2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Откройте для себя зимние развлечения в Бакуриани и насладитесь целебными водами Боржоми. Незабываемое путешествие по Грузии для всей семьи
Экскурсия на горнолыжный курорт Бакуриани и в Боржоми - это уникальная возможность провести день в окружении гор и сосен, попробовать зимние виды спорта и насладиться свежим воздухом.
В храме Серафима Саровского читать дальшеуменьшить
вы узнаете о жизни святого, а в Боржоми познакомитесь с историей целебной воды. Программа включает поездку на поезде «Кукушка» и прогулку по живописному парку. Все это делает экскурсию незабываемым приключением для любителей активного отдыха и истории
Приехав в Боржоми, вы пересядете на поезд «Кукушка» и по узкоколейной железной дороге подниметесь в Бакуриани. Вы проведете 3-4 часа в окружении сказочных гор, кристального воздуха и могучих сосен, бережно охраняющих курорт от лютых морозов и пронизывающих ветров. Здесь вы сможете попробовать себя в разных зимних видах спорта: покататься на лыжах, сноуборде и буране. Или просто прогуляться по курорту, наслаждаясь свежим морозным воздухом и теплыми лучами солнца, окутывающими Бакуриани 210 дней в году.
Монастырь Серафима Саровского
В храме старца вы узнаете, почему среди всех русских православных святых именно он стал особо почитаемым в Грузии. Осмотрите территорию обители и келью, воссозданные по образу мест, где жил и проповедовал преподобный Серафим; под сенью увидите большой молитвенный камень и услышите удивительные истории о легендарном чудотворце.
Город-курорт Боржоми
В завершение вы посетите город со всемирно известными минеральными источниками. Здесь вы узнаете о свойствах и способах применения воды, ставшей одним из брендов Грузии. Поговорим об археологических раскопках и древних каменных ваннах, доказывающих давнюю историю источников. А после вы отправитесь на неспешную прогулку по одному из наиболее живописных мест Боржоми — центральному парку, где сможете побыть наедине с природой и, возможно, предаться размышлениям о прошлой аристократической жизни курорта.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Дополнительные расходы: бураны, подъемник, дельтапланы, аренда оборудования для катания на снегу — по желанию группы. Обед — ужин, средний чек (20 евро).
При бронировании этого маршрута — пешая экскурсия по Тбилиси в подарок! Подробности уточняйте в переписке с гидом
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 6 лет
Бесплатно
Стандартный
€127
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальшеуменьшить
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
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2
–
1
–
А
Антон
Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось - гид очень любит Грузию. Заезжали по пути в разные удивительные места (храмы, площадки для фото) В Батуми попили воды, в бакуриани поднялись на самый верх и покатались на санках. По пути остановились в кафе с отличным шашлыком.
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А
Алина
Очень рекомендую эту экскурсию! Природа великолепна: зима, снег…. А поездка на "кукушке" - как в кино попала. Летом, сказали здесь тоже очень красиво. Приглашали в гости теперь летом или осенью. Кто еще не был, обязательно посетите с этой командой!
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A
Anastasia
Прекрасная экскурсия и гид! Еще один незабываемый день в Грузии. Еще раз огромное спасибо нашему гиду за такую уютную и познавательную поездку.
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