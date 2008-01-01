Что вас ожидает:

1 день

Каньон Дашбаши – треккинг (800 м)

Дашбаши находится в южной части страны, в регионе Квемо-Картли, Цалский район, в долине реки Храми. Каньон сформировался в вулканических (базальтовые лавы) породах, из которых состоят окрестное Цалкское плато и массив реки Храми. Его склоны высотой в несколько сотен метров, в разных частях каньонов имеют разную степень наклона. Длиной в 8 км и высотой в несколько сотен метров каньон поражает своей природной красотой и уникальной экосистемой. Впечатляющие водопады и подземные воды, пещеры, величественные скалы — все это откроется перед вами в Дашбаши. Самым захватывающим зрелищем каньона считается «плачущая стена» — каскад небольших водопадов вдоль скал.

Роскошная крепость, повидавшая немало на своём веку

В юго-западной части Грузии (в 6 км от границы с Турцией), на левом берегу реки Кура находится пещерный город Вардзиа. Строительство этого комплекса и монастыря было начато при царе Георгии III (1156 - 1184) и завершено в царствование его дочери — царицы Тамары (царица Тамар) (1184-1213). В былые времена эта часть Грузии была барьером между остальной страной и мусульманским миром. Вардзиа — не просто хаотично вырытые в отвесной скале пещерные помещения. Это настоящий многоэтажный комплекс с улицами, тоннелями и лестницами. Всего свыше 600 соединённых ходами помещений, которые простирались в длину на 800 метров, вглубь горы на 50 метров и в высоту на тринадцать этажей. Снаружи монастырь был почти не виден. В монастырь был проведён водопровод протяжённостью 3.5 километра. Всего в монастыре было пятнадцать церквей.

Атмосферное место с красивой архитектурой

Недалеко от Джвари располагается другой культовый памятник христианской Грузии и один из главных православных грузинских храмов — кафедральный собор Светицховели. Собор был построен в XI веке (1010-1029 г. ) на месте первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в IV веке, наименование храма — Светицховели, что в переводе с грузинского означает «Животворящий Столп». Этому Животворящему Столпу и Хитону Господню посвящен один из самых больших религиозных праздников Грузии — Мцхетоба-Светицховлоба. Отмечается два раза в год (13 июля и 14 октября). Возвращение в Тбилиси.

Существует несколько версий происхождения названия крепости. Одна из них гласит, что юная царица Тамара, часто бывавшая на строительстве, решила подшутить над дядей, спрятавшись в стенах крепости. Запаниковавший дядя метался по тёмным ходам, зовя будущую царицу, а она неожиданно выпрыгнула у него за спиной и крикнула: «Ак вар, дзиа. » (Я здесь, дядя). Позднее он рассказал этот случай вельможам, и они, пошушукавшись, решили назвать строящийся монастырь в честь царицы Вардзиа. Остановка и размещение в отеле г. Ахалцихе

2 день

Турецкий уголок в Грузии

Крепость Рабат, датируемая IX веком, недавно была полностью восстановлена и ей предан первоначальный вид. Территория крепости охватывает около семи гектаров, где встречаются образцы грузинской, турецкой и русской архитектуры. НА территории крепости были восстановлены и отстроены заново христианский храм, мечеть, минарет, синагога, дворец Джакели, старые бани. Здесь же открылись исторический музей, туристический информационный центр, дворец бракосочетания, амфитеатр, выставочный зал, а также предусмотрены гостиницы, кафе и рестораны.

Боржоми — грузинский город-здравница

Город Боржоми знаменит своими минеральными источниками минеральной воды и расположен в живописной долине, где протекает река Кура. Здесь прекрасные природные условия для лечения и отдыха. Сохранились дача последнего российского императора, прекрасные парки, множество санаториев. Поблизости лежит уникальный Боржомский заповедник, считающийся не только пристанищем многочисленных представителей флоры и фауны, но и лучшим местом для экологического туризма в Закавказье.

Экскурсия в Боржомский парк

Знаменитый своими минеральными водами город Боржоми — расположен в живописной долине Куры. Здесь прекрасные природные условия для лечения и отдыха. Сохранились дача последнего российского императора, монастырский комплекс Тимотес Убани (X век), прекрасные парки, множество санаториев и краеведческий музей. Поблизости лежит уникальный Боржомский заповедник, считающийся не только пристанищем многочисленных представителей флоры и фауны, но и лучшим местом для экологического туризма в Закавказье. Дегустация минеральной воды прямо из источника.

Посещение церкви Серафима Саровского

Мы поднимемся на плато — высота 1000 метров над уровнем моря, откуда откроются прекрасные виды на город Боржоми и окружающую природу. Там-же рядом стоит скромная церквушку Серафима Саровского 2008 года постройки. В эту церковь можно зайти: она действует и пользуется высокой популярностью среди горожан. Выше по тропинке расположены сероводородные источники, которые наполняют три бассейна водой разной температуры (максимальная 30С). Для желающих искупаться есть раздевалка, WC. Подъём осуществляется на спец. транспорте. Возвращение в Тбилиси

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