Погрузитесь в мир истории и духовности, отправившись в увлекательное путешествие по религиозным святыням Грузии, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете о вековых традициях, глубокой духовности и непоколебимой гордости грузинского народа.
Описание экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мцхеты Древняя столица Грузии — это настоящий кладезь истории и веры, где каждый камень пропитан духовностью и величием. Прогуляйтесь по улицам, где зародилось грузинское христианство, и почувствуйте связь времен. Ощутите святость монастыря Джвари Здесь был воздвигнут крест, который стал символом духовного единства Грузии. Величественный монастырь на вершине горы открывает потрясающие виды и дарит ощущение внутренней силы и умиротворения. Погрузитесь в историю Гори и древний Уплисцихе В родном городе Сталина вы прикоснетесь к эпохе великого лидера, а в Уплисцихе — в древнем пещерном городе — откроете страницы трёхтысячелетней истории, которая буквально оживает здесь среди каменных стен. Важная информация:
• Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по сезону. Способы оплаты на месте гиду:
Наличные — RUB, USD, EUR, GEL.
Ежедневно, в 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Гори
- Уплисцихе
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход в пещеру Уплисцихе - 15 лари
- Вход в дом-музей Сталина - 15 лари
- Обед в ресторане - 50-60 лари
- Прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилисский государственный театр оперы и балета имени З. Палиашвили
Завершение: Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 9:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по сезону
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - RUB, USD, EUR, GEL
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 296 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
АНДРЕЙ
9 янв 2026
Очень интересная, познавательная и грамотно организованная и проведенная экскурсия. Отличный гид, знающий материал и прекрасно его подаёт. Профессиональный водитель и отличный автобус Мерседес. Смогли увидеть и насладиться красотами Мцхеты, Джвари, Гори и исследовать замысловатые и очень красивые пейзажи Уплисцихе. Хороший ресторан с вкусной едой в обед. Всем рекомендуем.
Е
Евгения
9 янв 2026
Ездили вдвоем с подругой, остались довольны экскурсионной программой, гид очень приятный в общении, доброжелательный, много рассказывал о культуре Грузии по пути. Все точки остановки были недалеко друг от друга, от дороги сильно не устали. Мы точно можем рекомендовать всем данного организатора и его туры.
E
ELENA
8 янв 2026
Отличная экскурсия! Необычные места, много интересных локаций, живая история! Отличная доставка, внимательный гид. Достаточно времени для осмотра достопримечательностей. Большое спасибо!
А
Анна
7 янв 2026
Экскурсия понравилось, больше всего место Уплисцихе. Не очень понравился ресторан, куда нас привели поесть и много времени на него потратили в ожидании блюд.
О
Ольга
7 янв 2026
Интересная историческая экскурсия. Гид постарался и не смотря на короткий световой день мы все посмотрели. Если бы водитель на обратном пути не "сидел в телефоне" было бы 5 звезд.
A
Aleksandr
7 янв 2026
Мы побывали в Джавари, Мцхете и Уплисцихе, а также посетили музей Сталина. Все очень понравилось. Экскурсовод Михаил вел экскурсию на двух языках: русском и английском. Рассказывал подробно и интересно. Особенно
O
Olga
6 янв 2026
Отличная экскурсия! Все очень понравилось
Т
Татьяна
5 янв 2026
Спасибо, все очень понравилось! Очень красивые виды, познавательная информация от гида, водитель по дороге тоже интересно рассказывал историю региона, все очень внимательные.
Щ
Щеглова
5 янв 2026
Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Нико настоящий профессионал, рассказал много интересного. Очень понравилась Мцхета и Уплисцихе, но в Мцхете хотелось бы иметь больше свободного времени, чтобы погулять по городу. В остальном все отлично 👍
А
Алексей
5 янв 2026
Супер экскурсия! Ездили с водителем 4.01 Василием и гидом Давидом. Очень крутой маршрут, потрясающие и незабываемые виды, отличия организация. Рекомендую!
Маршруты достаточно безопасные, но советую в зимнее время иметь нескользящую обувь и иметь в виду, что на высоте ветренее и прохладнее. Также рекомендую закладывать бюджет на обед (как указано в описании)!
N
Natalya
4 янв 2026
К сожалению, опыт с этой организацией оказался крайне негативным.
Мы заранее связались с организатором и согласовали трансфер от отеля, но он не приехал. Организатор Ирина просто игнорировала все наши сообщения и
А
Анастасия
30 дек 2025
Тур очень понравился, очень повезло как с погодой, так и с самими достопримечательностями. Исключительной красоты места. В туре все превосходно организовано, комфортабельный транспорт. Очень рекомендую)
Р
Родион
29 дек 2025
Понравились красивые просторы страны, с Джвари открывается отличный вид, музей Сталин для нас был очень интересен, экскурсия там была очень насыщена, а так же интересно было посмотреть на религиозную столицу страны - Мцхету
Е
Елена
28 дек 2025
Замечательная насыщенная экскурсия с шикарным гидом Зурой! Продуманный маршрут 👍🏻 Все места красивые, обязательно стоит посмотреть самому. Нам особенно понравился пещерный город и экскурсия в музее. На одной из остановок
С
Сергей
26 дек 2025
Хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу Стефану, экскурсия прошла отлично. Обязательно рекомендуем!
