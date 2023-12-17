Прогуляться по эпохам одного из самых красивых и исторически значимых районов Старого Тбилиси
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Описание
Что вас ожидает
История в узорах улиц Чугурети
Район был основан ещё в 18 веке, но самая интересная часть его пути началась с переселением на Кавказ немецких колонистов в начале 19 века. Он рос вместе с городом, менялись его виды и фактура.
Здесь сохранились небольшие домики и шикарные особняки, помнящие своих первых владельцев самых разных профессий и национальностей — творцов тогдашнего и, как следствие, и нынешнего облика города.
Вот лишь краткий перечень мест, куда мы заглянем:
- Некогда лучшая гостиница на Кавказе, где останавливались Чайковский и Островский
- Шикарные «дома-близнецы», построенные на «деревянные» рубли
- Скромный особняк крупнейшего тифлисского литейщика
- Дома, в одном из которых убили музу Эдварда Мунка, а в другом родился и вырос всемирно известный кинорежиссёр
- Парочка мест, которые до сих пор называют так, будто на дворе какой-нибудь 1911 год
Детали города, которого нет
Время идёт и оставляет следы — воспоминания. Часто они кроются в мельчайших деталях, разбросанных по городу. Они «живучи», но, к сожалению, не вечны. И именно по ним — уходящим! — проложен наш маршрут. Не всегда они заметны сразу, но иной раз истории в них не меньше, чем в самой объёмной энциклопедии.
Водопроводные и телефонные лючки из дореволюционного прошлого, итальянские (и не только) «Salve» в парадных, дореволюционные звоночки и шильдики «Для Писемъ», страховые таблички… Все эти немые свидетели истории помнят столько, сколько знает не всякий тбилисец. А то и больше!
Коллекция артефактов
Помимо деталек, разбросанных по городу, коллекция хранится ещё и в моём «сундуке со сказками», который я всегда беру с собой на экскурсии.
С детства я увлечённо собирал всякие «штучки» — от зажигалок во дворе до советских монеток, которые мне тащили бабушки из подъезда. Это хобби вышло на профессиональный уровень, и теперь в моей коллекции подборка тифлисских артефактов: почтовые карточки, старые газеты, фотографии… И письма. Которые писали друг другу люди. Те самые, благодаря которым и создавался облик города и эпохи.
Мы обязательно прикоснёмся к этим артефактам — это та история, которую не проходят ни в школах, ни в институтах. А тем временем именно в ней вся прелесть! И через старые газеты и письма она ощущается особенно хорошо.
Организационные детали
- Будьте готовы много ходить!
- При желании можно заглянуть в какое-нибудь местечко отдохнуть и перекусить (это не входит в стоимость экскурсии)
- Наши похождения могут немного затянуться — возможно, вам захочется подробнее изучить какую-нибудь «точку» или на улице у нас завяжется беседа с тбилисцем, который колоритнее любого гида расскажет о родном городе… У нас есть конкретный план, но всегда интересно время от времени отходить от него!
- Если вам необходимо попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, свяжитесь со мной в личных сообщениях — я постараюсь под вас подстроиться
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Сухого моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.