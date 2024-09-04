Пора в Казбеги

Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви
Вас ждёт насыщенное путешествие в один из самых живописных регионов Грузии.

В нём будет всё: наслаждение горными видами возле Степанцминды и крепости Анаури, погружение в историю региона у таинственных камней в деревне Сно, а также разнообразные активности — от конных прогулок до рафтинга. День, проведённый в Казбеги, заменит вам целый год приключений!
5
4 отзыва
Пора в Казбеги
Пора в Казбеги
Пора в Казбеги
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

Жинвальское водохранилище на реке Арагви, окружённое горами. Одно из самых красивых мест Грузии и чудесная локация для фотосессий. При желании можете прокатиться по бирюзовой глади воды на лодке.

Крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Включает в себя несколько церквей и башен на защитных стенах. Вы прогуляетесь по территории крепости, посетите церковь Успения и поднимитесь на одну из башен, откуда открывается панорамный вид на водохранилище.

Курорт Гудаури и Арка Дружбы, расположенные на Военно-Грузинской дороге. С Арки открывается захватывающий вид на горы и ущелья. При желании вы можете совершить полёт на параплане над живописными горными пиками.

Деревня Сно — небольшое поселение на пути к Казбеги, известное древними стоячими камнями. Помимо этого деревня славится красивыми видами на горы и традиционной грузинской атмосферой.

Степанцминда (Казбеги) и церковь Святой Троицы в Гергети — визитные карточки Грузии. Подъём к церкви проходит на джипах. С её территории открывается потрясающий вид на гору Казбек и окрестные пики.

Конная прогулка. Маршрут проходит по живописным окрестностям Казбеги и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу горного региона. Перед прогулкой обязательно проводится краткий инструктаж.

Отдых у реки Арагви. На обратном пути в Тбилиси мы сделаем остановку на месте рафтинг-сплава по Арагви. Вы можете выбрать либо спуск по реке с опытными инструкторами, либо спокойный релакс на берегу в зоне отдыха: расслабиться в гамаках, насладиться звуками природы, выпить кофе.

Во время поездки вы узнаете:

  • историю Казбеги как ключевой точки на Северном Кавказе
  • значение горы Казбек в культуре и религии региона
  • культурные и архитектурные особенности Казбеги

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, услуги гида

Дополнительные расходы

  • Посещение гергетской Троицкой церкви: подъём на джипах — 20 лари за человека
  • Прокат лошадей — 30 лари за каждую лошадь

По желанию

  • Полёт на параплане — 350 лари за человека
  • Рафтинг по реке — 80 лари за человека
  • Обед

ежедневно в 09:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Роберт
4 сен 2024
Благодаря тур-агенту Саломе мы провели незабываемую поездку! Профессиональный гид с легкостью поделился увлекательными историями, создавая атмосферу увлекательной экскурсии. Комфортное вождение и беззаботная организация маршрута позволили нам наслаждаться каждым моментом. Эта поездка стала настоящей бурей положительных эмоций. Спасибо, Саломе, за незабываемый опыт!
Благодаря тур-агенту Саломе мы провели незабываемую поездку! Профессиональный гид с легкостью поделился увлекательными историями, создавая атмосферуБлагодаря тур-агенту Саломе мы провели незабываемую поездку! Профессиональный гид с легкостью поделился увлекательными историями, создавая атмосферуБлагодаря тур-агенту Саломе мы провели незабываемую поездку! Профессиональный гид с легкостью поделился увлекательными историями, создавая атмосферу
В
20 авг 2024
Мы довольны и программой, и гидом, и локациями, и увлекательными рассказами гида!)
Однозначно рекомендую!)
Только при планировании вашей поездки учтите, что поездка на конях и рафтинг опциональны) и состоятся только если наберется достаточное кол-во человек из группы) или вам придется оплачивать полностью лодку (для рафтинга)
Мы не смогли сплавиться, к сожалению, тк только вдвоем из всей группы хотели получить эти увлекательные эмоции!
А
13 авг 2024
Локации подобраны отлично! Виды гор очень впечатляют! Рекомендую отправиться в Казбеги)
Локации подобраны отлично! Виды гор очень впечатляют! Рекомендую отправиться в Казбеги)
А
12 авг 2024
это был незабываемый трип, лучший чкпс (человек который представляет страну (гид)), крутейшие локации, брали тур на 9 человек, никто не пожалел что поехал, побольше таких чкпс и всем вина, чачи и славе этому прекрасному месту

Входит в следующие категории Тбилиси

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