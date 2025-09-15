Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия начнется с Хроник Грузии, где вы познакомитесь с богатой историей страны. Далее мы посетим монастырь Джвари, где откроется потрясающий вид и уникальная атмосфера. Затем отправимся в Светицховели — важнейший духовный центр Грузии.



В завершение вас ждет дегустация лучших домашних вин Грузии с профессиональным сомелье, который раскроет секреты местного виноделия. 4.5 4 отзыва

Амиран Ваш гид в Тбилиси Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-17 человек Когда Отправляемся каждый день в 12:00 от района серных бань 46% Скидка на заказ 35 выгода $16.10 $18.90 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Хроникам Грузии, где вы погружаетесь в атмосферу древней истории и духовных традиций страны. Мы начнем с самого сердца истории — Хроник Грузии, знакомя вас с удивительными местами, которые стали символами грузинской культуры. Затем мы посетим монастырь Джвари, расположенный на вершине горы, с великолепным видом на слияние рек. Этот древний монастырь не только поражает своей архитектурой, но и является важным символом грузинского христианства, сыгравшим ключевую роль в переходе страны к вере. После этого мы направимся в Светицховели — кафедральный собор, где, по преданию, хранится рубашка Христа. Этот храм не только величественен, но и наполнен глубокой историей, а его стены сохранили память о тысячелетней религиозной традиции Грузии. И в завершение нашего путешествия вас ждёт уникальная дегустация лучших домашних вин Грузии. Профессиональный сомелье проведет вам увлекательный мастер-класс, расскажет о тонкостях грузинского застолья и поможет вам по-настоящему ощутить богатство вкусов и ароматов этой удивительной страны. Важная информация: Рекомендую одевать комфортную обувь для комфортного передвижения до хроник Грузии и монастыря Джвари Предупредите пожалуйста если не можете отправиться на экскурсию

Отправляемся каждый день в 12:00 от района серных бань Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Хроники Грузии - начнем с погружения в историю Грузии, где вы узнаете о важнейших событиях и культурных традициях страны

2. Монастырь Джвари - старинный монастырь VI века на холме с потрясающим видом на слияние рек Арагви и Куры, символ перехода Грузии к христианству

3. Светицховели - величественный собор в Мцхете, где по преданию хранится рубашка Христа, важнейший духовный центр Грузии

4. Панорамный вид на Тбилисское водохранилище - с одного из смотровых пунктов откроется захватывающий вид на водохранилище и окрестные горы

5. Дегустация вин - завершение экскурсии дегустацией лучших грузинских вин с профессиональным сомелье, который расскажет о тонкостях местного виноделия Что включено Услуги профессионального гида

Комфортный автомобиль/микроавтобус

Дегустация с профессиональным сомелье Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? 1-й туп. Абано 5 Когда и сколько длится? Когда: Отправляемся каждый день в 12:00 от района серных бань Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек. Важная информация Рекомендую одевать комфортную обувь для комфортного передвижения до хроник Грузии и монастыря Джвари

Предупредите пожалуйста если не можете отправиться на экскурсию Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.