18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природа и святыни Боржоми

Открыть красоту и духовность города-курорта, а также попробовать знаменитую воду
В этом путешествии, как и в самих местах, куда вы отправитесь, природа гармонично сочетается с творениями человека. Путь лежит на запад Грузии, навстречу Боржомским хвойным лесам.

Вы побываете в крошечной обители, посвященной Серафиму Саровскому, и в старинном Зеленом монастыре, услышите о святых чудесах и легендах этих мест. И, конечно, попробуете воду «Боржоми» из источников в городском парке.
4.6
22 отзыва
Природа и святыни Боржоми
Природа и святыни Боржоми
Природа и святыни Боржоми

Описание экскурсии

Монастыри в лесах Боржомского ущелья

В одном из туристических уголков Грузии «спрятались» не самые известные святые места, очаровывающие тишиной и своим расположением. Вы посетите наиболее значимые из них.

  • В монастыре Серафима Саровского узнаете о том, почему этот русский святой столь почитаем грузинами, о его житии и восхождении «от силы в силу». Монастырь маленький, но его территория обустроена по образу мест, где проповедовал старец: вы увидите молитвенный камень и воссозданную келью Серафима Саровского.
  • В Зеленом монастыре узнаете историю типичной базилики 9-10 вв и печальную легенду о ярко-красных валунах — их видно в местной речке. Здесь же вы сможете набрать святой воды в природных родниках.

Купание на природе и настоящий Боржом

Уже по дороге вы очаруетесь лесистыми горами Боржомского заповедника. А посещая монастыри, прогуляетесь около речки и родника среди хвойных деревьев. В долине, где расположен Боржоми, вас ждет живописный городской парк с водопадом. Вы узнаете о том, как нашли знаменитую минеральную воду, и о ее целебных свойствах. А после сможете искупаться и продегустировать Боржоми из источников — холодного и теплого.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость.
  • Возьмите с собой купальные костюмы, удобную обувь и платки для посещения монастырей.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Оплата на месте возможна в евро или в лари.

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€133
Дети до 12 лет€23
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
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на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
3
3
2
1
О
Чудесная, красивая и познавательная экскурсия!
Гид - просто кладезь знаний, рассказывал обо всем, что встречалось на пути, отвечал на все вопросы.
Водитель - отличный, очень аккуратный и компанейский.
Они окружили нас заботой и
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вниманием с самого начала, угощали, водили, очень здорово!

Сам маршрут очень логичный - нет попытки уместить в один день кучу неумещаемого. Увидели множество красивых и интересных мест: храм Серафима Саровского, церковь на Боржомском плато, храм Богородицы. Искупались в ваннах в Боржоми, прогулялись по красивому ущелью вдоль реки. Естественно, попили воду из двух источников.
На обратном пути остановились на обед в чудесном месте. Такой вкусной еды я еще не ела за оба приезда в Грузию. Аджарские хачапури были божественны, а вино из винодельни нашего водителя - чудесно!
В следующий раз поедем с вами еще!

Всем рекомендую от души!

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Андрей
Эдик не просто экскурсовод, он путеводитель в мир Грузии! Маршрут превысил описание тура. Понравился гибкий индивидуальный подход. Помимо Святынь и парка Боржоми прогулялись по лесной тропе сказочной красоты (только в
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удобной, а зимой - не в скользкой обуви), искупались в теплом сероводородном источнике Боржоми в окружении невероятно красивых заснеженных гор и леса, попробовали национальную грузинскую кухню, насладились видами Грузии. Все благодаря душевному гиду Эдику, он уделил нам целый день, который запомнится навсегда! Большое спасибо за гостеприимство, чувство юмора, искренность и радушие! Отдельное спасибо Эдику за то, что исполнил просьбу и завёз нас в хороший магазин вина, и уже зовёт нас на прогулку по ночному Тбилиси, так что удачи вам, друзья, в выборе туров, а мы пошли наслаждаться прекрасным "теплым" городом в компании чудесного человека:)

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С
27 апреля были на экскурсии - Природа и святыни Боржоми. Экскурсия очень понравилась, отличный маршрут, природа зеленого монастыря просто божественна, складывается ощущение что лес сам за собой ухаживает, не увидели
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ни одной сухой веточки, сломанного кустика, все первозданно. Либо земля здесь благодатная, намоленная, либо созданный природой оазис. Лес Боржоми тоже великолепен, горная река, водопад - все понравилось. Эдуард рассказывал интересно, узнали много нового. Общение в группе получилось лёгким, простым и очень комфортным

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M
Спасибо прекрасная Карина!
За Ваше весёлое настроение, задорный смех, прекрасное чувство юмора, разносторонние и глубокие познания истории Грузии. Крепкого здоровья! За башню в Сванетии!
Спасибо лучший водитель Армен. Пусть ничто и никогда не испортит Вашего настроения!

Путешествие понравилось великолепием и величием Боржомской природы.
Обязательно берите удобную и надежную обувь - триал кроссовки, например.
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Марина
Посетили вместе с Эдуаром Кахетию и Боржоми. Невероятные творения природы, дух захватывает! А сам Эдуард- кладезь знаний о Грузии! Очень интересный собеседник, знающий историю и любящий свою страну. Очень тактичный, пунктуальный и чудесный гид! Эдуард спасибо огромное за эти прекрасные экскурсии. Следующие туры только с Вами! И всем Вас будем советовать.
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А
В Боржоми ездили с Эриком и удивительно теплой компанией гостей Тбилиси. Нам все очень понравилось. Природа Зеленого монастыря завораживает, боржомские купальни греют тело, Эрик знакомит с культурой Грузии, а приятная компания создает великолепное настроение. Поездка прошла на Ура! Всем рекомендуем!
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