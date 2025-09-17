Погрузитесь в богатое культурное наследие Грузии: посетите монументальный комплекс Хроники Грузии с захватывающим видом на водохранилище, древний храм Джвари на холме у слияния рек Мтквари и Арагви, величественный собор Светицховели.
И завершите день в атмосфере грузинского гостеприимства за дегустацией аутентичных вин под руководством опытного сомелье.
Описание экскурсииПутешествие сквозь историю Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по историческим местам Грузии. В ходе экскурсии вы посетите Хроники Грузии — уникальный монумент, расположенный на скале с потрясающим видом на Тбилисское водохранилище. Этот комплекс, рассказывающий о ключевых событиях грузинской истории, станет отличным началом вашего знакомства с культурным наследием страны. Уникальные достопримечательности Затем мы направимся в Церковь Джвари — одно из самых старинных и значимых религиозных сооружений Грузии. Монастырь, стоящий на холме, предлагает потрясающие виды на слияние рек Мтквари и Арагви, а его история восходит к VI веку. Завершим экскурсию в Светицховели — кафедральном соборе, где по преданию был погребён хитон Христа. Этот архитектурный шедевр не только отражает грузинскую религиозную культуру, но и является важной частью мирового наследия. Грузинская культура После экскурсии вас ждет приятное и уютное завершение дня — дегустация домашнего вина с профессиональным сомелье. Вы сможете насладиться вкусом грузинских вин и узнать о традициях виноделия, которые существуют в Грузии уже тысячи лет. Важная информация:
- Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по сезону.
- Просьба предупреждать организатора, если ваши планы изменились и вы не можете отправиться на экскурсию.
Каждый день в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хроники Грузии
- Тбилисское водохранилище
- Монастырь Джвари
- Слияние рек Арагви и Куры
- Светицховели
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортный микроавтобус
- Дегустация вина с профессиональным сомелье
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по сезону
- Просьба предупреждать организатора, если ваши планы изменились и вы не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжелика
17 сен 2025
Чудесная экскурсия, очень насыщенная.
Увидели столько красивых мест.
Отдельно спасибо экскурсоводу,с харизмой,со знанием своей истории
Очень интересно
И
Ирина
5 авг 2025
Понравилось все: хорошая организация, прекрасный гид, комфортабельный транспорт. Ну и, конечно, сама непревзойденная Грузия
Р
Регина
12 мая 2025
Т
Татьяна
7 мая 2025
Организация поездки, транспорт, выбор локаций- отличные. Я не первый раз здесь и все также в восторге от этой прекрасной страны.
Но, к сожалению, на этой экскурсии не повезло с гидом -
Р
Ренат
25 апр 2025
Зураб очень интересно и задорно провел экскурсию, нам очень все понравилось. Сама поездка была совершенно не утомительной, а монумент "Летопись Грузии" с масшиабным видом на грузинские спальные районы - это прямо ВАУ.
Входит в следующие категории Тбилиси
