Путешествие увлекательное и интересное, поэтому будьте готовы к новым впечатлениям. Маршрут начинается со встречи в городе Тбилиси. По дороге предстоит остановка у крепости Ананури, которая находится на Военно-Грузинской дороге на берегу Жинвальского водохранилища, где вода безупречно голубая и чистая. Наш профессиональный гид расскажет про достопримечательность Грузии: история возникновения и предназначение. Далее путь продолжится, и скоро вы прибудете на место.

Гора Казбек считается одной из самых высоких вершин на Кавказе. Вершина горы всегда покрыта снегом и льдом, которые иногда подтаивают и скатываются вниз. Высота горы Казбек – 5000 метров. Западная сторона горы – это потухший вулкан, что придает горе Казбек еще больше таинственности и величия. Если увлекаетесь альпинизмом и горными походами, можете остаться в Казбеги, чтобы заказать поход у профессиональных альпинистов. Почему стоит посетить Казбеги:

красивая природа;

древнее поселение;

величественная гора Казбек;

вкусная местная еда;

церковь Святой Троицы.

Достопримечательности Грузии – гора Казбек и поселок Степанцминда

В поселке Степанцминда нет грандиозных достопримечательностей, но туристов привлекает до безумия красивая природа, свежий воздух и дружелюбные местные жители. Вокруг поселка горы, ущелья, озера, деревья и речка. Отличное место для отдыха на природе. Самая главная достопримечательность данной местности – церковь Святой Троицы возле деревни Гергети. Достопримечательность была построена на высоте 2200 метров, чтобы враги не могли близко подобраться к священной постройке. Церковь была построена примерно в XII-XIII веке. Очаровательный пейзаж делает церковь популярным местом для туристов, ведь с ее смотровой площадки открывается величественный Казбек. Вы посетите церковь Святой Троицы (Гергети), чтобы увидеть все своими глазами. В поселке Степанцминда можно отправиться на обед, чтобы полакомиться местными деликатесами (обед оплачивается туристами самостоятельно). После экскурсии вас обратно отвезут в Тбилиси.