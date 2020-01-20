2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды

Эдуард
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Эдуард – экскурсионное агентство
Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии.

Окружающие его горы и вековые сосны, словно богатыри, защищают его от холодных ветров, а солнце благосклонно одаривает теплыми лучами почти круглый год.

Здесь вы сможете заняться зимними видами спорта или предаться созерцательным прогулкам.

А затем побываете в храме Серафима Саровского и посетите Боржоми, где услышите историю целебной воды.
45 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми

Что вас ожидает

Зимние развлечения «солнечной долины»
Приехав в Боржоми, вы пересядете на поезд «Кукушка» и по узкоколейной железной дороге подниметесь в Бакуриани. Вы проведете 3-4 часа в окружении сказочных гор, кристального воздуха и могучих сосен, бережно охраняющих курорт от лютых морозов и пронизывающих ветров. Здесь вы сможете попробовать себя в разных зимних видах спорта: покататься на лыжах, сноуборде и буране. Или просто прогуляться по курорту, наслаждаясь свежим морозным воздухом и теплыми лучами солнца, окутывающими Бакуриани 210 дней в году.

Монастырь Серафима Саровского
В храме старца вы узнаете, почему среди всех русских православных святых именно он стал особо почитаемым в Грузии. Осмотрите территорию обители и келью, воссозданные по образу мест, где жил и проповедовал преподобный Серафим; под сенью увидите большой молитвенный камень и услышите удивительные истории о легендарном чудотворце.

Город-курорт Боржоми
В завершение вы посетите город со всемирно известными минеральными источниками. Здесь вы узнаете о свойствах и способах применения воды, ставшей одним из брендов Грузии. Поговорим об археологических раскопках и древних каменных ваннах, доказывающих давнюю историю источников. А после вы отправитесь на неспешную прогулку по одному из наиболее живописных мест Боржоми — центральному парку, где сможете побыть наедине с природой и, возможно, предаться размышлениям о прошлой аристократической жизни курорта.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Дополнительные расходы: бураны, подъемник, дельтапланы, аренда оборудования для катания на снегу – по желанию группы. Обед – ужин, средний чек (20 евро).
  • Желательно иметь купальные костюмы, спецодежду для катания по снегу.
  • Оплата на месте возможна в евро или в лари.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Эдуард
Эдуард
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Путешествуя по всему миру, я понял, что прекраснее и безопаснее места, чем моя Грузия, просто не существует! Буду рад показать вам истинную красоту моей страны в компании гидов-единомышленников.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось - гид очень любит Грузию. Заезжали по пути в разные удивительные места (храмы, площадки для фото)
В Батуми попили воды, в бакуриани поднялись на самый верх и покатались на санках. По пути остановились в кафе с отличным шашлыком.
15 декабря 2019
Прекрасная экскурсия и гид! Еще один незабываемый день в Грузии. Еще раз огромное спасибо нашему гиду за такую уютную и познавательную поездку.

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