Кахетия — это край, где все прелести Грузии сплелись воедино. В путешествии по Алазанской долине вы увидите пейзажи, которые хочется фотографировать бесконечно. Попробуете местные продукты и напитки, сделанные с любовью. Узнаете об истории и традициях нашей гостеприимной земли.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Бадиаури. Вы попадёте на мастер-класс по приготовлению кахетинского хлеба. Можно поучаствовать или посмотреть, как хлеб пекут другие путешественники.
Монастырь святой Нино в Бодбе. В этом красивейшем месте среди цветников и виноградников покоятся останки просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины.
Сигнахи. Мы называем его городом любви! Вы прогуляетесь по очаровательным улочкам, прочувствуете местный колорит. Или даже заглянете в музей Нико Пиросмани, чтобы познакомиться с подлинниками художника.
Великая Грузинская стена. Колоссальное сооружение построено в 18 веке, его длина — 4 километра.
Старый платан, которому больше 900 лет.
Телави. В финальной точке путешествия вас ждёт вкусный ужин с дегустацией нескольких сортов грузинского алкоголя.
Гомборский перевал — самый красивый в Грузии. По нему мы вернёмся в Тбилиси.
Организационные детали
- Дегустации и мастер-класс по приготовлению кахетинского хлеба включены в стоимость экскурсии.
- Билеты в музей Нико Пиросмани, ужин в Телави и личные расходы в стоимость не включены.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Моника — Организатор в Тбилиси
Дорогие гости! Меня зовут Моника, я окончила РЭУ им. Плеханова по направлению «Туризм». В первую очередь, я безумно рада тому, что вы решили посетить мою родину. На моей команде большая ответственность, ведь Грузия для вас начнётся с нас! Мы сделаем всё, чтобы вы почувствовали себя как дома и захотели вернуться снова!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
28 фев 2025
Спасибо большое ЭтноТревел, за прекрасную поездку в Кахетию! Нам невероятно повезло с погодой — было солнечно и комфортно для прогулок. Особенно впечатлил винный погреб, где мы не только узнали много
Мария
19 ноя 2024
Спасибо за незабываемые впечатления и профессионализм!
Экскурсия была прекрасно спланирована: мы посетили лучшие винодельни региона и узнали много интересного о грузинском виноделии.
Пейзажи Кахети просто завораживают! Мы остановились в живописных местах для
Экскурсия была прекрасно спланирована: мы посетили лучшие винодельни региона и узнали много интересного о грузинском виноделии.
Пейзажи Кахети просто завораживают! Мы остановились в живописных местах для
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