда они заметны сразу, но иной раз истории в них не меньше, чем в самой объёмной энциклопедии.
Световые окна и телефонные лючки из дореволюционного прошлого, итальянские (и не только) «Salve» в парадных, дореволюционные звоночки и шильдики «Для Писемъ», страховые таблички… Все эти немые свидетели истории помнят столько, сколько знает не всякий тбилисец. А то и больше!
Коллекция артефактов
Помимо деталек, разбросанных по городу, коллекция хранится ещё и в моём «сундуке со сказками», который я всегда беру с собой на экскурсии.
С детства я увлечённо собирал всякие «штучки» — от зажигалок во дворе до советских монеток, которые мне тащили бабушки из подъезда. Это хобби вышло на профессиональный уровень, и теперь в моей коллекции подборка тифлисских артефактов: почтовые карточки, старые газеты, фотографии… И письма. Которые писали друг другу люди. Те самые, благодаря которым и создавался облик города и эпохи.
Мы обязательно прикоснёмся к этим артефактам — это та история, которую не проходят ни в школах, ни в институтах. А тем временем именно в ней вся прелесть! И через старые газеты и фотографии она ощущается особенно хорошо.
Организационные детали
- Будьте готовы много ходить!
- При желании можно заглянуть в какое-нибудь местечко отдохнуть и перекусить (это не входит в стоимость экскурсии)
- Наши похождения могут немного затянуться — возможно, вам захочется подробнее изучить какую-нибудь «точку» или на улице у нас завяжется беседа с тбилисцем, который колоритнее любого гида расскажет о родном городе… У нас есть конкретный план, но всегда интересно время от времени отходить от него!
- Если вам необходимо попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, свяжитесь со мной в личных сообщениях — я постараюсь под вас подстроиться
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
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Очень крутая подача материала,7 часов 😳пролетели как один миг)
Еще раз спасибо ☺️