Индивидуальный тур в Боржоми и Бакуриани Ski Resort — это прекрасная возможность провести зимний день среди гор, природы и чистого воздуха, наслаждаясь тишиной Боржоми и активным отдыхом в заснеженном Бакуриани.
Описание экскурсии
Тёплый и атмосферный Боржоми Путешествие начинается с прогулки по Центральному парку Боржоми — месту, где гармонично сочетаются вековые деревья, минеральные источники и свежий лесной воздух. Здесь вы сможете попробовать известную боржомскую воду прямо из природного выхода, прогуляться вдоль реки и расслабиться в окружении хвойного леса. Это уютное начало путешествия задаёт правильный ритм всему дню. По дороге в Бакуриани Далее маршрут пролегает через Боржомское ущелье — одно из самых живописных мест Грузии. Серпантины, горы, реки и леса составляют потрясающий природный ансамбль и делают поездку по-настоящему красивой. Зимний курорт Бакуриани После приезда в Бакуриани у вас будет достаточно времени для зимних развлечений. На выбор доступны:
катание на лыжах и сноуборде, • санки и тюбинги, • прокат снегоходов и квадроциклов, • подъём на канатной дороге, • прогулки по зимним склонам и фотосессии. Здесь несколько зон катания — Кохта, Митарби, Дидвели — каждая со своим характером и уровнем сложности. Каждый найдёт вариант по душе — от спокойного отдыха до активного спорта. После насыщенных впечатлений вы сможете заглянуть в уютное кафе, согреться горячими напитками и насладиться атмосферой зимнего курорта.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боржоми
- Бакуриани
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида (при выборе соответствующего тарифа)
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наш тур стартует по вашему адресу
Завершение: Окончание по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
