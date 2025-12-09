Экскурсия для тех, кто ценит подлинность и глубину.
От величия «Хроник Грузии» до аутентичности Манави и Бадиаури, от духовной ясности Бодбе до архитектурной строгости Сигнаги — день, выстроенный с уважением к истории и вкусу.
От величия «Хроник Грузии» до аутентичности Манави и Бадиаури, от духовной ясности Бодбе до архитектурной строгости Сигнаги — день, выстроенный с уважением к истории и вкусу.
Описание экскурсии
Мы начинаем с «Хроник Грузии» — монументального жеста в камне, где отражены века, характер и сила нации. Это не просто открытие дня — это установка на глубину. Далее — Кахетия. Не винно-туристическая картинка, а её реальное лицо: Манави, где вино — это ещё не продукт, а часть местной идентичности. Бадиаури — ремёсла, которые не придуманы для туриста. Бодбе — монастырь, где ничего не кричит, и в этом — уважение к вере. Сигнаги — не про «город любви», а про архитектурную цельность, масштаб и воздух, которым хочется дышать дольше. Эта экскурсия — не про количество локаций, а про ощущение правильного дня. Стиль, темп, маршрут — всё собрано с точностью, которую вы сразу почувствуете. Важная информация:
Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (не раньше) — Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию — Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана или винного погреба).
Отправляемся на экскурсию каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хроники Грузии
- Монументальный ансамбль, рассказывающий о тысячелетней истории страны. Впечатляющая архитектура, масштаб и вид на Тбилиси задают особое начало дню
- Манави
- Село с винодельческой традицией. Здесь вино - это не маркетинг, а часть местной культуры. Атмосфера настоящей Кахетии без прикрас
- Бадиаури
- Грузинский хлеб из печи и домашний сыр
- Монастырь Бодбе
- Спокойное и светлое место, связанное с именем святой Нино. Сюда приезжают не за фотографиями, а за внутренним равновесием
- Сигнаги
- Город с характером: терракотовые крыши, аккуратная архитектура, уютные улочки и широкие виды на Алазанскую долину. Здесь легко почувствовать себя на месте
- Крепостная стена Сигнаги
- Историческая стена с башнями, откуда открываются панорамы на виноградники и горы. Идеальное завершение прогулки - спокойно, красиво, по-настоящему
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Траспортировка на комортном микроавтобусе Mercedes
- Дегустации и мастер-класс в Манави
- Дегустации в Сигнаги
Что не входит в цену
- Обед (от 20$)
- Личные расходы
- Мастер-класс в Бадиаури (5 лари/чел)
Место начала и завершения?
Тбилси, ул. Абано 15
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся на экскурсию каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (не раньше)
- Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию
- Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана или винного погреба)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
Достояние Кахетии: монастыри, вино и легенды
От перевала Гомбори до винных погребов Цинандали - из Тбилиси
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
от €238 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Кахетия за один день - бюджетно
Винные дороги, древние города, символы и вкусы Грузии - из Тбилиси
Начало: У места Вашего проживания
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
-
35%
Групповая
до 19 чел.
Путешествие в Кахетию: Хроники и вино
Насладитесь атмосферой Кахетии, погрузитесь в историю и культуру Грузии. Вино, природа и уникальные достопримечательности ждут вас
Расписание: Отправляемся на экскурсию каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$18.20
$28 за человека