Мы отправимся туда, чтобы понаблюдать за медведями, волками, лошадями, и при желании сможем их покормить.
На обратном пути посетим горный монастырь Мамкода, заедем в заброшенный город Цискари и устроим небольшой пикник с чаем/кофе в атмосферном местечке.
Описание экскурсии
Медвежий приют
Мы отправимся в зоологический центр, где спасают животных. Сейчас здесь живут 18 медведей, 4 волка, 4 лошади, собаки и кошки. Питомник существует с 2010 на частные инвестиции. Все животные спасены в окрестных лесах, содержатся на пожертвования и свободно гуляют на огороженной от посетителей территории. Вы сможете понаблюдать за ними и покормить специальными лакомствами, которые я привезу с собой. Побудем здесь около 1 часа.
Дорога обратно
Всё путешествие до питомника и обратно мы проделаем по живописной дороге среди гор, скалистых лесов и долин.
По пути:
- Посетим мужской монастырь Мамкода, стоящий на горе, и полюбуемся с неё окрестностями Тбилиси. Я расскажу, как существовала грузинская православная церковь в 20 веке.
- Заглянем в почти заброшенный город Цискари и послушаем эхо советской эпохи.
- Остановимся в тихом месте, чтобы полюбоваться изумительной природой Грузии и устроить пикник с чаем/кофе и лёгкими закусками к ним: печеньем или конфетами.
- При желании можем заехать на мемориал «Хроники Грузии» — огромный монумент наподобие Стоунхенджа, спроектированный архитектором Церетели.
Кому подойдёт экскурсия
Подойдет абсолютно всем взрослым и детям, неравнодушным к природе и животным. Тем, кто хочет отдохнуть от шума города, расслабиться, но и активно погулять: учитывайте, что у питомника большая территория.
Организационные детали
В стоимость включено всё: услуги гида, трансфер на комфортабельном авто Toyota Prius, вход в питомник, корм для животных, кофе/чай с печеньками для пикника, питьевая вода.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€29
|Авто целиком
|€95