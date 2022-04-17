Найдено 3 тура в категории « Парки » в Тбилиси, цены от $250. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 6 дней Майская перезаГрузия Начало: Аэропорт Тбилиси «Посещение современного архитектурного шедевра — Моста Мира и парка Рике» Расписание: Даты заезда — 28.04, 01.05, 03.05, 05.05. от $ 555 за человека На автобусе 8 дней Майские истории: едем в Грузию на 8 дней Начало: Аэропорт Тбилиси «Весь парк поделен на 21 зону: от жгучей Мексики и Южной Америки, до суровых Гималаев» Расписание: Даты проведения — 28.04 и 19.05 от $ 597 за человека Джиппинг На машине 2 дня Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани» Посмотреть на пыхтящие грязевые вулканы и полюбоваться инопланетными пейзажами Начало: Тбилиси, 08:00 «Заповедные земли парка «Вашловани» способны удивлять: во-первых, мало кто знает о существовании такого места в стране, во-вторых, пейзажи тут настолько необычны, что создают ощущение другой планеты» $ 250 за человека Все туры Тбилиси Последние отзывы на туры A Andro Национальный парк Колхети - маленький рай Ну ооочень позитивный коллектив!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Парки»

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