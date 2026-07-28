53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

и Уплисцихе, а в Боржоми предлагается поехать отдельно. У нас, с одной стороны, не было двух дней на две выездные экскурсии; с другой - мама очень хотела посмотреть и Мцхету, и Боржоми; с третьей, хотя моя мама в прекрасной физической форме, но, все же, по пещерам Уплисцихе ей лазать было бы трудновато. А вот экскурсия, комбинирующая посещение древней столицы Грузии и город, славящийся своими минеральными водами, была как будто создана специально для нас!

Александр окружил нас невероятной заботой и вниманием. С первой минуты у нас было ощущение, что мы в гостях у гостеприимного хозяина, радушно и щедро принимающего нас в своем доме!

Прекрасный рассказ: глубокий и интересный в легкой и ненавязчивой манере! Александр великолепно находит баланс между историческим и фактическим материалом, который нужно рассказать, и легкостью его подачи. Экскурсия и близко не напоминает учебную лекцию, но при этом и не скатывается в развлекаловку. Столько информации, сколько нужно, в той идеальной манере повествования, которая и нужна! Храмы, крепости, реки, горы, цари и поэты, грузинская кухня и жизнь в современной Грузии, Александр с любовью рассказывал нам обо всем!

На каждом объекте мы были столько времени, сколько нам было необходимо, чтобы все спокойно посмотреть; нигде никуда не бежали:)

Великолепная манера вождения! Мягкая и абсолютно безопасная!

Предупредительность и невероятная забота о нас: видя, что зонтики и вся наша противодождевая экипировка нас не спасает, Александр выдал дождевики, причем один из дождевиков снял с себя (к своему стыду поняла я это слишком поздно). Позднее выдал нам другие сухие (!) дождевики! По дороге из Мцхеты в Боржоми напоил потрясающим кофе (хороший кофе всегда кстати, а в проливной дождь - кстати вдвойне:) Потом завез в укромное место, которое могут знать, естественно, только местные жители, и угостил божественными хачапури (а то, что не было съедено, после экскурсии было отдано нам на вечер:) При этом, и кофе-пауза, и хачапури по времени не были за счет посещения тех мест, которые планировалось посетить.

Экскурсия с Александром - одна из самых ярких и запоминающихся, на которых мы когда-либо были (а путешествуем мы немало:) В проливной дождь Александр подарил нам настоящий день в СОЛНЕЧНОЙ ГРУЗИИ! Александр, МИЛЛИОН СПАСИБО!!!