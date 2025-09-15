Экскурсия начнется с Хроник Грузии, где вы познакомитесь с богатой историей страны. Далее мы посетим монастырь Джвари, где откроется потрясающий вид и уникальная атмосфера. Затем отправимся в Светицховели — важнейший духовный центр Грузии.
В завершение вас ждет дегустация лучших домашних вин Грузии с профессиональным сомелье, который раскроет секреты местного виноделия.
Описание экскурсииПрисоединяйтесь к увлекательному путешествию по Хроникам Грузии, где вы погружаетесь в атмосферу древней истории и духовных традиций страны. Мы начнем с самого сердца истории — Хроник Грузии, знакомя вас с удивительными местами, которые стали символами грузинской культуры. Затем мы посетим монастырь Джвари, расположенный на вершине горы, с великолепным видом на слияние рек. Этот древний монастырь не только поражает своей архитектурой, но и является важным символом грузинского христианства, сыгравшим ключевую роль в переходе страны к вере. После этого мы направимся в Светицховели — кафедральный собор, где, по преданию, хранится рубашка Христа. Этот храм не только величественен, но и наполнен глубокой историей, а его стены сохранили память о тысячелетней религиозной традиции Грузии. И в завершение нашего путешествия вас ждёт уникальная дегустация лучших домашних вин Грузии. Профессиональный сомелье проведет вам увлекательный мастер-класс, расскажет о тонкостях грузинского застолья и поможет вам по-настоящему ощутить богатство вкусов и ароматов этой удивительной страны. Важная информация: Рекомендую одевать комфортную обувь для комфортного передвижения до хроник Грузии и монастыря Джвари Предупредите пожалуйста если не можете отправиться на экскурсию
Отправляемся каждый день в 12:00 от района серных бань
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Хроники Грузии - начнем с погружения в историю Грузии, где вы узнаете о важнейших событиях и культурных традициях страны
- 2. Монастырь Джвари - старинный монастырь VI века на холме с потрясающим видом на слияние рек Арагви и Куры, символ перехода Грузии к христианству
- 3. Светицховели - величественный собор в Мцхете, где по преданию хранится рубашка Христа, важнейший духовный центр Грузии
- 4. Панорамный вид на Тбилисское водохранилище - с одного из смотровых пунктов откроется захватывающий вид на водохранилище и окрестные горы
- 5. Дегустация вин - завершение экскурсии дегустацией лучших грузинских вин с профессиональным сомелье, который расскажет о тонкостях местного виноделия
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортный автомобиль/микроавтобус
- Дегустация с профессиональным сомелье
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
1-й туп. Абано 5
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 12:00 от района серных бань
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Рекомендую одевать комфортную обувь для комфортного передвижения до хроник Грузии и монастыря Джвари
- Предупредите пожалуйста если не можете отправиться на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Michael
15 сен 2025
D
Diana
12 авг 2025
В экскурсии были заявлена поездка не только в Мцхету но и заезд в Хроники Грузии. Были очень огорчены, что этой поездки не было. Нас сразу повезли в Мцхету. В остальном спасибо. Экскурсовод очень понравился и рассказывал хорошо.
Н
Наталья
3 авг 2025
Z
Zara
25 июл 2025
