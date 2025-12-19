Тёплый и атмосферный Боржоми Путешествие начинается с прогулки по Центральному парку Боржоми — месту, где гармонично сочетаются вековые деревья, минеральные источники и свежий лесной воздух. Здесь вы сможете попробовать известную боржомскую воду прямо из природного выхода, прогуляться вдоль реки и расслабиться в окружении хвойного леса. Это уютное начало путешествия задаёт правильный ритм всему дню. По дороге в Бакуриани Далее маршрут пролегает через Боржомское ущелье — одно из самых живописных мест Грузии. Серпантины, горы, реки и леса составляют потрясающий природный ансамбль и делают поездку по-настоящему красивой. Зимний курорт Бакуриани После приезда в Бакуриани у вас будет достаточно времени для зимних развлечений. На выбор доступны:

катание на лыжах и сноуборде, • санки и тюбинги, • прокат снегоходов и квадроциклов, • подъём на канатной дороге, • прогулки по зимним склонам и фотосессии. Здесь несколько зон катания — Кохта, Митарби, Дидвели — каждая со своим характером и уровнем сложности. Каждый найдёт вариант по душе — от спокойного отдыха до активного спорта. После насыщенных впечатлений вы сможете заглянуть в уютное кафе, согреться горячими напитками и насладиться атмосферой зимнего курорта.