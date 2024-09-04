В нём будет всё: наслаждение горными видами возле Степанцминды и крепости Анаури, погружение в историю региона у таинственных камней в деревне Сно, а также разнообразные активности — от конных прогулок до рафтинга. День, проведённый в Казбеги, заменит вам целый год приключений!
Описание водной прогулки
Жинвальское водохранилище на реке Арагви, окружённое горами. Одно из самых красивых мест Грузии и чудесная локация для фотосессий. При желании можете прокатиться по бирюзовой глади воды на лодке.
Крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Включает в себя несколько церквей и башен на защитных стенах. Вы прогуляетесь по территории крепости, посетите церковь Успения и поднимитесь на одну из башен, откуда открывается панорамный вид на водохранилище.
Курорт Гудаури и Арка Дружбы, расположенные на Военно-Грузинской дороге. С Арки открывается захватывающий вид на горы и ущелья. При желании вы можете совершить полёт на параплане над живописными горными пиками.
Деревня Сно — небольшое поселение на пути к Казбеги, известное древними стоячими камнями. Помимо этого деревня славится красивыми видами на горы и традиционной грузинской атмосферой.
Степанцминда (Казбеги) и церковь Святой Троицы в Гергети — визитные карточки Грузии. Подъём к церкви проходит на джипах. С её территории открывается потрясающий вид на гору Казбек и окрестные пики.
Конная прогулка. Маршрут проходит по живописным окрестностям Казбеги и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу горного региона. Перед прогулкой обязательно проводится краткий инструктаж.
Отдых у реки Арагви. На обратном пути в Тбилиси мы сделаем остановку на месте рафтинг-сплава по Арагви. Вы можете выбрать либо спуск по реке с опытными инструкторами, либо спокойный релакс на берегу в зоне отдыха: расслабиться в гамаках, насладиться звуками природы, выпить кофе.
Во время поездки вы узнаете:
- историю Казбеги как ключевой точки на Северном Кавказе
- значение горы Казбек в культуре и религии региона
- культурные и архитектурные особенности Казбеги
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, услуги гида
Дополнительные расходы
- Посещение гергетской Троицкой церкви: подъём на джипах — 20 лари за человека
- Прокат лошадей — 30 лари за каждую лошадь
По желанию
- Полёт на параплане — 350 лари за человека
- Рафтинг по реке — 80 лари за человека
- Обед
ежедневно в 09:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Однозначно рекомендую!)
Только при планировании вашей поездки учтите, что поездка на конях и рафтинг опциональны) и состоятся только если наберется достаточное кол-во человек из группы) или вам придется оплачивать полностью лодку (для рафтинга)
Мы не смогли сплавиться, к сожалению, тк только вдвоем из всей группы хотели получить эти увлекательные эмоции!