Что вас ожидает

Бадиаури. Вы попадёте на мастер-класс по приготовлению кахетинского хлеба. Можно поучаствовать или посмотреть, как хлеб пекут другие путешественники.

Монастырь святой Нино в Бодбе. В этом красивейшем месте среди цветников и виноградников покоятся останки просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины.

Сигнахи. Мы называем его городом любви! Вы прогуляетесь по очаровательным улочкам, прочувствуете местный колорит. Или даже заглянете в музей Нико Пиросмани, чтобы познакомиться с подлинниками художника.

Великая Грузинская стена. Колоссальное сооружение построено в 18 веке, его длина — 4 километра.

Старый платан, которому больше 900 лет.

Телави. В финальной точке путешествия вас ждёт вкусный ужин с дегустацией нескольких сортов грузинского алкоголя.

Гомборский перевал — самый красивый в Грузии. По нему мы вернёмся в Тбилиси.

Организационные детали