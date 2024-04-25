Отправимся в красивейший регион Картли! Здесь вы полюбуетесь Дидгорской долиной, спуститесь в каньон к водопадам и увидите самое большое водохранилище страны.
А ещё — попробуете блюда местной кухни! Бриллиантом нашей поездки станет необычный стеклянный мост, нависающий над ущельем.
А ещё — попробуете блюда местной кухни! Бриллиантом нашей поездки станет необычный стеклянный мост, нависающий над ущельем.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы расскажем о самом известном в Грузии сражении, которое состоялось в Дидгорской долине. И о том, как местные жители отмечают ежегодный праздник Дидгороба. Как строили самое большое водохранилище в Грузии и чем пришлось пожертвовать ради этого. На экскурсии вы узнаете обо всех тайнах региона Картли.
Маршрут
- Деревня Тонети с впечатляющими панорамами. Это место приглашает отдохнуть душой и насладиться видами на горные вершины, покрытые зелёными лесами.
- Цалкинское водохранилище. Посмотрим на изумительный водоём, окружённый высокими горами. Мы расскажем, как образовалось водохранилище. И поделимся историей о затопленных деревнях.
- Дашбашский каньон и каскадные водопады. Вы увидите необычное инженерное сооружение — стеклянный мост над дашбашским каньоном! В середине моста выпьем кофе внутри алмаза. А потом спустимся в каньон, чтобы увидеть многоуровневый каскадный водопад.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с профессиональным гидом-водителем
- Если в группе 7 и более человек, то экскурсия проходит с профессиональными водителем и гидом
- В каньон можно спуститься пешком либо на джипе за дополнительную плату 10 лари
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение каньона и моста — 49 лари с человека
- Обед — в среднем 25 лари с человека
- Кофе в кафе на мосту — от 7 до 10 лари
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 276 туристов
Всем огромный привет! Меня зовут Тимур. Много лет работаю гидом. Считаю свою профессию не работой, а большим удовольствием. Что может быть лучше, чем ездить по красивым уголкам Грузии и знакомить с историей нашей страны гостей всего мира? Приезжайте к нам — и я с удовольствием открою для вас историю и традиции нашей волшебной страны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
25 апр 2024
Прекрасная экскурсия ❤️
Спасибо вам
Спасибо вам
Е
Елена
25 апр 2024
Большое спасибо за прекрасный день.
Всё очень понравилось.
Великолепное место
Красивые каскады водопадов в Каньоне Дашбаши, глаз не оторвать.
Запоминающаяся поездка, эмоций море
От всей души рекомендую
Всё очень понравилось.
Великолепное место
Красивые каскады водопадов в Каньоне Дашбаши, глаз не оторвать.
Запоминающаяся поездка, эмоций море
От всей души рекомендую
К
Клавдия
20 апр 2024
Невероятное место, завораживающая красота, подвесная дорога и подвесной мост
Каскадные водопады и каньон
Очень впечатляет
Грузия волшебная страна
Здесь хочется остаться навсегда
Спасибо вам за прекрасный день!
Каскадные водопады и каньон
Очень впечатляет
Грузия волшебная страна
Здесь хочется остаться навсегда
Спасибо вам за прекрасный день!
Е
Евгений
20 апр 2024
Замечательная экскурсия 👍
Очень красивые виды
Остались довольны
Всем советую от души
Очень красивые виды
Остались довольны
Всем советую от души
Т
Татьяна
10 апр 2024
Побывали на экскурсии Каньон Дашбаши. Трансфер, организация путешествия на высоком уровне. Особенно хотим поблагодарить гида Джимми. Он веселый, интересный, прекрасный рассказчик, просто чудо-гид. В эккскурсии был заялен спуск в каньон,
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