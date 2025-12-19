Устали от стандартных маршрутов по Старому городу? Тогда эта экскурсия для вас! С профессиональным гидом вы отправитесь в увлекательное путешествие, чтобы увидеть Тбилиси, о котором не пишут в путеводителях. Это больше, чем просто прогулка – это погружение в душу города!
Описание экскурсииОт проспекта Шота Руставели до кукольного театра Резо Габриадзе Устали от стандартных маршрутов по Старому городу? Тогда эта экскурсия для вас! С профессиональным гидом вы отправитесь в увлекательное путешествие, чтобы увидеть Тбилиси, о котором не пишут в путеводителях. Это больше, чем просто прогулка – это погружение в душу города! Что вас ждет:
- Увлекательные истории: вы узнаете историю страны и города, культуру и традиция Грузии. Мы поговорим про жизнь и творчество Шота Руставели, величайшего грузинского поэта, автора бессмертной поэмы «Витязь в тигровой шкуре», и про удивительную судьбу Резо Габриадзе, сценариста легендарного фильма «Мимино», и секретах его знаменитой башни с часами.
- Архитектурные сокровища: вы увидите Проспект Шота Руставели, Академию наук, здание Оперы и балета, Парламент, театр Руставели, храм Кашвети, Александровский парк, резиденцию Президента, улицу Атонели, дом юстиции, памятник Берикаоба, памятники грузинским актерам.
- Скрытые улочки: мы поднимемся и спустимся по горбатым улицам Тбилиси, которые хранят множество тайн. Наша экскурсия завершится на уютной улице Шавтели, возле волшебного кукольного театра Резо Габриадзе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Шота Руставели
- Академию наук
- Здание Оперы и балета
- Парламент
- Театр Руставели
- Храм Кашвети
- Александровский парк
- Резиденцию Президента
- Улицу Атонели
- Дом юстиции
- Памятники грузинским актерам
- Улицу Шавтели
- Театр Резо Габриадзе
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Руставели
Завершение: Театр Резо Габриадзе (башня с часами)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
