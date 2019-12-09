18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Монастыри в лесах Боржомского ущелья
В одном из туристических уголков Грузии «спрятались» не самые известные святые места, очаровывающие тишиной и своим расположением. Вы посетите наиболее значимые из них.
Купание на природе и настоящий Боржом
Уже по дороге вы очаруетесь лесистыми горами Боржомского заповедника. А посещая монастыри, прогуляетесь около речки и родника среди хвойных деревьев. В долине, где расположен Боржоми, вас ждет живописный городской парк с водопадом. Вы узнаете о том, как нашли знаменитую минеральную воду, и о ее целебных свойствах. А после сможете искупаться и продегустировать Боржоми из источников — холодного и теплого.