2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия на горнолыжный курорт Бакуриани и в Боржоми - это уникальная возможность провести день в окружении гор и сосен, попробовать зимние виды спорта и насладиться свежим воздухом.В храме Серафима Саровского

вы узнаете о жизни святого, а в Боржоми познакомитесь с историей целебной воды. Программа включает поездку на поезде «Кукушка» и прогулку по живописному парку. Все это делает экскурсию незабываемым приключением для любителей активного отдыха и истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Зимние развлечения «солнечной долины»

Приехав в Боржоми, вы пересядете на поезд «Кукушка» и по узкоколейной железной дороге подниметесь в Бакуриани. Вы проведете 3-4 часа в окружении сказочных гор, кристального воздуха и могучих сосен, бережно охраняющих курорт от лютых морозов и пронизывающих ветров. Здесь вы сможете попробовать себя в разных зимних видах спорта: покататься на лыжах, сноуборде и буране. Или просто прогуляться по курорту, наслаждаясь свежим морозным воздухом и теплыми лучами солнца, окутывающими Бакуриани 210 дней в году.

Монастырь Серафима Саровского

В храме старца вы узнаете, почему среди всех русских православных святых именно он стал особо почитаемым в Грузии. Осмотрите территорию обители и келью, воссозданные по образу мест, где жил и проповедовал преподобный Серафим; под сенью увидите большой молитвенный камень и услышите удивительные истории о легендарном чудотворце.

Город-курорт Боржоми

В завершение вы посетите город со всемирно известными минеральными источниками. Здесь вы узнаете о свойствах и способах применения воды, ставшей одним из брендов Грузии. Поговорим об археологических раскопках и древних каменных ваннах, доказывающих давнюю историю источников. А после вы отправитесь на неспешную прогулку по одному из наиболее живописных мест Боржоми — центральному парку, где сможете побыть наедине с природой и, возможно, предаться размышлениям о прошлой аристократической жизни курорта.

Организационные детали