Тимур — ваша команда гидов в Тбилиси

Провели экскурсии для 276 туристов

Всем огромный привет! Меня зовут Тимур. Много лет работаю гидом. Считаю свою профессию не работой, а большим удовольствием. Что может быть лучше, чем ездить по красивым уголкам Грузии и знакомить с историей нашей страны гостей всего мира? Приезжайте к нам — и я с удовольствием открою для вас историю и традиции нашей волшебной страны.