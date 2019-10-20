7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии

Прикоснуться к дохристианской истории страны в пещерах и открыть летопись родины Сталина

Леди
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Леди – представитель гидов
За восемь часов вы совершите путешествие на несколько тысячелетий назад! Это возможно в пещерном городе Уплисцихе, где вам откроется история языческой Грузии.

После вы отправитесь в Гори — место, известное как родина Сталина, но также один из старейших городов страны.

В его прошлое вы погрузитесь в верхней крепости Горисцихе.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча около метро Авлабари
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У этой экскурсии7 отзывов
4.43
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии

Что вас ожидает

Древнейший из пещерных комплексов Грузии
Первая цель путешествия — пещерный город Уплисцихе, основанный в конце II — начале I тысячелетия до н.э. Его жители поклонялись собственным богам, не желая признавать христианство: многое о языческом культе вы узнаете, осматривая храм поклонения солнцу и пещеры для жертвоприношений. Пройдете по цепи тоннелей, жилых «комнат» и хозяйственных помещений, а снаружи полюбуетесь пейзажами реки Куры.

Гори — родина Сталина и не только
Конечно, Гори известен большинству путешественников по Грузии как город, где родился Иосиф Сталин. По желанию вы осмотрите экспонаты его дома-музея, узнаете о семье и детстве государственного деятеля. Но мы обещаем показать город и с другого ракурса во время осмотра крепости Горисцихе, некогда важнейшего форпоста Кавказа. Исследуя ее руины, вы узнаете о первых упоминаниях Гори с 6 века н.э., о стратегической роли города на протяжении веков и о его расцвете во времена царствования Давида IV Строителя.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: билеты в Уплисцихе (7лари) и в дом-музей Сталина (по желанию, 15 лари); обед (в среднем 15-20 лари).
  • Возвращение в Тбилиси в 17 часов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии
Уплисцихе и Гори: древнейшие города Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
20 октября 2019
Интересная экскурсия. Большое спасибо Гиоргию ! Отдельное спасибо нашему водителю Левану. За три экскурсии мы с ним сдружились. Добрый, внимательный, заботливый. Очень приятное впечатление.
25 сентября 2019
Я ездила на две экскурсии Трипстера из Тбилиси. И если первая на Казбек принесла только положительные эмоции (еще раз спасибо гиду Ане! ), то вторая мне совершенно не понравилась. Начнем с того, что ее пришлось заменить на поездку в Боржоми из-за невозможности поехать 16.09.19 в Гори. Но с этим я согласилась, так как ранее ни в одном из этих мест не бывала. После того как мы отъехали от Тбилиси километров на 50, сломался автомобиль, около 1,5-2-х часов пришлось ждать замену. Когда мы прибыли в Боржоми, первым делом нас повезли заказывать обед в кафе, как-будто это было основной целью визита, потом у входа в парк сложилось впечатление, что гид Нана впервые сама приехала в этот парк, стала предлагать за 50 лари доехать до бассейнов для купания. Цена не адекватная, учитывая расстояние - не больше 3-х км. Вообщем, проехать больше сотни километров, чтобы выпить пару глотков минеральной воды, того не стоит. Подача информации гидом была совершенно не увлекательной, откровенно скучной, кроме того Нана постоянно разговаривала по телефону и курила на всех остановках, ни разу не поинтересовалась, может это кому-то мешает (среди экскурсантов все некурящие). Такую экскурсию и гида я не стала бы рекомендовать.
3 июля 2019
Все очень понравилось, жаль в музеи Сталина выделяют всего 1 час на такую обширную тему.
2 июля 2019
Очень интересная экскурсия! Вся информация по делу и ничего лишнего. Не поленитесь воспользоваться свободным временем и как можно дольше исследовать Уплисцихе! Не раздувайте нюни мол мы устали и поехали дальше. Вы же не в отеле сюда приехали сидеть! Информация подаётся грамотно и интересно, гиды сами скорректировали маршрут экскурсии. Езжайте и не разводите сопли!
Наталия
25 июня 2019
Огромное спасибо Георгию! Он замечательный гид, знающий, общительный и обладающий редким для гида качеством , он не только сам говорит, но и вступает в диалоги и внимательно, и сочувственно слушает. В общем - экскурсовод с "обратной связью". Большое спасибо! Прекрасный профессионализм и сердечная открытость!
17 июня 2019
Замечательная экскурсия! Гид Гиоргий рассказал все очень полно и интересно. Отвечал на все вопросы. Рекомендую!
13 июня 2019
Невероятно красиво! Какая же все-таки Грузия прекрасная страна, во всех смыслах этого слова)) Начиная от красот природы до людей проживающих в ней, влюблена в эту страну) Приехать в Грузию и не посетить данную экскурсию, самый настоящий грех!) Очень рады, что попали на экскурсию именно к Леди, все было прекрасно! Гид Гиоргий поразил своими знаниями, иногда даже было такое ощущение, что он знает совершенно все)) Остановили на обед в уютном кафе у подножья горы Казбеги, пообедали с грузинским колоритом и главное вкусно. Очень комфортный транспорт и приятный водитель, имя к сожалению не запомнили( подводя итог хочется сказать огромное спасибо за подаренный отдых и незабываемые впечатления!)

Леди проводит ещё 10 экскурсий

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