Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе

Высокогорная деревня, водопады и кофе на бриллиантовом мосту
Отправимся в красивейший регион Картли! Здесь вы полюбуетесь Дидгорской долиной, спуститесь в каньон к водопадам и увидите самое большое водохранилище страны.

А ещё — попробуете блюда местной кухни! Бриллиантом нашей поездки станет необычный стеклянный мост, нависающий над ущельем.
5
5 отзывов
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы расскажем о самом известном в Грузии сражении, которое состоялось в Дидгорской долине. И о том, как местные жители отмечают ежегодный праздник Дидгороба. Как строили самое большое водохранилище в Грузии и чем пришлось пожертвовать ради этого. На экскурсии вы узнаете обо всех тайнах региона Картли.

Маршрут

  • Деревня Тонети с впечатляющими панорамами. Это место приглашает отдохнуть душой и насладиться видами на горные вершины, покрытые зелёными лесами.
  • Цалкинское водохранилище. Посмотрим на изумительный водоём, окружённый высокими горами. Мы расскажем, как образовалось водохранилище. И поделимся историей о затопленных деревнях.
  • Дашбашский каньон и каскадные водопады. Вы увидите необычное инженерное сооружение — стеклянный мост над дашбашским каньоном! В середине моста выпьем кофе внутри алмаза. А потом спустимся в каньон, чтобы увидеть многоуровневый каскадный водопад.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с профессиональным гидом-водителем
  • Если в группе 7 и более человек, то экскурсия проходит с профессиональными водителем и гидом
  • В каньон можно спуститься пешком либо на джипе за дополнительную плату 10 лари
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Посещение каньона и моста — 49 лари с человека
  • Обед — в среднем 25 лари с человека
  • Кофе в кафе на мосту — от 7 до 10 лари

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
25 апр 2024
Прекрасная экскурсия ❤️
Спасибо вам
Е
25 апр 2024
Большое спасибо за прекрасный день.
Всё очень понравилось.
Великолепное место
Красивые каскады водопадов в Каньоне Дашбаши, глаз не оторвать.
Запоминающаяся поездка, эмоций море
От всей души рекомендую
К
20 апр 2024
Невероятное место, завораживающая красота, подвесная дорога и подвесной мост
Каскадные водопады и каньон
Очень впечатляет
Грузия волшебная страна
Здесь хочется остаться навсегда
Спасибо вам за прекрасный день!
Е
20 апр 2024
Замечательная экскурсия 👍
Очень красивые виды
Остались довольны
Всем советую от души
Т
10 апр 2024
Побывали на экскурсии Каньон Дашбаши. Трансфер, организация путешествия на высоком уровне. Особенно хотим поблагодарить гида Джимми. Он веселый, интересный, прекрасный рассказчик, просто чудо-гид. В эккскурсии был заялен спуск в каньон,
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кофе в "Алмазе". Этого не было. Но цена за экскурсию не изменилась. Это испортило впечатление. Спасибо Джимми, своим оптимизмом он сгладил негатив. Но осадок остался. Второй раз мы эту экскурсию не возьмем.

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