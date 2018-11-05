Индивидуальная поездка в Казбеги на автомобиле с группой до 10 человек. Маршрут начинается в городе Тбилиси. Вы проследуете по горному пути от крепости Ананури до поселка Степанцминда. Сначала посетите Жинвальское
Описание экскурсииПутешествие увлекательное и интересное, поэтому будьте готовы к новым впечатлениям. Маршрут начинается со встречи в городе Тбилиси. По дороге предстоит остановка у крепости Ананури, которая находится на Военно-Грузинской дороге на берегу Жинвальского водохранилища, где вода безупречно голубая и чистая. Наш профессиональный гид расскажет про достопримечательность Грузии: история возникновения и предназначение. Далее путь продолжится, и скоро вы прибудете на место. Гора Казбек считается одной из самых высоких вершин на Кавказе. Вершина горы всегда покрыта снегом и льдом, которые иногда подтаивают и скатываются вниз. Высота горы Казбек – 5000 метров. Западная сторона горы – это потухший вулкан, что придает горе Казбек еще больше таинственности и величия. Если увлекаетесь альпинизмом и горными походами, можете остаться в Казбеги, чтобы заказать поход у профессиональных альпинистов. Почему стоит посетить Казбеги:
- красивая природа;
- древнее поселение;
- величественная гора Казбек;
- вкусная местная еда;
- церковь Святой Троицы. Достопримечательности Грузии – гора Казбек и поселок Степанцминда В поселке Степанцминда нет грандиозных достопримечательностей, но туристов привлекает до безумия красивая природа, свежий воздух и дружелюбные местные жители. Вокруг поселка горы, ущелья, озера, деревья и речка. Отличное место для отдыха на природе. Самая главная достопримечательность данной местности – церковь Святой Троицы возле деревни Гергети. Достопримечательность была построена на высоте 2200 метров, чтобы враги не могли близко подобраться к священной постройке. Церковь была построена примерно в XII-XIII веке. Очаровательный пейзаж делает церковь популярным местом для туристов, ведь с ее смотровой площадки открывается величественный Казбек. Вы посетите церковь Святой Троицы (Гергети), чтобы увидеть все своими глазами. В поселке Степанцминда можно отправиться на обед, чтобы полакомиться местными деликатесами (обед оплачивается туристами самостоятельно). После экскурсии вас обратно отвезут в Тбилиси.
Ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древнее поселение Казбеги
- Величественная гора Казбек
- Церковь Святой Троицы
- Ананури
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Подъем на джипах в гору к монастырю Гергети (15-20$ за т//с).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари, памятник мимино
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Чудесный гид, очень познавательно!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Чудесный гид, очень познавательно!
Вам был полезен этот отзыв?
d
Добрый день.
Это не экскурсия. Это предоставление водителя и машины. Который знает несколько знаковых мест на маршруте и несколько слов по русски.
Если вам не нужна история, а нужно просто молча прокатиться по маршруту и полюбоваться на природу и исторические памятники, то этот вариант для вас. Иначе будете крайне разочарованы.
Мы нашли в такой поездке некоторые плюсы, так что оценка не совсем отвратительная.
Это не экскурсия. Это предоставление водителя и машины. Который знает несколько знаковых мест на маршруте и несколько слов по русски.
Если вам не нужна история, а нужно просто молча прокатиться по маршруту и полюбоваться на природу и исторические памятники, то этот вариант для вас. Иначе будете крайне разочарованы.
Мы нашли в такой поездке некоторые плюсы, так что оценка не совсем отвратительная.
Вам был полезен этот отзыв?
p
Ездили большой компанией на отдельном минивэне с водителем и гидом. Начиналось весело, но потом выяснились "прикольные" обстоятельства. Гид не следит за личной, кхм, гигиеной, в результате чего он источал крайне
Вам был полезен этот отзыв?
k
Экскурсия не состоялась, по вине встречающей стороны, которые не смогли обеспечить индивидуальную экскурсию. Ждем возврат предоплаты за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Экскурсия в Казбеги»
-
64%
Групповая
до 19 чел.
Пора в Казбеги
Насладитесь уникальным путешествием в Казбеги с видами на горы, историей и активностями. Прогулка заменит целый год приключений
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
€17
€47 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тбилиси - к Казбеги, без которого нельзя представить Грузию
И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал…
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Казбеги
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €220 за всё до 4 чел.
-
16%
Групповая
до 19 чел.
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
€16
€19 за человека
$160 за экскурсию