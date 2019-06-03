Экскурсия в Казбеги

Индивидуальная поездка в Казбеги на автомобиле с группой до 10 человек

2.3
4 отзыва
Индивидуальная поездка в Казбеги на автомобиле с группой до 10 человек. Маршрут начинается в городе Тбилиси. Вы проследуете по горному пути от крепости Ананури до поселка Степанцминда. Сначала посетите Жинвальское водохранилище и узнаете историю его возникновения. Оттуда отправитесь к горе Казбек - одной из самых высоких точек на Кавказе. После остановитесь в поселке Степанцминда. Там находится церковь Святой Троицы. И, по мнению местных жителей, лучшие хинкали в Грузии. Путешествие продлится 6 часов. По желанию можно самостоятельно заказать поход в горы.
Экскурсия в Казбеги
Экскурсия в Казбеги
Экскурсия в Казбеги
Экскурсия в Казбеги
Экскурсия в Казбеги

Что вас ожидает 🤩

  • Древнее поселение Казбеги
  • Величественная гора Казбек
  • Церковь Святой Троицы.
  • Ананури
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие увлекательное и интересное, поэтому будьте готовы к новым впечатлениям. Маршрут начинается со встречи в городе Тбилиси. По дороге предстоит остановка у крепости Ананури, которая находится на Военно-Грузинской дороге на берегу Жинвальского водохранилища, где вода безупречно голубая и чистая. Наш профессиональный гид расскажет про достопримечательность Грузии: история возникновения и предназначение. Далее путь продолжится, и скоро вы прибудете на место.
Гора Казбек считается одной из самых высоких вершин на Кавказе. Вершина горы всегда покрыта снегом и льдом, которые иногда подтаивают и скатываются вниз. Высота горы Казбек – 5000 метров. Западная сторона горы – это потухший вулкан, что придает горе Казбек еще больше таинственности и величия. Если увлекаетесь альпинизмом и горными походами, можете остаться в Казбеги, чтобы заказать поход у профессиональных альпинистов. Почему стоит посетить Казбеги:
  • красивая природа;
  • древнее поселение;
  • величественная гора Казбек;
  • вкусная местная еда;
  • церковь Святой Троицы.
Достопримечательности Грузии – гора Казбек и поселок Степанцминда
В поселке Степанцминда нет грандиозных достопримечательностей, но туристов привлекает до безумия красивая природа, свежий воздух и дружелюбные местные жители. Вокруг поселка горы, ущелья, озера, деревья и речка. Отличное место для отдыха на природе. Самая главная достопримечательность данной местности – церковь Святой Троицы возле деревни Гергети. Достопримечательность была построена на высоте 2200 метров, чтобы враги не могли близко подобраться к священной постройке. Церковь была построена примерно в XII-XIII веке. Очаровательный пейзаж делает церковь популярным местом для туристов, ведь с ее смотровой площадки открывается величественный Казбек. Вы посетите церковь Святой Троицы (Гергети), чтобы увидеть все своими глазами. В поселке Степанцминда можно отправиться на обед, чтобы полакомиться местными деликатесами (обед оплачивается туристами самостоятельно). После экскурсии вас обратно отвезут в Тбилиси.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Подъем на джипах в гору к монастырю Гергети (15-20$ за т\с)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари, памятник мимино
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
2
d
3 июня 2019
Добрый день.
Это не экскурсия. Это предоставление водителя и машины. Который знает несколько знаковых мест на маршруте и несколько слов по русски.
Если вам не нужна история, а нужно просто молча прокатиться по маршруту и полюбоваться на природу и исторические памятники, то этот вариант для вас. Иначе будете крайне разочарованы.
Мы нашли в такой поездке некоторые плюсы, так что оценка не совсем отвратительная.
p
7 мая 2019
Ездили большой компанией на отдельном минивэне с водителем и гидом. Начиналось весело, но потом выяснились "прикольные" обстоятельства. Гид не следит за личной, кхм, гигиеной, в результате чего он источал крайне неприятный запах, что стало реальной проблемой, когда весь день проводишь в одной машине. Другу, сидящему возле него волею случая, пришлось войти в состояние анабиоза и отключить обоняние, чтобы всё это пережить. Водителя это обстоятельство тоже, видимо, это бесило. Плюс между гидом и водителем были постоянные конфликты. Водитель останавливался, где хотел, когда хотел, на сколько хотел. На одной остановке он пропал на полчаса, а во время подъёма на гору он встретился с какими-то своими друзьями и не говоря ничего просто пропал на час, отвечая на телефон "ща буду". Гид многократно жаловался, что не может с этим ничего поделать, никак не влияет на ситуацию. Строил из себя невинную жертву, что ещё больше бесило. В итоге за весь день не удалось даже нормально где-то поесть. Финальным аккордом стала внезапная инициатива водителя заехать в соседний город просто так, нам ничего об этом не сказав. Так же следует отметить, что у машины постоянно горел check двигателя, отчего дизель перегрелся под конец поездки и начал дуть в салон горячим воздухом. В общем, организация - полное дерьмо. Единственно, что этим двоим не удалось испортить, это действительно красивая природа и горы. Избегайте организатора blablatour, лучше закажите экскурсию в нормальном официальном месте.
k
6 мая 2019
Экскурсия не состоялась, по вине встречающей стороны, которые не смогли обеспечить индивидуальную экскурсию. Ждем возврат предоплаты за экскурсию.
А
5 ноя 2018
Чудесный гид, очень познавательно!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

😎Индивидуальные🏛История и архитектура🍀Природа и пейзажиГоры🏡Выездные☀️На весь день

Похожие туры в Тбилиси

Казбег - Ананури - Гудаури:Легендарные пейзажи. экскурсия в мини-группе
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
4.9
25 отзывов
Казбег - Ананури - Гудаури:Легендарные пейзажи. экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с древней историей Грузии и ее нереальными горными пейзажами
Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$23 за 1 человека
Боржоми - Рабат - Вардзия: индивидуальная экскурсия на автомобиле
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
Нет отзывов
Боржоми - Рабат - Вардзия: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Вы побываете на родине любимой минеральной воды вождей
у Вашего отеля
$220 за всё до 5 чел.
Казбеги - место, которое не забыть
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Серго
Серго
Нет отзывов
Казбеги - место, которое не забыть
В окрестностях Казбеги я провел свое детство
Подъедем к вашему отелю
$175 за всё до 5 чел.
Казбеги - Ананури - Гудаури
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
60 отзывов
Казбеги - Ананури - Гудаури
Приглашаем на самую популярную экскурсию в Грузии
Тбилиси Тбилиси улица Банная 15
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$23 за 1 человека
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леван
Леван
Нет отзывов
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Можно ли зарегистрировать отношения в Сигнахи за 15 минут
У фонтана в сквере Пушкина
30 сен
7 окт
14 окт
21 окт
$180 за 1 человека
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот
10 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Организатор экскурсии Around
Around
5
1 отзыв
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот
Вас ждёт самый необычный трансфер в вашей жизни - из горного Тбилиси вы спуститесь на побережье в Бутуми
Аэропорт Тбилиси или ваша гостиница
24 сен
от $375 за всё до 6 чел.
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Леван
Леван
Нет отзывов
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)
Можно ли зарегистрировать отношения в Сигнахи за 15 минут
У фонтана в сквере Пушкина
$45 за 1 человека
Казбеги - Ананури - Гудаури
11 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Giorgi
Giorgi
5
1 отзыв
Казбеги - Ананури - Гудаури
Наша автобусная экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней Военно-Грузинской дороги
Тбилиси, ул. Абано№17 / 19
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
$160 за всё до 6 чел.
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Georgia_with_love
Georgia_with_love
4.3
15 отзывов
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
Поездка в древний город со священной судьбой
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$21 за 1 человека
Величие Казбега
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Давид
Давид
Нет отзывов
Величие Казбега
Мы направимся из Тбилиси в сторону Казбеги по военно-грузинской дороге
Местo вашего проживания
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
$215 за всё до 3 чел.
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
8 часов
🚗 На машине
Групповая
до 18 чел.
Организатор экскурсии Давид
Давид
4.8
858 отзывов
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
Гастрономические, духовные и исторические открытия в благословенном крае
возле метро Руставели
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
2925 за 1 человека
Кахетия по нестандартному маршруту - индивидуальная экскурсия
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Лика
Лика
Нет отзывов
Кахетия по нестандартному маршруту - индивидуальная экскурсия
Кто жил в кахетинской столице Телави
Тбилиси, Авлабари
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$190 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ