53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Истоки религии, природные красоты и аутентичные деревни

Aliksandr
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Aliksandr – ваш гид
В путешествии по Мцхете и Боржоми вы познакомитесь с историей развития христианства на грузинской земле, разнообразием местной природы, а также откроете легенды и ценные секреты местных деревушек, мимо которых обычно проезжают.

Кроме того, я, как профессиональный повар, расскажу вам по дороге о тонкостях грузинской кухни и покажу нетуристический ресторан для местных, где готовят изумительные хинкали.
164 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии53 отзыва
4.94
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми

Что вас ожидает

Религиозный центр Грузии
«Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь», — так М.Ю.Лермонтов описал горный монастырь Джвари, с которого и начнется ваше путешествие. Здесь вы услышите самые важные факты из истории Джвари, старинные басни про третий крест, узнаете о загадочных тоннелях, а также взглянете на слияние двух рек, Мцхету и ее окрестности с лучших ракурсов. В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели. Здесь я расскажу вам, чем славится это знаменитое место, и какая легенда связана с первым царем, официально одобрившим христианство. Религиозные святыни и прошлое монастыря Самтавро станут логическим завершением знакомства с сакральным центром Грузии.

Колоритные деревушки и национальные кулинарные традиции
По пути в Боржоми вы встретите около 25 деревень — татарские азербайджанские и другие, — про каждую из которых я вам расскажу самые интересные факты, о которых знают только местные. Некоторые поселения — родина известных грузинских блюд, в некоторых интересен сам быт людей, а какие-то любопытны своей историей, отражающей общеполитические процессы в стране. Кроме того, я покажу вам прекрасное нетуристическое кафе, где вы сможете попробовать хинкали, изготовленные вручную, что уже само по себе большая редкость, и ощутить разницу между домашним и «машинным» способом приготовления.

Красоты Боржоми
Вы прогуляетесь по центральному парку Боржоми, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами, а также посетите чудесную церковь Серафима Саровского. Кроме того, я покажу вам одно очень атмосферное место, до которого редко добираются туристы — старинный вокзал, а также небольшие улочки и интересные места города, где мне доводилось раньше работать. Конечно, поговорим о воде Боржоми, о том, с чего все начиналось, как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной «минералки», а прямо из источника вы сможете продегустировать знаменитую воду.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле BMW с кондиционером.
  • Для вашего удобства я заберу вас в любой точке Тбилиси, после чего мы отправимся в путь.
  • В стоимость включены транспортные расходы и экскурсионное обслуживание.
  • Входные билеты в парк Боржоми и на канатную дорогу, а также питание оплачиваются дополнительно.
  • По желанию возможна организация купания в серных ваннах Боржоми, а также посещение ресторана там или по прибытию в Тбилиси.
  • По предварительной договоренности за дополнительную плату возможно расширение маршрута с поездкой к крепости Рабат и пещерному городу Вардзия (просьба заранее согласовать с гидом).
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Aliksandr
Aliksandr
Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 38 лет. 15 лет прожил в Америке, но по зову сердца вернулся на Родину. По образованию кулинар и юрист, работал в грузинской полиции. Очень люблю свою страну и готов делиться своей любовью с другими, знакомя с ее историей, обычаями и, конечно же, кухней! Я добрый, отзывчивый и веселый человек, и с удовольствием буду вашим гидом по солнечной Грузии.
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Экскурсия с Александром прошла на Ура! Было очень интересно и весело! Александр очень тактичный гид с хорошим чувством юмора.
Елена
5 октября 2019
Александр, большое спасибо за потрясающую экскурсию! Поездка прошла гладко, все время четко распределено, поэтому успеваешь посмотреть максимум мест и насладиться видами. Замечательный гид, очень интересно рассказывает историю Грузии. Мцхета великолепна, мы влюбились в неё. Экскурсия обязательна к посещению, даже не сомневайтесь. Александр сделал нам принятый сюрприз на следующий день перед отъездом свозил нас знаменитый Дезертирский рынок, где мы смогли купить вкуснейшие свежие сыры , грузинские сладости . Мы в восторге от такого грузинского гостеприимства. Саша огромный привет тебе от нашей интернациональной компании. Елена, Валерий , Томас и Татьяна .
3 октября 2019
Сначала экскурсии мы посетили Мцхету, прекрасный уютный городок с черепичными крышами, величественными храмами и мощёнными улочками. Александр отвёз нас пообедать в хинкальню на гаражах, таких вкусных хинкали мы не ели больше нигде в Грузии. Боржоми поразил нас своим мистическим лесом в котором мы заглянули в храм преподобного Серафима Саровского. Веселая прогулка по лесу закончилась у источников, где мы попробовали настоящую боржоми. И прекрасным завершением экскурсии стал ужин в очень вкусном месте на выезде с Боржоми, кебаб у них самый вкусный что мы пробовали. Спасибо Александру за экскурсию!
4 июля 2019
Были всей семьей на экскурсии, очень понравилось. Хорошо спланирован маршрут экскурсии, Александр очень веселый и хороший рассказчик. Хинкали в "Гаражах" супер. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. Надеемся вернуться снова и встретиться с Александром на новых экскурсиях. Georgia forever remain in our hearts!!!
20 июня 2019
Здравствуйте, экскурсия очень наполняющая, несмотря на то что утром шёл дождь но пока мы доехали до Боржоми, нас встретило Солнышко, Александр настоящий Грузин, шутки, истории, торговля с местными жителями, это всё то что мы пережили с Ним, очень живой и настоящий, и если бы не Он, то мы бы не попробовали настоящих баклажан по грузински, ни в каком ресторане я таких не пробовал как в том придорожном кафе который Александр нас привёз. Спасибо Саша Вам за частичку Грузии))
И тот маршрут который Александр предложил по Боржоми, на самом деле был наполняющий а не утомляющий, он просто Молодец.
Nataly
9 июня 2019
Александр, спасибо! Это был прекрасный день, всем друзьям, собирающимся в Грузию рекомендую обязательно!
Николай
5 июня 2019
Были вчетвером на данной экскурсии. Александр - хороший рассказчик, который не дает заскучать в дороге. Мы посетили основные POI в районе Боржоми. Особенно нам запомнилось купание в минеральных источниках. В зависимости от пожеланий, программу экскурсии Александр может немного изменить.
Автомобиль, на котором проводится экскурсия, очень комфортен для троих взрослых, но вчетвером нам было уже не очень удобно ехать.
Совет: экскурсия подразумевает спуск с небольшой горы в Боржоми, поэтому обязательно наденьте удобную обувь с цепкой подошвой.
5 июня 2019
Отличный маршрут и опытный и интересный гид Александр. Спасибо!
26 мая 2019
В экскурсии с Александром идеально все! Забрал нас от подъезда на комфортном, чистом автомобиле. И даже вернулись за забытыми нами купальниками. Кстати, купальники обязательно берите! Маршрут построен очень хорошо, получилась насыщенная поездка на целый день. Кроме поездки на авто Александр провёл нас нереально красивыми тропами по заповеднику. Купались в тёплых серных источниках в Боржоми. Обед был в кафе с очень вкусной и дешевой кухней. Александр отвёз нас в конце поездки туда ещё и на ужин по нашей просьбе. Обед на 4х с вином нам стоил около 35 лари, ужин 20 на всех. В целом Александр очень приятный собеседник, рассказывал десятки интересных историй. От всей нашей компании хотим отметить высокий уровень сервиса и пожелать удачи и процветания!
25 мая 2019
Были на экскурсии 22 мая 2019 г. Спасибо Александру за прекрасную экскурсию ! Все понравилось, по Боржоми погуляли, водичку попили, в источниках искупались, по канатной дороге прокатились, храмы посетили. Нам не повезло с погодой, в Боржоми лил проливной дождь...пришлось воспользоваться дождевиками, но даже это не испортило общее впечатление от экскурсии! ОООчень вкусно и недорого кушали, пили вино, весело и душевно пролетел целый день. Я и мои друзья остались очень довольны! Александр внимательный и интересный человек! Рекомендую!
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