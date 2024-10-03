Дружба с природой: поездка к спасённым животным

Отправиться из Тбилиси в приют диких животных, монастырь Мамкода и заброшенный город Цискари
Примерно в часе езды от Тбилиси есть уникальный питомник со спасёнными дикими и домашними животными.

Мы отправимся туда, чтобы понаблюдать за медведями, волками, лошадями, и при желании сможем их покормить.

На обратном пути посетим горный монастырь Мамкода, заедем в заброшенный город Цискари и устроим небольшой пикник с чаем/кофе в атмосферном местечке.
5
3 отзыва
Дружба с природой: поездка к спасённым животным
Дружба с природой: поездка к спасённым животным
Дружба с природой: поездка к спасённым животным

Описание экскурсии

Медвежий приют

Мы отправимся в зоологический центр, где спасают животных. Сейчас здесь живут 18 медведей, 4 волка, 4 лошади, собаки и кошки. Питомник существует с 2010 на частные инвестиции. Все животные спасены в окрестных лесах, содержатся на пожертвования и свободно гуляют на огороженной от посетителей территории. Вы сможете понаблюдать за ними и покормить специальными лакомствами, которые я привезу с собой. Побудем здесь около 1 часа.

Дорога обратно

Всё путешествие до питомника и обратно мы проделаем по живописной дороге среди гор, скалистых лесов и долин.
По пути:

  • Посетим мужской монастырь Мамкода, стоящий на горе, и полюбуемся с неё окрестностями Тбилиси. Я расскажу, как существовала грузинская православная церковь в 20 веке.
  • Заглянем в почти заброшенный город Цискари и послушаем эхо советской эпохи.
  • Остановимся в тихом месте, чтобы полюбоваться изумительной природой Грузии и устроить пикник с чаем/кофе и лёгкими закусками к ним: печеньем или конфетами.
  • При желании можем заехать на мемориал «Хроники Грузии» — огромный монумент наподобие Стоунхенджа, спроектированный архитектором Церетели.

Кому подойдёт экскурсия

Подойдет абсолютно всем взрослым и детям, неравнодушным к природе и животным. Тем, кто хочет отдохнуть от шума города, расслабиться, но и активно погулять: учитывайте, что у питомника большая территория.

Организационные детали

В стоимость включено всё: услуги гида, трансфер на комфортабельном авто Toyota Prius, вход в питомник, корм для животных, кофе/чай с печеньками для пикника, питьевая вода.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€29
Авто целиком€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
М
3 окт 2024
Очень приятная экскурсия для тех, кто любит взаимодействовать с животными. Алексей-приятный организатор, человечный и видно, что сам горит животными. Собань,лошадей и осликов можно потрогать и покормить с руки, мишки ленивые, но могут и встать на лапки и поймать яблоко. Волчеки… ну волчеки
Очень приятная экскурсия для тех, кто любит взаимодействовать с животными. Алексей-приятный организатор, человечный и видно, чтоОчень приятная экскурсия для тех, кто любит взаимодействовать с животными. Алексей-приятный организатор, человечный и видно, чтоОчень приятная экскурсия для тех, кто любит взаимодействовать с животными. Алексей-приятный организатор, человечный и видно, чтоОчень приятная экскурсия для тех, кто любит взаимодействовать с животными. Алексей-приятный организатор, человечный и видно, чтоОчень приятная экскурсия для тех, кто любит взаимодействовать с животными. Алексей-приятный организатор, человечный и видно, чтоОчень приятная экскурсия для тех, кто любит взаимодействовать с животными. Алексей-приятный организатор, человечный и видно, что
Анастасия
13 сен 2024
Прекрасные медведи и прекрасный Алексей 👍 Забрал нас прямо из нашего отеля. Всё прошло великолепно и всё понравилось. Можно кормить мишек и осликов яблочками и морковкой. Как бонус можно найти и погладить кота в монастыре. 😁 Загрузила пару фото чтобы вы не сомневались в выборе. Было классно
Прекрасные медведи и прекрасный Алексей 👍 Забрал нас прямо из нашего отеля. Всё прошло великолепно иПрекрасные медведи и прекрасный Алексей 👍 Забрал нас прямо из нашего отеля. Всё прошло великолепно иПрекрасные медведи и прекрасный Алексей 👍 Забрал нас прямо из нашего отеля. Всё прошло великолепно иПрекрасные медведи и прекрасный Алексей 👍 Забрал нас прямо из нашего отеля. Всё прошло великолепно и
Габдуллина
10 июл 2024
Сегодня у нас была увлекательная прогулка с лесными тропами и животными. Территория ухоженная опрятная и с живописным видом. Сразу понятно что люди любят где живут и с кем. Алексей понятно и интересно рассказывал всю поездку про исторические моменты, отвечал на вопросы, угостил чаем с вкусностями. Я считаю эту поездку уникальной и незабываемой! Мы в восторге! Благодарю!

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