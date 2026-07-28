53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Религиозный центр Грузии
«Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь», — так Лермонтов описал горный монастырь Джвари, с которого и начнётся наше путешествие. Здесь вы услышите старинные басни про третий крест и загадочные тоннели, полюбуетесь панорамами. А в городе Мцхета осмотрите храм Светицховели и узнаете, какая легенда связана с первым царём, официально одобрившим христианство.
Самобытная культура и кулинарные секреты
По пути в Боржоми мы поговорим об истории, традициях и национальной кухне. Как профессиональный повар я расскажу интересные факты о всеми любимых грузинских блюдах и покажу нетуристическое кафе, где вы сможете попробовать сделанные вручную хинкали и ощутить разницу между домашним и машинным способом приготовления.
Красоты Боржоми
Вы прогуляетесь по парку, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, посетите церковь Серафима Саровского. Кроме того, я покажу вам старинный вокзал. Конечно, поговорим о воде Боржоми: как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной минералки. Также вы сможете продегустировать знаменитую воду прямо из источника.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле BMW с кондиционером
- Отдельно оплачиваются: входные билеты в парк Боржоми (5 лари) и на канатную дорогу (15 лари), питание
- По желанию можем искупаться в серных ваннах Боржоми — подробности в переписке
- Можем добавить в маршрут посещение крепости Рабат и пещерного города Вардзия (просьба заранее согласовать с гидом)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Александр распланировал весь маршрут так, чтоб мы все успели посетить)
Спасибо огромное!
Мцхета прекрасна! Повезло с погодой - было солнечно и тепло, хотя прогноз обещал в этот день дождь. В Боржоми он нас догнал))