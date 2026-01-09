читать дальше

не уведомила, во сколько приедет трансфер, где его ждать и куда он нас довезет. После нескольких попыток дозвониться, нам удалось связаться с ней, и трансфер прибыл лишь через 20 минут, благодаря моим усилиям. В итоге мы прибыли на полчаса позже, и весь автобус уже ждал нас, что создало дополнительное напряжение.



Наше первое направление — Гори. Совершенно непонятно, зачем везти иностранных туристов в музей Сталина, ведь не все понимают, кто это! Далее нас зачем-то привезли в ресторан, который совершенно не был готов к такому потоку туристов. Мы провели около двух часов!! в ожидании еды, многие туристы в итоге ушли, так и не пообедав. Из за этого время на посещения остальных мест сократилось вдвое!

Далее на Плесцихи гид объявил, что у нас всего 45 минут, что было крайне недостаточно. Подъем проходил по скользким скалам без перил, и это создало дополнительные риски. Гид лишь вскользь упомянул об исторической значимости места и сам быстро ушел вниз, не объяснив, на что стоит обратить внимание.



Самым разочаровывающим моментом оказался визит в Мцхети. Мы приехали к главному собору Грузии, но двери закрыли прямо перед нами, нас выгнали всех оттуда, потому что мы русские туристы. Гид что не знал, что в это время служба шла?



Просидели зато два часа в ужасном ресторане!