По дороге в Кахети, мы посетим колоритную грузинскую семью,которая занимается выпечкой хлеба шоти. Вам покажут как выпекается грузинский хлеб в традиционой печи тонэ. Далее мы посетим укрепленный город Сигнаги (18в.), этот небольшой городок с каменными улочками,особенной архитектурой и атмосферой. Город знаменит своей старой крепостной стеной,у вас будет возможность прогулятся по ней откуда откроется незабываемый пейзаж на Алазанскую долину. В городе будет возможность посетить Сигнахский краеведческий музей - один из музеев Кахетии, который находится в городе Сигнахи, в самом его центре. Его можно смело назвать главной достопримечательностью города. Он новый, акуратный, чистый, грамотно оформленный. Однозначно входит в десятку лучших музеев Грузии. Это одно из трёх мест в Грузии, где можно увидеть картины того самого Нико Пиросмани, причём сразу много.

Далее осмотрим также монастырь Бодбе, где покоится святая Нино крестительница Грузии. Эта святая приобщила грузинский народ к христианству в 4 веке.

В конце тура мы отправимся в традиционный винный погреб с дегустацией вин и экскурсией по погребу, где вы узнаете вы узнаете о грузинском виноделии.

В туре мы посетим:

Экскурсия в винный погреб с бесплатной винной дегустацией. Семейный грузинский традиционный винный погреб по дороге в город Любви Сигнаги - идеальное место для тех, кто предпочитает домашнее грузинское вино и чачу, приготовленную по всем традиционным стандартам и рецептам Грузии вас встретит гостеприимный хозяин который обязательно покажет супер аппарат ЧачаГон и расскажет настоящий коллоритный грузинский тост.

Грузинскую традиционную пекарню и выпечем в традиционной грузинской печи-Тоне хлеб-Шоти.

Женский монастырь «Бодбе» - на самом деле, именуется монастырём святой Нины и, находится в грузинском селе Бодбе, что расположилось всего в 2-х км от Сигнахи в Кахетии. Это очень красивое место, занимающее огромную площадь, на которой находяться, целебный источник и конечно же останки просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины. Этот монастырь является очень знаковой святыней в православном мире, поэтому паломники приезжают сюда со всего мира. Монастырь Бодбе, парящий над Алазанской долиной, будет интересно посетить и посмотреть на величественные здания, побродить по красивейшим аллеям и полюбоваться на хребты кавказских гор. Здесь Вы можете загадать желание, приложив руку на могилу Святой Нино, и Ваше желание непременно исполнится.

Сигнаги – город любви. В городе Сигнаги вы сможете с легкостью ответить на вопрос "Почему грузины – такой великодушный и гостеприимный народ?» посещение креспостной стениы с видом на Алазанскую долину, гид проведет экскурсию по городу Сигнаги и раскажет почему Сигнаги назван Городом Любви

Обед в коллоритном семейном грузинском ресторане, вы сможете попробовать настоящую грузинскую кухню в грузинской семье по сарым традициям приготовления хинкал, хачапури, попробуюте заменитый кахетинский шашлык с грузинским вином