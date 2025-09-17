Путешествие сквозь историю Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по историческим местам Грузии. В ходе экскурсии вы посетите Хроники Грузии — уникальный монумент, расположенный на скале с потрясающим видом на Тбилисское водохранилище. Этот комплекс, рассказывающий о ключевых событиях грузинской истории, станет отличным началом вашего знакомства с культурным наследием страны. Уникальные достопримечательности Затем мы направимся в Церковь Джвари — одно из самых старинных и значимых религиозных сооружений Грузии. Монастырь, стоящий на холме, предлагает потрясающие виды на слияние рек Мтквари и Арагви, а его история восходит к VI веку. Завершим экскурсию в Светицховели — кафедральном соборе, где по преданию был погребён хитон Христа. Этот архитектурный шедевр не только отражает грузинскую религиозную культуру, но и является важной частью мирового наследия. Грузинская культура После экскурсии вас ждет приятное и уютное завершение дня — дегустация домашнего вина с профессиональным сомелье. Вы сможете насладиться вкусом грузинских вин и узнать о традициях виноделия, которые существуют в Грузии уже тысячи лет. Важная информация:

Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по сезону.

• Просьба предупреждать организатора, если ваши планы изменились и вы не можете отправиться на экскурсию. Способы оплаты на месте гиду:

Наличные — USD, EUR, GEL • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.