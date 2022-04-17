Туры по паркам Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Парки» в Тбилиси, цены от $250. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Майская перезаГрузия
На автобусе
6 дней
Майская перезаГрузия
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Посещение современного архитектурного шедевра — Моста Мира и парка Рике»
Расписание: Даты заезда — 28.04, 01.05, 03.05, 05.05.
28 апр в 09:00
от $555 за человека
Майские истории: едем в Грузию на 8 дней
На автобусе
8 дней
Майские истории: едем в Грузию на 8 дней
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев»
Расписание: Даты проведения — 28.04 и 19.05
27 апр в 09:00
от $597 за человека
Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Джиппинг
На машине
2 дня
Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Посмотреть на пыхтящие грязевые вулканы и полюбоваться инопланетными пейзажами
Начало: Тбилиси, 08:00
«Заповедные земли парка «Вашловани» способны удивлять: во-первых, мало кто знает о существовании такого места в стране, во-вторых, пейзажи тут настолько необычны, что создают ощущение другой планеты»
$250 за человека

Последние отзывы на туры

  • A
    Andro
    17 апреля 2022
    Национальный парк Колхети - маленький рай
    Ну ооочень позитивный коллектив!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Парки»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Майская перезаГрузия
  2. Майские истории: едем в Грузию на 8 дней
  3. Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сигнахи
  2. Кахетия
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Монастырь Джвари
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Крепость Нарикала
Сколько стоит тур в Тбилиси в октябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Парки" можно забронировать 3 тура от 250 до 597.
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