Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Прогуляться по эпохам одного из самых красивых и исторически значимых районов Старого Тбилиси

Приглашаю вас в атмосферное путешествие по Чугурети — району, который наглядно отражает последние 200 лет истории столицы и всей страны. Вы рассмотрите старинные здания. Отыщете следы времени в незаметных и, увы, уходящих деталях. И познакомитесь с артефактами из моего «сундука со сказками». В их числе газеты и письма, в которых прошлое ощущается особенно хорошо.
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

История в узорах улиц Чугурети

Район был основан ещё в 18 веке, но самая интересная часть его пути началась с переселением на Кавказ немецких колонистов в начале 19 века. Он рос вместе с городом, менялись его виды и фактура.

Здесь сохранились небольшие домики и шикарные особняки, помнящие своих первых владельцев самых разных профессий и национальностей — творцов тогдашнего и, как следствие, и нынешнего облика города.

Вот лишь краткий перечень мест, куда мы заглянем:

  • Некогда лучшая гостиница на Кавказе, где останавливались Чайковский и Островский
  • Шикарные «дома-близнецы», построенные на «деревянные» рубли
  • Скромный особняк крупнейшего тифлисского литейщика
  • Дома, в одном из которых убили музу Эдварда Мунка, а в другом родился и вырос всемирно известный кинорежиссёр
  • Парочка мест, которые до сих пор называют так, будто на дворе какой-нибудь 1911 год

Детали города, которого нет

Время идёт и оставляет следы — воспоминания. Часто они кроются в мельчайших деталях, разбросанных по городу. Они «живучи», но, к сожалению, не вечны. И именно по ним — уходящим! — проложен наш маршрут. Не всегда они заметны сразу, но иной раз истории в них не меньше, чем в самой объёмной энциклопедии.

Водопроводные и телефонные лючки из дореволюционного прошлого, итальянские (и не только) «Salve» в парадных, дореволюционные звоночки и шильдики «Для Писемъ», страховые таблички… Все эти немые свидетели истории помнят столько, сколько знает не всякий тбилисец. А то и больше!

Коллекция артефактов

Помимо деталек, разбросанных по городу, коллекция хранится ещё и в моём «сундуке со сказками», который я всегда беру с собой на экскурсии.

С детства я увлечённо собирал всякие «штучки» — от зажигалок во дворе до советских монеток, которые мне тащили бабушки из подъезда. Это хобби вышло на профессиональный уровень, и теперь в моей коллекции подборка тифлисских артефактов: почтовые карточки, старые газеты, фотографии… И письма. Которые писали друг другу люди. Те самые, благодаря которым и создавался облик города и эпохи.

Мы обязательно прикоснёмся к этим артефактам — это та история, которую не проходят ни в школах, ни в институтах. А тем временем именно в ней вся прелесть! И через старые газеты и письма она ощущается особенно хорошо.

Организационные детали

  • Будьте готовы много ходить!
  • При желании можно заглянуть в какое-нибудь местечко отдохнуть и перекусить (это не входит в стоимость экскурсии)
  • Наши похождения могут немного затянуться — возможно, вам захочется подробнее изучить какую-нибудь «точку» или на улице у нас завяжется беседа с тбилисцем, который колоритнее любого гида расскажет о родном городе… У нас есть конкретный план, но всегда интересно время от времени отходить от него!
  • Если вам необходимо попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, свяжитесь со мной в личных сообщениях — я постараюсь под вас подстроиться

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Сухого моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеУлицы и переулки

Похожие туры из Тбилиси

Летопись эпох на перекрёстке империй
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
311 отзывов
Популярное предложение
Летопись эпох на перекрёстке империй
Проследить путь Тбилиси сквозь века, прикоснуться к культурному наследию и узнать тбилисцев
у храма Метехи
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
189 за человека
Европейская красота района Чугурети
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Европейская красота района Чугурети
Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами
на Саарбрукенской площади
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
11099 за всё до 7 чел.
Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
В 1928-м году именитый тифлисец художник О. Шмерлинг выпустил серию открыток «Уходящий Тифлис»
на Площади Свободы
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ