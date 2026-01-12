Увлекательное путешествие в один из самых живописных уголков Грузии — Дашбашский каньон.
Вас ждут захватывающие виды, уникальные базальтовые скалы, водопады и знаменитый стеклянный мост с кафе в небе.
Прогулка по каньону подарит незабываемые впечатления, фотогеничные локации и прикосновение к нетронутой природе Грузии.
Описание экскурсии
Природные чудеса Грузии Приглашаем вас в незабываемое путешествие к одному из самых удивительных природных чудес Грузии — каньону Дашбаши, расположенному в живописном районе Цалка, всего в 2-х часах езды от Тбилиси. Это уникальное место славится своими базальтовыми скалами, образованными в результате древней вулканической активности, а также кристально чистыми водопадами, которые каскадами стекают по отвесным стенам каньона. Главной достопримечательность маршрута — Хрустальный мост — стеклянная конструкция, парящая над пропастью на высоте более 200 метров, с панорамным кафе в центре. Прогулка по мосту подарит дозу адреналина и захватывающие виды, от которых захватывает дух. Во время экскурсии вас ждет:
- Посещение смотровых площадок с видами на каньон;
- Прогулка по стеклянному мосту;
- Возможность пройтись по тропе вдоль каньона и спуститься к водопаду;
Отдых на природе и фотосессия в живописных локациях. Алгетское водохранилище — живописное место, расположенное недалеко от Тбилиси, в окружении лесистых холмов и гор. Оно находится на территории Алгетского национального парка и отличается кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Важная информация:.
Обязательно свяжитесь с нами перед покупкой билета, так как во время плохой погоды каньон зачастую закрывают для безопасности гостей. Время встречи в 10:10.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Дашбаши
- Хрустальный мост
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Вход на мост 59 лари (если через нас)
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Обязательно свяжитесь с нами перед покупкой билета, так как во время плохой погоды каньон зачастую закрывают для безопасности гостей
- Время встречи в 10:10
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Allá
12 янв 2026
Сама программа экскурсии очень скучная! Ехать долго. По пути заехали на одно водохранилище, туалет в кустиках, рассказывал мало экскурсовод, само место-Бриллиантовый мост, не впечатлил. В это время года, там ничего
E
Elena
12 янв 2026
Были на экскурсии 8 января 2026 года. Наш экскурсовод Пато. Отличная получилась экскурсия. В составе небольшой группы. Пато отличный рассказчик))) подробно рассказывал о каждой локации)))) старался несколько раз повторить название объекта, чтобы мы обязательно запомнили! Нам удалось посмотреть монумент в Дидгори, хотя накануне был закрыт перевал!
О
Оксана
29 дек 2025
Экскурсия оставила очень яркие впечатления. Природа вокруг просто невероятная и виды с высоты захватывают дух
D
Darya
23 дек 2025
Очень понравилась поездка. Спасибо прекрасному гиду Владимиру. Знание истории, культуры впечатляет. Место потрясающее. Останавливались, чтобы полюбоваться роскошными пейзажами.
Рекомендую
А
Алина
22 дек 2025
Экскурсия в каньон Дашбаша и на Бриллиантовый мост превзошла все ожидания! Невероятно красивые места и отличная компания. Огромное спасибо экскурсоводу Роберту — настоящий профессионал и душа группы. У него потрясающий голос, и песни в дороге стали приятным и неожиданным бонусом. Экскурсия прошла легко, интересно и очень душевно. Мы все остались в восторге!
И
Ирина
22 дек 2025
Побывали на групповой экскурсии в каньон Дашбаша и на Бриллиантовый мост — остались в полном восторге! Экскурсия прошла прекрасно, всё было отлично организовано. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Роберту: очень приятный, харизматичный человек с прекрасным голосом. В дороге он даже пел для нас, что создавало особую атмосферу и поднимало настроение. Вся группа осталась довольна, впечатления самые положительные!
А
Алена
22 дек 2025
Отличная экскурсия для тех, кто любит посещать живописные места. Так же между локациями можно послушать интересные исторические факты и элементы фольклора. Гид отлично знает материал и хорошо преподносит его в ненавязчивой форме. Однозначно рекомендую к посещению.
Е
Евгений
9 дек 2025
Замечательная экскурсия! На продолжительности всего пути, девушка гид рассказывала увлекательные исторические факты о Грузии. Очень рекомендую посетить каньон Дашбаши, впечатления незабываемые!!!
М
Мария
27 ноя 2025
Мало кто знает о локации, но людей не мало, прекрасные виды, восхитительное кафе прямо в алмазе, спасибо организаторам
Е
Елена
22 ноя 2025
Хотелось бы выразить особую благодарность гиду Анжелике)!
Умница! Экскурсию вела на двух языках (англ и рус), атмосферу создала)!
Много интересного поведала,
водителю так же огромное спасибо!
Каньон очень красивый, живописный, мост вау! Эмоции были
Е
Елена
12 ноя 2025
Ездили на Дашбаши, спасибо гиду и водителю. Экскурсия необычная, очень понравился водопад, но очень мало времени даётся хотелось бы побольше побыть там. Очень красивый каньон. Поездка на машине вниз это отдельная история. Мост интересный, вид с него потрясающий. Не мешало бы добавить в эту экскурсию ещё пару красивых локаций. И дать больше времени возле водопада.
О
Ольга
8 ноя 2025
Прекрасная поездка на даш баш! Очень радушный водитель., прекрасный профессионал! Сложные лабиринты дорог преодолены только благодаря его оптимизму! Место замечательное: мост, водопады, чистейший горный воздух! Все понравилось, спасибо!
Д
Диляра
17 окт 2025
Ездили на экскурсию в дашбаши) все очень понравилось)) замечательный водитель и экскурсовод Николай) Все очень интересно, весело)) было все!) эмоции, история, музыка))
О
Олег
17 окт 2025
Спасибо Нико за приятную экскурсию, посетили все что запланировали и даже больше. Кто будет спускаться вниз к водопаду, ориентируйтесь на свои возможности, возможно лучше взять микроавтобус который катает за определенную сумму почти до самого водопада и обратно
M
Manzura
17 окт 2025
Спасибо большое за эскурсию мы получили море удовольствия, красота неописуемое. И большое спасибо Нино
