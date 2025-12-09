Мы начинаем с «Хроник Грузии» — монументального жеста в камне, где отражены века, характер и сила нации. Это не просто открытие дня — это установка на глубину. Далее — Кахетия. Не винно-туристическая картинка, а её реальное лицо: Манави, где вино — это ещё не продукт, а часть местной идентичности. Бадиаури — ремёсла, которые не придуманы для туриста. Бодбе — монастырь, где ничего не кричит, и в этом — уважение к вере. Сигнаги — не про «город любви», а про архитектурную цельность, масштаб и воздух, которым хочется дышать дольше. Эта экскурсия — не про количество локаций, а про ощущение правильного дня. Стиль, темп, маршрут — всё собрано с точностью, которую вы сразу почувствуете. Важная информация:

Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (не раньше) — Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию — Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана или винного погреба).