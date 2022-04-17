6 дней
Майская перезаГрузия
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Посещение современного архитектурного шедевра — Моста Мира и парка Рике»
Расписание: Даты заезда — 28.04, 01.05, 03.05, 05.05.
28 апр в 09:00
от $555 за человека
8 дней
Майские истории: едем в Грузию на 8 дней
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев»
Расписание: Даты проведения — 28.04 и 19.05
27 апр в 09:00
от $597 за человека
2 дня
Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Посмотреть на пыхтящие грязевые вулканы и полюбоваться инопланетными пейзажами
Начало: Тбилиси, 08:00
«Заповедные земли парка «Вашловани» способны удивлять: во-первых, мало кто знает о существовании такого места в стране, во-вторых, пейзажи тут настолько необычны, что создают ощущение другой планеты»
$250 за человека
Последние отзывы на туры
- AAndro17 апреля 2022Национальный парк Колхети - маленький райНу ооочень позитивный коллектив!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Парки»
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