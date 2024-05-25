8 дней
Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»
Лепить и есть хачапури, завтракать с киндзмараули, слушать тосты и смотреть танцы
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
1 апр в 10:00
2 апр в 08:00
135 500₽ за человека
2 дня
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
€400 за всё до 2 чел.
7 дней
Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
Перепробовать кахетинские вина, погулять по пещерным городам и подняться к крепости Нарикала
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
13 мар в 10:00
27 мар в 10:00
94 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССвиридова25 мая 2024ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 днейДобрый день, все понравилось, все четко по программе, отличный экскурсовод Галактион, на все вопросы отвечает с охотой, прекрасно эрудирован по вопросам истории Грузии, архитектуры, археологии и общих вопросов. Много интересного узнали, спасибо большое!!!
- ННаталья2 февраля 2024ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 днейОтличный тур по основным достопримечательностям Грузии! Нас приятно впечатлила дружелюбная атмосфера, увлекательные рассказы про историю Грузии, а также первоклассное сопровождение!
- ВВиолетта19 октября 2023ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 днейВ октябре 2023 года мы с друзьями(15 человек) посетили прекрасную Грузию. Воспользовались услугами организатора этого сайта. Огромная благодарность Владлене и
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньон Дашбаши»
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