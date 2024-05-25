Каньон Дашбаши – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Каньон Дашбаши» в Тбилиси, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»
На машине
8 дней
Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»
Лепить и есть хачапури, завтракать с киндзмараули, слушать тосты и смотреть танцы
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
1 апр в 10:00
2 апр в 08:00
135 500 за человека
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
На машине
2 дня
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Начало: Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
400 за всё до 2 чел.
Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
На машине
7 дней
Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
Перепробовать кахетинские вина, погулять по пещерным городам и подняться к крепости Нарикала
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
13 мар в 10:00
27 мар в 10:00
94 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Свиридова
    25 мая 2024
    ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 дней
    Добрый день, все понравилось, все четко по программе, отличный экскурсовод Галактион, на все вопросы отвечает с охотой, прекрасно эрудирован по вопросам истории Грузии, архитектуры, археологии и общих вопросов. Много интересного узнали, спасибо большое!!!
  • Н
    Наталья
    2 февраля 2024
    ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 дней
    Отличный тур по основным достопримечательностям Грузии! Нас приятно впечатлила дружелюбная атмосфера, увлекательные рассказы про историю Грузии, а также первоклассное сопровождение!
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    В компании профессионального гида Мераби мы провели замечательные дни, благодаря которым прониклись историей и культурой Грузии. Огромная благодарность за сказочную атмосферу и доброжелательность! Опытные водители легко перевозили нашу компанию на любые расстояния! Проживание в отеле Лива в Авлабари хочу отметить дружелюбием персонала и впечатляющими видами с террасы на крыше отеля. А из окон нашего номера можно было увидеть Троицкий собор. Все достопримечательности в центре Тбилиси были в шаговой доступности. Рекомендуем всем этот тур. Большое спасибо организаторам, Владлене и Мераби!

  • В
    Виолетта
    19 октября 2023
    ГРУЗИНСКИЙ МАСТ ХЭВ - ГРУЗИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ! 8 топовых городов за 5 дней
    В октябре 2023 года мы с друзьями(15 человек) посетили прекрасную Грузию. Воспользовались услугами организатора этого сайта. Огромная благодарность Владлене и
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    Мераби за организацию нашего тура. Всё было очень комфортно, пунктуально и позитивно. Владлена (супруга Мераби) лично сопровождала нас на экскурсиях. Ребята мы оценили Вашу готовность помочь советом и организацией что посетить и попробовать. Иногда планы менялись уже в дороге, но всё прошло гладко, без задержек и ожиданий. Спасибо за гибкость к пожеланиям туристов! Всего за пять дней мы увидели невероятно красивую Грузию. Познакомились с грузинской кухней и продегустировали вина на винодельнях. Отдельное спасибо гиду Михаилу (один из команды Мераби, так как в это время Мераби был в другом туре) за его невероятно интересные и познавательные рассказы, пропитанные любовью к своей стране. Успехов и процветания Вам! Всем рекомендуем! Надеемся вернуться и не раз!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньон Дашбаши»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»
  2. Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
  3. Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Алазанская долина
  6. Монастырь Джвари
  7. Серные бани
  8. Крепость Нарикала
  9. Мост мира
  10. Уплисцихе
Сколько стоит тур в Тбилиси в марте 2025
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