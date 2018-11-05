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Экскурсия в Казбеги

Индивидуальная экскурсия в Казбеги из Тбилиси: путешествие по горам Грузии
Индивидуальная поездка в Казбеги на автомобиле с группой до 10 человек. Маршрут начинается в городе Тбилиси. Вы проследуете по горному пути от крепости Ананури до поселка Степанцминда. Сначала посетите Жинвальское
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водохранилище и узнаете историю его возникновения. Оттуда отправитесь к горе Казбек - одной из самых высоких точек на Кавказе. После остановитесь в поселке Степанцминда. Там находится церковь Святой Троицы. И, по мнению местных жителей, лучшие хинкали в Грузии. Путешествие продлится 6 часов. По желанию можно самостоятельно заказать поход в горы.

2.8
5 отзывов
Экскурсия в Казбеги
Экскурсия в Казбеги
Экскурсия в Казбеги

Описание экскурсии

Путешествие увлекательное и интересное, поэтому будьте готовы к новым впечатлениям. Маршрут начинается со встречи в городе Тбилиси. По дороге предстоит остановка у крепости Ананури, которая находится на Военно-Грузинской дороге на берегу Жинвальского водохранилища, где вода безупречно голубая и чистая. Наш профессиональный гид расскажет про достопримечательность Грузии: история возникновения и предназначение. Далее путь продолжится, и скоро вы прибудете на место. Гора Казбек считается одной из самых высоких вершин на Кавказе. Вершина горы всегда покрыта снегом и льдом, которые иногда подтаивают и скатываются вниз. Высота горы Казбек – 5000 метров. Западная сторона горы – это потухший вулкан, что придает горе Казбек еще больше таинственности и величия. Если увлекаетесь альпинизмом и горными походами, можете остаться в Казбеги, чтобы заказать поход у профессиональных альпинистов. Почему стоит посетить Казбеги:
  • красивая природа;
  • древнее поселение;
  • величественная гора Казбек;
  • вкусная местная еда;
  • церковь Святой Троицы. Достопримечательности Грузии – гора Казбек и поселок Степанцминда В поселке Степанцминда нет грандиозных достопримечательностей, но туристов привлекает до безумия красивая природа, свежий воздух и дружелюбные местные жители. Вокруг поселка горы, ущелья, озера, деревья и речка. Отличное место для отдыха на природе. Самая главная достопримечательность данной местности – церковь Святой Троицы возле деревни Гергети. Достопримечательность была построена на высоте 2200 метров, чтобы враги не могли близко подобраться к священной постройке. Церковь была построена примерно в XII-XIII веке. Очаровательный пейзаж делает церковь популярным местом для туристов, ведь с ее смотровой площадки открывается величественный Казбек. Вы посетите церковь Святой Троицы (Гергети), чтобы увидеть все своими глазами. В поселке Степанцминда можно отправиться на обед, чтобы полакомиться местными деликатесами (обед оплачивается туристами самостоятельно). После экскурсии вас обратно отвезут в Тбилиси.

Ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Древнее поселение Казбеги
  • Величественная гора Казбек
  • Церковь Святой Троицы
  • Ананури
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Подъем на джипах в гору к монастырю Гергети (15-20$ за т//с).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Авлабари, памятник мимино
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
1
2
А
Чудесный гид, очень познавательно!
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А
Чудесный гид, очень познавательно!
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d
Добрый день.
Это не экскурсия. Это предоставление водителя и машины. Который знает несколько знаковых мест на маршруте и несколько слов по русски.
Если вам не нужна история, а нужно просто молча прокатиться по маршруту и полюбоваться на природу и исторические памятники, то этот вариант для вас. Иначе будете крайне разочарованы.
Мы нашли в такой поездке некоторые плюсы, так что оценка не совсем отвратительная.
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p
Ездили большой компанией на отдельном минивэне с водителем и гидом. Начиналось весело, но потом выяснились "прикольные" обстоятельства. Гид не следит за личной, кхм, гигиеной, в результате чего он источал крайне
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неприятный запах, что стало реальной проблемой, когда весь день проводишь в одной машине. Другу, сидящему возле него волею случая, пришлось войти в состояние анабиоза и отключить обоняние, чтобы всё это пережить. Водителя это обстоятельство тоже, видимо, это бесило. Плюс между гидом и водителем были постоянные конфликты. Водитель останавливался, где хотел, когда хотел, на сколько хотел. На одной остановке он пропал на полчаса, а во время подъёма на гору он встретился с какими-то своими друзьями и не говоря ничего просто пропал на час, отвечая на телефон "ща буду". Гид многократно жаловался, что не может с этим ничего поделать, никак не влияет на ситуацию. Строил из себя невинную жертву, что ещё больше бесило. В итоге за весь день не удалось даже нормально где-то поесть. Финальным аккордом стала внезапная инициатива водителя заехать в соседний город просто так, нам ничего об этом не сказав. Так же следует отметить, что у машины постоянно горел check двигателя, отчего дизель перегрелся под конец поездки и начал дуть в салон горячим воздухом. В общем, организация - полное дерьмо. Единственно, что этим двоим не удалось испортить, это действительно красивая природа и горы. Избегайте организатора blablatour, лучше закажите экскурсию в нормальном официальном месте.

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k
Экскурсия не состоялась, по вине встречающей стороны, которые не смогли обеспечить индивидуальную экскурсию. Ждем возврат предоплаты за экскурсию.
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Входит в следующие категории Тбилиси

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