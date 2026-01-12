Мои заказы

Дашбаши: чудо природы и мост над бездной

Увлекательное путешествие в один из самых живописных уголков Грузии — Дашбашский каньон.

Вас ждут захватывающие виды, уникальные базальтовые скалы, водопады и знаменитый стеклянный мост с кафе в небе.

Прогулка по каньону подарит незабываемые впечатления, фотогеничные локации и прикосновение к нетронутой природе Грузии.
4.6
109 отзывов
Описание экскурсии

Природные чудеса Грузии Приглашаем вас в незабываемое путешествие к одному из самых удивительных природных чудес Грузии — каньону Дашбаши, расположенному в живописном районе Цалка, всего в 2-х часах езды от Тбилиси. Это уникальное место славится своими базальтовыми скалами, образованными в результате древней вулканической активности, а также кристально чистыми водопадами, которые каскадами стекают по отвесным стенам каньона. Главной достопримечательность маршрута — Хрустальный мост — стеклянная конструкция, парящая над пропастью на высоте более 200 метров, с панорамным кафе в центре. Прогулка по мосту подарит дозу адреналина и захватывающие виды, от которых захватывает дух. Во время экскурсии вас ждет:
  • Посещение смотровых площадок с видами на каньон;
  • Прогулка по стеклянному мосту;
  • Возможность пройтись по тропе вдоль каньона и спуститься к водопаду;
Отдых на природе и фотосессия в живописных локациях. Алгетское водохранилище — живописное место, расположенное недалеко от Тбилиси, в окружении лесистых холмов и гор. Оно находится на территории Алгетского национального парка и отличается кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Важная информация:.
Обязательно свяжитесь с нами перед покупкой билета, так как во время плохой погоды каньон зачастую закрывают для безопасности гостей. Время встречи в 10:10.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Дашбаши
  • Хрустальный мост
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Вход на мост 59 лари (если через нас)
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Обязательно свяжитесь с нами перед покупкой билета, так как во время плохой погоды каньон зачастую закрывают для безопасности гостей
  • Время встречи в 10:10
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
4
7
3
6
2
1
1
1
A
Allá
12 янв 2026
Сама программа экскурсии очень скучная! Ехать долго. По пути заехали на одно водохранилище, туалет в кустиках, рассказывал мало экскурсовод, само место-Бриллиантовый мост, не впечатлил. В это время года, там ничего
читать дальше

интересного, по мосту можно за 15 минут туда-обратно сходить и стоит это 59 лари, даже для детей. На обратном пути остановились поесть, типа в ресторан, по факту обычное придорожное кафе, где еще почти каждого клиента обманули с оплатой. Все кончено вернули всем, но осадок остался!
Не посоветовала бы платить столько денег за экскурсию, потом еще вход, обед, чтобы 15 минут прогуляться по мосту. Еще очень не понравилось, что за обедом экскурсовод водку пил, пусть немного, но пил. По мне так это недопустимо! Это ведь его работа! Вы пьете на работе?

E
Elena
12 янв 2026
Были на экскурсии 8 января 2026 года. Наш экскурсовод Пато. Отличная получилась экскурсия. В составе небольшой группы. Пато отличный рассказчик))) подробно рассказывал о каждой локации)))) старался несколько раз повторить название объекта, чтобы мы обязательно запомнили! Нам удалось посмотреть монумент в Дидгори, хотя накануне был закрыт перевал!
О
Оксана
29 дек 2025
Экскурсия оставила очень яркие впечатления. Природа вокруг просто невероятная и виды с высоты захватывают дух
D
Darya
23 дек 2025
Очень понравилась поездка. Спасибо прекрасному гиду Владимиру. Знание истории, культуры впечатляет. Место потрясающее. Останавливались, чтобы полюбоваться роскошными пейзажами.
Рекомендую
А
Алина
22 дек 2025
Экскурсия в каньон Дашбаша и на Бриллиантовый мост превзошла все ожидания! Невероятно красивые места и отличная компания. Огромное спасибо экскурсоводу Роберту — настоящий профессионал и душа группы. У него потрясающий голос, и песни в дороге стали приятным и неожиданным бонусом. Экскурсия прошла легко, интересно и очень душевно. Мы все остались в восторге!
И
Ирина
22 дек 2025
Побывали на групповой экскурсии в каньон Дашбаша и на Бриллиантовый мост — остались в полном восторге! Экскурсия прошла прекрасно, всё было отлично организовано. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Роберту: очень приятный, харизматичный человек с прекрасным голосом. В дороге он даже пел для нас, что создавало особую атмосферу и поднимало настроение. Вся группа осталась довольна, впечатления самые положительные!
А
Алена
22 дек 2025
Отличная экскурсия для тех, кто любит посещать живописные места. Так же между локациями можно послушать интересные исторические факты и элементы фольклора. Гид отлично знает материал и хорошо преподносит его в ненавязчивой форме. Однозначно рекомендую к посещению.
Е
Евгений
9 дек 2025
Замечательная экскурсия! На продолжительности всего пути, девушка гид рассказывала увлекательные исторические факты о Грузии. Очень рекомендую посетить каньон Дашбаши, впечатления незабываемые!!!
М
Мария
27 ноя 2025
Мало кто знает о локации, но людей не мало, прекрасные виды, восхитительное кафе прямо в алмазе, спасибо организаторам
Е
Елена
22 ноя 2025
Хотелось бы выразить особую благодарность гиду Анжелике)!
Умница! Экскурсию вела на двух языках (англ и рус), атмосферу создала)!
Много интересного поведала,
водителю так же огромное спасибо!
Каньон очень красивый, живописный, мост вау! Эмоции были
читать дальше

😄
Хотелось бы добавить что экскурсия для тех кто не хочет очень много ходить, я бы еще посмотрела что нибудь, а мужу моему наоборот в самый раз👍, из каньона можете подняться сами, можете на машине за 12 лари с человека, можно так же спуститься платно, но лучше идите пешечком, времени хватит на все, фото получились супер!
Спасибо всем🫶

Е
Елена
12 ноя 2025
Ездили на Дашбаши, спасибо гиду и водителю. Экскурсия необычная, очень понравился водопад, но очень мало времени даётся хотелось бы побольше побыть там. Очень красивый каньон. Поездка на машине вниз это отдельная история. Мост интересный, вид с него потрясающий. Не мешало бы добавить в эту экскурсию ещё пару красивых локаций. И дать больше времени возле водопада.
О
Ольга
8 ноя 2025
Прекрасная поездка на даш баш! Очень радушный водитель., прекрасный профессионал! Сложные лабиринты дорог преодолены только благодаря его оптимизму! Место замечательное: мост, водопады, чистейший горный воздух! Все понравилось, спасибо!
Д
Диляра
17 окт 2025
Ездили на экскурсию в дашбаши) все очень понравилось)) замечательный водитель и экскурсовод Николай) Все очень интересно, весело)) было все!) эмоции, история, музыка))
О
Олег
17 окт 2025
Спасибо Нико за приятную экскурсию, посетили все что запланировали и даже больше. Кто будет спускаться вниз к водопаду, ориентируйтесь на свои возможности, возможно лучше взять микроавтобус который катает за определенную сумму почти до самого водопада и обратно
M
Manzura
17 окт 2025
Спасибо большое за эскурсию мы получили море удовольствия, красота неописуемое. И большое спасибо Нино

Входит в следующие категории Тбилиси

