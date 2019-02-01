18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В этом путешествии, как и в самих местах, куда вы отправитесь, природа гармонично сочетается с творениями человека. Путь лежит на запад Грузии, навстречу Боржомским хвойным лесам.
Вы побываете в крошечной обители, посвященной Серафиму Саровскому, и в старинном Зеленом монастыре, услышите о святых чудесах и легендах этих мест. И, конечно, попробуете воду «Боржоми» из источников в городском парке.
Вы побываете в крошечной обители, посвященной Серафиму Саровскому, и в старинном Зеленом монастыре, услышите о святых чудесах и легендах этих мест. И, конечно, попробуете воду «Боржоми» из источников в городском парке.
Описание экскурсии
Монастыри в лесах Боржомского ущелья
В одном из туристических уголков Грузии «спрятались» не самые известные святые места, очаровывающие тишиной и своим расположением. Вы посетите наиболее значимые из них.
- В монастыре Серафима Саровского узнаете о том, почему этот русский святой столь почитаем грузинами, о его житии и восхождении «от силы в силу». Монастырь маленький, но его территория обустроена по образу мест, где проповедовал старец: вы увидите молитвенный камень и воссозданную келью Серафима Саровского.
- В Зеленом монастыре узнаете историю типичной базилики 9-10 вв и печальную легенду о ярко-красных валунах — их видно в местной речке. Здесь же вы сможете набрать святой воды в природных родниках.
Купание на природе и настоящий Боржом
Уже по дороге вы очаруетесь лесистыми горами Боржомского заповедника. А посещая монастыри, прогуляетесь около речки и родника среди хвойных деревьев. В долине, где расположен Боржоми, вас ждет живописный городской парк с водопадом. Вы узнаете о том, как нашли знаменитую минеральную воду, и о ее целебных свойствах. А после сможете искупаться и продегустировать Боржоми из источников — холодного и теплого.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.
- Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость.
- Возьмите с собой купальные костюмы, удобную обувь и платки для посещения монастырей.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Оплата на месте возможна в евро или в лари.
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€133
|Дети до 12 лет
|€23
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Чудесная, красивая и познавательная экскурсия!
Гид - просто кладезь знаний, рассказывал обо всем, что встречалось на пути, отвечал на все вопросы.
Водитель - отличный, очень аккуратный и компанейский.
Они окружили нас заботой и
Гид - просто кладезь знаний, рассказывал обо всем, что встречалось на пути, отвечал на все вопросы.
Водитель - отличный, очень аккуратный и компанейский.
Они окружили нас заботой и
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Эдик не просто экскурсовод, он путеводитель в мир Грузии! Маршрут превысил описание тура. Понравился гибкий индивидуальный подход. Помимо Святынь и парка Боржоми прогулялись по лесной тропе сказочной красоты (только в
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С
27 апреля были на экскурсии - Природа и святыни Боржоми. Экскурсия очень понравилась, отличный маршрут, природа зеленого монастыря просто божественна, складывается ощущение что лес сам за собой ухаживает, не увидели
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M
Спасибо прекрасная Карина!
За Ваше весёлое настроение, задорный смех, прекрасное чувство юмора, разносторонние и глубокие познания истории Грузии. Крепкого здоровья! За башню в Сванетии!
Спасибо лучший водитель Армен. Пусть ничто и никогда не испортит Вашего настроения!
Путешествие понравилось великолепием и величием Боржомской природы.
Обязательно берите удобную и надежную обувь - триал кроссовки, например.
За Ваше весёлое настроение, задорный смех, прекрасное чувство юмора, разносторонние и глубокие познания истории Грузии. Крепкого здоровья! За башню в Сванетии!
Спасибо лучший водитель Армен. Пусть ничто и никогда не испортит Вашего настроения!
Путешествие понравилось великолепием и величием Боржомской природы.
Обязательно берите удобную и надежную обувь - триал кроссовки, например.
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Посетили вместе с Эдуаром Кахетию и Боржоми. Невероятные творения природы, дух захватывает! А сам Эдуард- кладезь знаний о Грузии! Очень интересный собеседник, знающий историю и любящий свою страну. Очень тактичный, пунктуальный и чудесный гид! Эдуард спасибо огромное за эти прекрасные экскурсии. Следующие туры только с Вами! И всем Вас будем советовать.
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А
В Боржоми ездили с Эриком и удивительно теплой компанией гостей Тбилиси. Нам все очень понравилось. Природа Зеленого монастыря завораживает, боржомские купальни греют тело, Эрик знакомит с культурой Грузии, а приятная компания создает великолепное настроение. Поездка прошла на Ура! Всем рекомендуем!
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