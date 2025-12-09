Мои заказы

Грузия в деталях: история, вино и культура Кахетии

Экскурсия для тех, кто ценит подлинность и глубину.

От величия «Хроник Грузии» до аутентичности Манави и Бадиаури, от духовной ясности Бодбе до архитектурной строгости Сигнаги — день, выстроенный с уважением к истории и вкусу.
Описание экскурсии

Мы начинаем с «Хроник Грузии» — монументального жеста в камне, где отражены века, характер и сила нации. Это не просто открытие дня — это установка на глубину. Далее — Кахетия. Не винно-туристическая картинка, а её реальное лицо: Манави, где вино — это ещё не продукт, а часть местной идентичности. Бадиаури — ремёсла, которые не придуманы для туриста. Бодбе — монастырь, где ничего не кричит, и в этом — уважение к вере. Сигнаги — не про «город любви», а про архитектурную цельность, масштаб и воздух, которым хочется дышать дольше. Эта экскурсия — не про количество локаций, а про ощущение правильного дня. Стиль, темп, маршрут — всё собрано с точностью, которую вы сразу почувствуете. Важная информация:
Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (не раньше) — Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию — Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана или винного погреба).

Отправляемся на экскурсию каждый день в 09:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хроники Грузии
  • Монументальный ансамбль, рассказывающий о тысячелетней истории страны. Впечатляющая архитектура, масштаб и вид на Тбилиси задают особое начало дню
  • Манави
  • Село с винодельческой традицией. Здесь вино - это не маркетинг, а часть местной культуры. Атмосфера настоящей Кахетии без прикрас
  • Бадиаури
  • Грузинский хлеб из печи и домашний сыр
  • Монастырь Бодбе
  • Спокойное и светлое место, связанное с именем святой Нино. Сюда приезжают не за фотографиями, а за внутренним равновесием
  • Сигнаги
  • Город с характером: терракотовые крыши, аккуратная архитектура, уютные улочки и широкие виды на Алазанскую долину. Здесь легко почувствовать себя на месте
  • Крепостная стена Сигнаги
  • Историческая стена с башнями, откуда открываются панорамы на виноградники и горы. Идеальное завершение прогулки - спокойно, красиво, по-настоящему
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Траспортировка на комортном микроавтобусе Mercedes
  • Дегустации и мастер-класс в Манави
  • Дегустации в Сигнаги
Что не входит в цену
  • Обед (от 20$)
  • Личные расходы
  • Мастер-класс в Бадиаури (5 лари/чел)
Место начала и завершения?
Тбилси, ул. Абано 15
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся на экскурсию каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

