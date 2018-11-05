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неприятный запах, что стало реальной проблемой, когда весь день проводишь в одной машине. Другу, сидящему возле него волею случая, пришлось войти в состояние анабиоза и отключить обоняние, чтобы всё это пережить. Водителя это обстоятельство тоже, видимо, это бесило. Плюс между гидом и водителем были постоянные конфликты. Водитель останавливался, где хотел, когда хотел, на сколько хотел. На одной остановке он пропал на полчаса, а во время подъёма на гору он встретился с какими-то своими друзьями и не говоря ничего просто пропал на час, отвечая на телефон "ща буду". Гид многократно жаловался, что не может с этим ничего поделать, никак не влияет на ситуацию. Строил из себя невинную жертву, что ещё больше бесило. В итоге за весь день не удалось даже нормально где-то поесть. Финальным аккордом стала внезапная инициатива водителя заехать в соседний город просто так, нам ничего об этом не сказав. Так же следует отметить, что у машины постоянно горел check двигателя, отчего дизель перегрелся под конец поездки и начал дуть в салон горячим воздухом. В общем, организация - полное дерьмо. Единственно, что этим двоим не удалось испортить, это действительно красивая природа и горы. Избегайте организатора blablatour, лучше закажите экскурсию в нормальном официальном месте.