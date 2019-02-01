18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В этом путешествии, как и в самих местах, куда вы отправитесь, природа гармонично сочетается с творениями человека. Путь лежит на запад Грузии, навстречу Боржомским хвойным лесам. Вы побываете в крошечной обители, посвященной Серафиму Саровскому, и в старинном Зеленом монастыре, услышите о святых чудесах и легендах этих мест. И, конечно, попробуете воду «Боржоми» из источников в городском парке.

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Описание экскурсии

Монастыри в лесах Боржомского ущелья

В одном из туристических уголков Грузии «спрятались» не самые известные святые места, очаровывающие тишиной и своим расположением. Вы посетите наиболее значимые из них.

В монастыре Серафима Саровского узнаете о том, почему этот русский святой столь почитаем грузинами, о его житии и восхождении «от силы в силу». Монастырь маленький, но его территория обустроена по образу мест, где проповедовал старец: вы увидите молитвенный камень и воссозданную келью Серафима Саровского.

узнаете о том, почему этот русский святой столь почитаем грузинами, о его житии и восхождении «от силы в силу». Монастырь маленький, но его территория обустроена по образу мест, где проповедовал старец: вы увидите молитвенный камень и воссозданную келью Серафима Саровского. В Зеленом монастыре узнаете историю типичной базилики 9-10 вв и печальную легенду о ярко-красных валунах — их видно в местной речке. Здесь же вы сможете набрать святой воды в природных родниках.

Купание на природе и настоящий Боржом

Уже по дороге вы очаруетесь лесистыми горами Боржомского заповедника. А посещая монастыри, прогуляетесь около речки и родника среди хвойных деревьев. В долине, где расположен Боржоми, вас ждет живописный городской парк с водопадом. Вы узнаете о том, как нашли знаменитую минеральную воду, и о ее целебных свойствах. А после сможете искупаться и продегустировать Боржоми из источников — холодного и теплого.

Организационные детали