18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Природа и святыни Боржоми

Открыть красоту и духовность города-курорта, а также попробовать знаменитую воду

Эдуард
Задать вопрос
Эдуард – экскурсионное агентство
В этом путешествии, как и в самих местах, куда вы отправитесь, природа гармонично сочетается с творениями человека.

Путь лежит на запад Грузии, навстречу Боржомским хвойным лесам.

Вы побываете в крошечной обители, посвященной Серафиму Саровскому, и в старинном Зеленом монастыре, услышите о святых чудесах и легендах этих мест.

И, конечно, попробуете воду «Боржоми» из источников в городском парке.
€45
32 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 19 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
4.44
Природа и святыни Боржоми
Природа и святыни Боржоми

Что вас ожидает

Монастыри в лесах Боржомского ущелья
В одном из туристических уголков Грузии «спрятались» не самые известные святые места, очаровывающие тишиной и своим расположением. Вы посетите наиболее значимые из них.

  • В монастыре Серафима Саровского узнаете о том, почему этот русский святой столь почитаем грузинами, о его житии и восхождении «от силы в силу». Монастырь маленький, но его территория обустроена по образу мест, где проповедовал старец: вы увидите молитвенный камень и воссозданную келью Серафима Саровского.
  • В Зеленом монастыре узнаете историю типичной базилики 9-10 вв и печальную легенду о ярко-красных валунах — их видно в местной речке. Здесь же вы сможете набрать святой воды в природных родниках.

Купание на природе и настоящий Боржом
Уже по дороге вы очаруетесь лесистыми горами Боржомского заповедника. А посещая монастыри, прогуляетесь около речки и родника среди хвойных деревьев. В долине, где расположен Боржоми, вас ждет живописный городской парк с водопадом. Вы узнаете о том, как нашли знаменитую минеральную воду, и о ее целебных свойствах. А после сможете искупаться и продегустировать Боржоми из источников — холодного и теплого.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость.
  • Возьмите с собой купальные костюмы, удобную обувь и платки для посещения монастырей.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Оплата на месте возможна в евро или в лари.
Природа и святыни Боржоми
Природа и святыни Боржоми
Природа и святыни Боржоми
Природа и святыни Боржоми
Природа и святыни Боржоми
Природа и святыни Боржоми
Природа и святыни Боржоми

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Эдуард
Эдуард
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Путешествуя по всему миру, я понял, что прекраснее и безопаснее места, чем моя Грузия, просто не существует! Буду рад показать вам истинную красоту моей страны в компании гидов-единомышленников.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 декабря 2019
Красивая местность, удивительные места и вкусная вода - это про Боржоми. Советую всем посетить данные места, точно не пожалеете.
12 октября 2019
Эдик прекрасно провёл экскурсию, всё было непренуждённо, неторопясь. Информацию доносил очень содержательную и полезную для заинтересованного туриста (каковыми мы и являемся). Нам всё понравилось! Удачи тебе Эдик!
4 сентября 2019
Замечательная экскурсия и превосходный гид Малхас. Останетесь очень довольны и увезете из Грузии море впечатлений
30 мая 2019
Гида не было, был водитель в общих чертах рассказавший о местах где проезжали и которые посетили. Путь к купальням по которому нас отправили после дождя, не просто неудобен, он опасен! Экскурсией данное мероприятие назвать нельзя, это трансфер из Тбилиси в Боржоми с заездом в Зелёный монастырь и к копии кельи Серафима Саровского. Из плюсов- вдоволь накупались, полюбовались на природу. Вывод если ждёте экскурсионную
Программу лучше ищите другую поездку, если основная цель посетить купальни можно ехать. Но маленьким детям и пожилым людям не советую из-за спуска ,про который написала в начале отзыва.
23 мая 2019
Интересная поездка. Красивые места. Весёлый, заботливый, знающий гид Эдуард. Понравились лесные храмы, парк Боржоми, вкусные перекусы и ужин, супервесёлое возвращение в Тбилиси. Отлично проведённый день.
Марина
22 мая 2019
Посетили вместе с Эдуаром Кахетию и Боржоми. Невероятные творения природы, дух захватывает! А сам Эдуард- кладезь знаний о Грузии! Очень интересный собеседник, знающий историю и любящий свою страну. Очень тактичный, пунктуальный и чудесный гид! Эдуард спасибо огромное за эти прекрасные экскурсии. Следующие туры только с Вами! И всем Вас будем советовать.
15 мая 2019
Все остались очень довольны!
- Немного дорого.
+ Отличный гид - Эрик, всю дорогу рассказывал нам и отвечал на наши вопросы.
Марина
11 мая 2019
Были на экскурсии 03 мая. Очень интересно, хлебосольно. Немного не повезло с погодой, но это уже мелочи.
4 мая 2019
Экскурсия свелась к трансферу до Боржоми. Гида Марию гидом назвать нельзя, периодически вела личные разговоры, общалась с подругой. Нет информации о том, что вход в бассейн платный, в стоимость экскурсии не входит (5 лари), если не хотите идти пешком до автобуса, доплатите 6 лари.
Природа очень красивая, что сглаживало
негатив от экскурсовода и погоды.
29 апреля 2019
Спасибо большое Эдуарду, была самая классная экскурсия в Боржоми, в нашей первой поездке в Грузии.
Рекомендую всем Эдуарда как гида! С юмором ,тактичен, широкий кругозор было очень интересно!
Ещё 8 отзывов

Эдуард проводит ещё 3 экскурсии

К тебе, Казбек!К тебе, Казбек!К тебе, Казбек!
скидка56%
€40
18 за человека
11 часов
80 отзывов
Групповая экскурсия по Военно-Грузинской дороге — живописнейшему маршруту страны
Путь из Тбилиси к могучему потухшему вулкану — это захватывающие виды гор, на фоне которых разворачивается полотно грузинской истории. Вы узнаете о затопленных сёлах времён царицы Тамары, увидите, как серебрится гладь Жинвальского водохранилища, и откроете судьбу крепости Ананури. Природные сокровища страны поделятся своей красотой и тайнами. Казбек, словно Кавказский принц, очарует горделивым силуэтом. А я расскажу главное об этих легендарных местах и роли Военно-Грузинской дороги в летописи Тифлиса.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
45 за человека
12 часов
2 отзыва
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии. Окружающие его горы и вековые сосны, словно богатыри, защищают его от холодных ветров, а солнце благосклонно одаривает теплыми лучами почти круглый год. Здесь вы сможете заняться зимними видами спорта или предаться созерцательным прогулкам. А затем побываете в храме Серафима Саровского и посетите Боржоми, где услышите историю целебной воды.
Большой день в КахетииБольшой день в КахетииБольшой день в Кахетии
скидка20%
€35
28 за человека
12 часов
32 отзыва
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
В Кахетии вас ждет очень грузинская Грузия! Этот край радушно встречает гостей и горными пейзажами, и ароматами хлеба, и древними монастырями, и лучшим вином. Вы погрузитесь в прошлое Кахети и узнаете о христианстве на востоке страны в старинных крепостях Греми и Уджарма, монастыре Шуамта и столице региона Телави. Путешествие, конечно, будет вкусным: в программе обед в уютном дворике завода Шуми и мастер-классы в гостях у кахетинцев.

Экскурсии из Тбилиси

Поездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застольеПоездка в Кахетию, или как рождается грузинское застолье
157 за экскурсию
12 часов
49 отзывов
Автомобильная поездка в край вина и песен
Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина, прислушаетесь к его шепоту в глиняных кувшинах, квеври, и поймете, как тысячелетия виноделия сплели человека и лозу. Я помогу вам не потеряться в тонкостях многовековой культуры и расскажу историю этого удивительного региона Грузии.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса!
219 за экскурсию
13 часов
19 отзывов
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия — исследовать самые интересные места Месхетии
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским. И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.
В объятия с КазбекомВ объятия с КазбекомВ объятия с Казбеком
скидка70%
€76
23 за человека
10 часов
176 отзывов
«Я никогда в жизни не видел ничего подобного» — А.П. Чехов
Как погрузиться в завораживающий мир Грузии всего за один день? Ответом на этот вопрос может стать однодневный тур в Ананури и Казбеги, в котором вас ждет незабываемая поездка от столицы Тбилиси к заснеженной вершине горы Казбек. Военно-Грузинская дорога, ведущая с юга к главному Кавказскому хребту, считается одной из самых красивых горных дорог мира. И путешествие по ней обязательно станет украшением вашего отдыха в Грузии.
Красочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-АхалцихеКрасочная Месхетия: Боржоми-Вардзия-Ахалцихе
100 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Побывать в пещерном городе, увидеть дворец императорской семьи и погрузиться в историю Грузии
Древняя Месхетия помнит времена Византийской империи. Я расскажу о судьбе этого региона: от первых упоминаний в записях Александра Македонского до связи со Сталиным. Вы побываете в крепости Рабат, монастыре Вардзия и, конечно, услышите о жизни простых грузин. Не только история, но и местные нравы откроются вам на экскурсии.
Древняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
125 за экскурсию
7 часов
153 отзыва
Погружение в историю грузинского народа
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.
Сакральная Мцхета и легендарный БоржомиСакральная Мцхета и легендарный БоржомиСакральная Мцхета и легендарный Боржоми
164 за экскурсию
10 часов
53 отзыва
Истоки религии, природные красоты и аутентичные деревни
В путешествии по Мцхете и Боржоми вы познакомитесь с историей развития христианства на грузинской земле, разнообразием местной природы, а также откроете легенды и ценные секреты местных деревушек, мимо которых обычно проезжают. Кроме того, я, как профессиональный повар, расскажу вам по дороге о тонкостях грузинской кухни и покажу нетуристический ресторан для местных, где готовят изумительные хинкали.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике