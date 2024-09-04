Вас ждёт насыщенное путешествие в один из самых живописных регионов Грузии. В нём будет всё: наслаждение горными видами возле Степанцминды и крепости Анаури, погружение в историю региона у таинственных камней в деревне Сно, а также разнообразные активности — от конных прогулок до рафтинга. День, проведённый в Казбеги, заменит вам целый год приключений!

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Описание водной прогулки

Жинвальское водохранилище на реке Арагви, окружённое горами. Одно из самых красивых мест Грузии и чудесная локация для фотосессий. При желании можете прокатиться по бирюзовой глади воды на лодке.

Крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Включает в себя несколько церквей и башен на защитных стенах. Вы прогуляетесь по территории крепости, посетите церковь Успения и поднимитесь на одну из башен, откуда открывается панорамный вид на водохранилище.

Курорт Гудаури и Арка Дружбы, расположенные на Военно-Грузинской дороге. С Арки открывается захватывающий вид на горы и ущелья. При желании вы можете совершить полёт на параплане над живописными горными пиками.

Деревня Сно — небольшое поселение на пути к Казбеги, известное древними стоячими камнями. Помимо этого деревня славится красивыми видами на горы и традиционной грузинской атмосферой.

Степанцминда (Казбеги) и церковь Святой Троицы в Гергети — визитные карточки Грузии. Подъём к церкви проходит на джипах. С её территории открывается потрясающий вид на гору Казбек и окрестные пики.

Конная прогулка. Маршрут проходит по живописным окрестностям Казбеги и позволит вам полностью погрузиться в атмосферу горного региона. Перед прогулкой обязательно проводится краткий инструктаж.

Отдых у реки Арагви. На обратном пути в Тбилиси мы сделаем остановку на месте рафтинг-сплава по Арагви. Вы можете выбрать либо спуск по реке с опытными инструкторами, либо спокойный релакс на берегу в зоне отдыха: расслабиться в гамаках, насладиться звуками природы, выпить кофе.

Во время поездки вы узнаете:

историю Казбеги как ключевой точки на Северном Кавказе

значение горы Казбек в культуре и религии региона

культурные и архитектурные особенности Казбеги

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включены: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, услуги гида

Дополнительные расходы

Посещение гергетской Троицкой церкви: подъём на джипах — 20 лари за человека

Прокат лошадей — 30 лари за каждую лошадь

По желанию