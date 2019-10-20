7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древнейший из пещерных комплексов Грузии

Первая цель путешествия — пещерный город Уплисцихе, основанный в конце II — начале I тысячелетия до н.э. Его жители поклонялись собственным богам, не желая признавать христианство: многое о языческом культе вы узнаете, осматривая храм поклонения солнцу и пещеры для жертвоприношений. Пройдете по цепи тоннелей, жилых «комнат» и хозяйственных помещений, а снаружи полюбуетесь пейзажами реки Куры.

Гори — родина Сталина и не только

Конечно, Гори известен большинству путешественников по Грузии как город, где родился Иосиф Сталин. По желанию вы осмотрите экспонаты его дома-музея, узнаете о семье и детстве государственного деятеля. Но мы обещаем показать город и с другого ракурса во время осмотра крепости Горисцихе, некогда важнейшего форпоста Кавказа. Исследуя ее руины, вы узнаете о первых упоминаниях Гори с 6 века н.э., о стратегической роли города на протяжении веков и о его расцвете во времена царствования Давида IV Строителя.