53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми

Истоки религии, природные красоты и кулинарные секреты - из Тбилиси
Отправьтесь в путешествие по святым местам Мцхеты и живописному Боржоми! Вы откроете религиозные и культурные истоки Грузии, услышите легенды древних монастырей, полюбуетесь слиянием Арагви и Куры, прогуляетесь по аллеям Боржомского парка и попробуете воду из источника. Кроме того, я — как профессиональный повар — расскажу вам о тонкостях грузинской кухни.
4.9
168 отзывов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми

Описание экскурсии

Религиозный центр Грузии

«Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь», — так Лермонтов описал горный монастырь Джвари, с которого и начнётся наше путешествие. Здесь вы услышите старинные басни про третий крест и загадочные тоннели, полюбуетесь панорамами. А в городе Мцхета осмотрите храм Светицховели и узнаете, какая легенда связана с первым царём, официально одобрившим христианство.

Самобытная культура и кулинарные секреты

По пути в Боржоми мы поговорим об истории, традициях и национальной кухне. Как профессиональный повар я расскажу интересные факты о всеми любимых грузинских блюдах и покажу нетуристическое кафе, где вы сможете попробовать сделанные вручную хинкали и ощутить разницу между домашним и машинным способом приготовления.

Красоты Боржоми

Вы прогуляетесь по парку, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, посетите церковь Серафима Саровского. Кроме того, я покажу вам старинный вокзал. Конечно, поговорим о воде Боржоми: как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной минералки. Также вы сможете продегустировать знаменитую воду прямо из источника.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле BMW с кондиционером
  • Отдельно оплачиваются: входные билеты в парк Боржоми (5 лари) и на канатную дорогу (15 лари), питание
  • По желанию можем искупаться в серных ваннах Боржоми — подробности в переписке
  • Можем добавить в маршрут посещение крепости Рабат и пещерного города Вардзия (просьба заранее согласовать с гидом)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1281 туриста
Я 15 лет прожил в Америке, но по зову сердца вернулся на Родину. По образованию я кулинар и юрист, работал в грузинской полиции. Профессионального образования в области истории у меня
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нет, но много лет самостоятельно изучаю Грузию, её культуру, традиции и прошлое. Очень люблю свою страну и с удовольствием делюсь этой любовью с гостями. Особенно близка мне гастрономическая тема: у меня был собственный ресторан, поэтому я хорошо знаю грузинскую кухню, вина и застольные традиции и с удовольствием включаю их в свои рассказы и маршруты. Мой подход — не просто провести экскурсию по программе, а создать живое и личное знакомство с Грузией. Я подстраиваю маршруты под интересы гостей, не тороплю во время прогулок, дегустаций и остановок, рассказываю истории с юмором и веду лёгкий диалог. Для меня важно показать страну с её настоящей, тёплой стороны — через историю, обычаи, кухню и общение. Провожу экскурсии на автомобиле бизнес-класса BMW 7.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 168 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
163
4
4
3
2
1
1
Александра
Поездка в Грузию была подарком моей маме к 80-летию и мы счастливы, что в качестве выездной экскурсии выбрали именно экскурсию Александра. Очень интересный и удобный маршрут! Большинство туров комбинируют Мцхету
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и Уплисцихе, а в Боржоми предлагается поехать отдельно. У нас, с одной стороны, не было двух дней на две выездные экскурсии; с другой - мама очень хотела посмотреть и Мцхету, и Боржоми; с третьей, хотя моя мама в прекрасной физической форме, но, все же, по пещерам Уплисцихе ей лазать было бы трудновато. А вот экскурсия, комбинирующая посещение древней столицы Грузии и город, славящийся своими минеральными водами, была как будто создана специально для нас!
Александр окружил нас невероятной заботой и вниманием. С первой минуты у нас было ощущение, что мы в гостях у гостеприимного хозяина, радушно и щедро принимающего нас в своем доме!
Прекрасный рассказ: глубокий и интересный в легкой и ненавязчивой манере! Александр великолепно находит баланс между историческим и фактическим материалом, который нужно рассказать, и легкостью его подачи. Экскурсия и близко не напоминает учебную лекцию, но при этом и не скатывается в развлекаловку. Столько информации, сколько нужно, в той идеальной манере повествования, которая и нужна! Храмы, крепости, реки, горы, цари и поэты, грузинская кухня и жизнь в современной Грузии, Александр с любовью рассказывал нам обо всем!
На каждом объекте мы были столько времени, сколько нам было необходимо, чтобы все спокойно посмотреть; нигде никуда не бежали:)
Великолепная манера вождения! Мягкая и абсолютно безопасная!
Предупредительность и невероятная забота о нас: видя, что зонтики и вся наша противодождевая экипировка нас не спасает, Александр выдал дождевики, причем один из дождевиков снял с себя (к своему стыду поняла я это слишком поздно). Позднее выдал нам другие сухие (!) дождевики! По дороге из Мцхеты в Боржоми напоил потрясающим кофе (хороший кофе всегда кстати, а в проливной дождь - кстати вдвойне:) Потом завез в укромное место, которое могут знать, естественно, только местные жители, и угостил божественными хачапури (а то, что не было съедено, после экскурсии было отдано нам на вечер:) При этом, и кофе-пауза, и хачапури по времени не были за счет посещения тех мест, которые планировалось посетить.
Экскурсия с Александром - одна из самых ярких и запоминающихся, на которых мы когда-либо были (а путешествуем мы немало:) В проливной дождь Александр подарил нам настоящий день в СОЛНЕЧНОЙ ГРУЗИИ! Александр, МИЛЛИОН СПАСИБО!!!

Поездка в Грузию была подарком моей маме к 80-летию и мы счастливы, что в качестве выездной
Поездка в Грузию была подарком моей маме к 80-летию и мы счастливы, что в качестве выездной
Поездка в Грузию была подарком моей маме к 80-летию и мы счастливы, что в качестве выездной
Поездка в Грузию была подарком моей маме к 80-летию и мы счастливы, что в качестве выездной
Поездка в Грузию была подарком моей маме к 80-летию и мы счастливы, что в качестве выездной
Поездка в Грузию была подарком моей маме к 80-летию и мы счастливы, что в качестве выездной
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Татьяна
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
Александр распланировал весь маршрут так, чтоб мы все успели посетить)
Спасибо огромное!
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)+2
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
Шикарная, запоминающаяся поездка! по нашей просьбе была дополнена посещением Гори и музея Сталина) уж очень нам хотелось туда попасть)
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Кристина
Спасибо Александру за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно рассказывает. Мы побывали в таких чудесных местах, испытали огромный спектр эмоций. Всем кто хочет покушать вкусно, и испытать настоящий кайф от поездки в Грузию, советую!
Спасибо Александру за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно рассказывает. Мы побывали в таких чудесных местах, испытали
Спасибо Александру за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно рассказывает. Мы побывали в таких чудесных местах, испытали
Спасибо Александру за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно рассказывает. Мы побывали в таких чудесных местах, испытали
Спасибо Александру за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно рассказывает. Мы побывали в таких чудесных местах, испытали
Спасибо Александру за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно рассказывает. Мы побывали в таких чудесных местах, испытали
Спасибо Александру за такую прекрасную экскурсию. Очень интересно рассказывает. Мы побывали в таких чудесных местах, испытали
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Мария
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на что обратить внимание. Видно, что человек знает и любит свое дело. В дороге с шутками, с веселыми историями.
Мцхета прекрасна! Повезло с погодой - было солнечно и тепло, хотя прогноз обещал в этот день дождь. В Боржоми он нас догнал))
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на+2
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на
Путешествие получилось прекрасное. Александр прекрасный гид. Все интересно, доступно. Подсказывал, где и как лучше пройти, на
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Татьяна
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.+4
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
Замечательная,познавательная и интересная экскурсия. Большое спасибо за новые впечатления о Грузии.
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А
Хочу сказать огромное спасибо Александру за потрясающую экскурсию по той Грузии, которая нам понравилась и запомнилась больше всего! Мцхета — это горный край с отличными видами, добрыми людьми и вкусным
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мороженным… на вине =)
Долина Боржоми так же достойна внимания хотя бы из-за возможности попробовать воду прямо из скважины, узнать ее историю, погулять по ущелью, где только строится парк.
Александр компетентный гид и отличный собеседник! Истории, традиции, тосты, отношения, машины и, даже, геополитика — этот человек поддержит любой разговор с истинным грузинским колоритом. Мы смогли даже откорректировать маршрут и заехать в некоторые населенные пункты, чтобы покушать или просто пройтись после поездки.
Рекомендую!

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