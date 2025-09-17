читать дальше Давид прямо с начала поездки был хмурым и недовольным. Возможно, он хорошо знает факты, но было ощущение абсолютной его незаинтересованности, казалось, что он через силу рассказывал текст, его интересовало только чтобы никто из туристов не отстал. Хотелось бы, чтобы гид был хотя бы приветливым, ведь именно через таких проводников истории, культуры, традиций, туристы знакомятся с Грузией.

Организация поездки, транспорт, выбор локаций- отличные. Я не первый раз здесь и все также в восторге от этой прекрасной страны.Но, к сожалению, на этой экскурсии не повезло с гидом -