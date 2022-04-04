Кахетия и город любви Сигнаги

Маленькое путешествие в один из самых живописных уголков Грузии

4.7
9 отзывов
Индивидуальная
Маленькое путешествие в один из самых живописных уголков Грузии.

Вы сможете насладиться вдохновляющими горными видами, древними храмами и понаблюдать за жизнью кахетинцев.

А также узнаете секреты виноделия, попробуете настоящее грузинское вино и побываете в городе любви Синаги.

Кахетия славится большим количеством памятников истории и культуры, древней традицией виноделия и вкусной кухней.

Почувствуйте местную атмосферу легкости и свободы.
Кахетия и город любви Сигнаги
Кахетия и город любви Сигнаги
Кахетия и город любви Сигнаги
Кахетия и город любви Сигнаги
Кахетия и город любви Сигнаги
Кахетия и город любви Сигнаги

Что вас ожидает 🤩

  • Винный завод
  • Женский монастырь «Бодбе»
  • Сигнаги
  • Сигнахский краеведческий музей
По дороге в Кахети, мы посетим колоритную грузинскую семью,которая занимается выпечкой хлеба шоти. Вам покажут как выпекается грузинский хлеб в традиционой печи тонэ. Далее мы посетим укрепленный город Сигнаги (18в.), этот небольшой городок с каменными улочками,особенной архитектурой и атмосферой. Город знаменит своей старой крепостной стеной,у вас будет возможность прогулятся по ней откуда откроется незабываемый пейзаж на Алазанскую долину. В городе будет возможность посетить Сигнахский краеведческий музей - один из музеев Кахетии, который находится в городе Сигнахи, в самом его центре. Его можно смело назвать главной достопримечательностью города. Он новый, акуратный, чистый, грамотно оформленный. Однозначно входит в десятку лучших музеев Грузии. Это одно из трёх мест в Грузии, где можно увидеть картины того самого Нико Пиросмани, причём сразу много.
Далее осмотрим также монастырь Бодбе, где покоится святая Нино крестительница Грузии. Эта святая приобщила грузинский народ к христианству в 4 веке.
В конце тура мы отправимся в традиционный винный погреб с дегустацией вин и экскурсией по погребу, где вы узнаете вы узнаете о грузинском виноделии.

В туре мы посетим:

  • Экскурсия в винный погреб с бесплатной винной дегустацией. Семейный грузинский традиционный винный погреб по дороге в город Любви Сигнаги - идеальное место для тех, кто предпочитает домашнее грузинское вино и чачу, приготовленную по всем традиционным стандартам и рецептам Грузии вас встретит гостеприимный хозяин который обязательно покажет супер аппарат ЧачаГон и расскажет настоящий коллоритный грузинский тост.
  • Грузинскую традиционную пекарню и выпечем в традиционной грузинской печи-Тоне хлеб-Шоти.
  • Женский монастырь «Бодбе» - на самом деле, именуется монастырём святой Нины и, находится в грузинском селе Бодбе, что расположилось всего в 2-х км от Сигнахи в Кахетии. Это очень красивое место, занимающее огромную площадь, на которой находяться, целебный источник и конечно же останки просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины. Этот монастырь является очень знаковой святыней в православном мире, поэтому паломники приезжают сюда со всего мира. Монастырь Бодбе, парящий над Алазанской долиной, будет интересно посетить и посмотреть на величественные здания, побродить по красивейшим аллеям и полюбоваться на хребты кавказских гор. Здесь Вы можете загадать желание, приложив руку на могилу Святой Нино, и Ваше желание непременно исполнится.
Сигнаги – город любви. В городе Сигнаги вы сможете с легкостью ответить на вопрос "Почему грузины – такой великодушный и гостеприимный народ?» посещение креспостной стениы с видом на Алазанскую долину, гид проведет экскурсию по городу Сигнаги и раскажет почему Сигнаги назван Городом Любви
Обед в коллоритном семейном грузинском ресторане, вы сможете попробовать настоящую грузинскую кухню в грузинской семье по сарым традициям приготовления хинкал, хачапури, попробуюте заменитый кахетинский шашлык с грузинским вином

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дегустация вина
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
ул. Коте Абхази, 44
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Только наличие ваучера гарантирует наличие места в группе.
  • Покажите ваучер на стойке организатора перед оплатой.
  • ВАЖНО!
  • Просим учесть что оплата за экскурсию в офисе производится в Национальной валюте согласно международному курсу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:30

Отзывы от туристов

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