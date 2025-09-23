Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в Кахетию — родину грузинского виноделия, где история переплетается с традициями, а магия природы оставляет незабываемые впечатления! Наша экскурсия по Кахетии: История, Вино и Магия Алазанской долины подарит вам уникальное путешествие через время и культуру этого древнего региона Грузии. 4.9 8 отзывов

Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Кахетия: История, Вино и Магия Алазанской долины — это уникальная экскурсия, которая приглашает вас в сердце Грузии, где древняя история и богатая винодельческая традиция встречаются с захватывающими пейзажами. Во время этого путешествия вы погрузитесь в атмосферу одной из самых красивых и исторически значимых областей Грузии — Кахетии. Вы посетите знаменитые Сигнахи, город любви, где древние улицы и стены крепости охраняют атмосферу романтики и традиций. Прогулка по этому городку подарит вам не только незабываемые виды на Алазанскую долину, но и познакомит с уникальной историей региона. Но главное, что ждёт вас в Кахетии — это, конечно же, вино. Кахетия — родина древней грузинской винодельческой культуры. Вы побываете на одной из местных виноделен, где сможете не только узнать секреты виноделия, но и попробовать знаменитые грузинские вина, такие как Саперави и Ркацители. Этот опыт познакомит вас с многовековыми традициями производства вина, которые сохранились в регионе на протяжении тысячелетий. Природа Кахетии — это ещё одна неотъемлемая часть этой экскурсии. Мы поедем по Алазанской долине, где виноградники раскинулись под горными вершинами, а река Алазан создаёт невероятный пейзаж, полный магии и гармонии. На этом пути вы почувствуете всю силу и величие природы, которая живёт в каждом винограде. Не обойдётся наша экскурсия без посещения одного из самых значимых духовных центров Грузии — монастыря Бодбе, где покоится святая Нино, просветительница Грузии. Это святое место подарит вам не только умиротворение, но и потрясающие виды на долину и горы. Эта экскурсия — это не просто путешествие в винный регион, это настоящее погружение в атмосферу древней Грузии, встреча с её культурой, историей и вкусами. Кахетия раскроет перед вами свои тайны и подарит незабываемые воспоминания. Забронируйте своё путешествие в Кахетию и откройте для себя магию этого уникального региона Грузии! Важная информация: 1. Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления(Не раньше) 2. Предупредите нас если не можете отправиться на экскурсию 3. Забрать с собой бутылочку Боржоми) 4. Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу(только в случае ресторана и винного погреба) учитывая разные факторы, такие как - погодные условия, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Бутик местных мастеров (Кахетия)

Угощение: чурчхела, пастила, мёд, домашнее вино, чача, коньяк

Мастер-класс по приготовлению чурчхелы 🍇

2. Село Бадиаури

Мастер-класс по выпечке хлеба в тандыре 🫓

Дегустация сыров из коровьего, овечьего и козьего молока 🧀

3. Монастырь Бодбе (рядом с Сигнаги)

Святыня, где покоятся мощи святой Нино ⛪

Смотровая площадка с видом на Алазанскую долину 🌄

4. Панорама на Сигнаги

Возможность прокатиться на зиплайне до города 💨

Великолепные виды на долину и виноградники

5. Сити-тур по Сигнаги - «город любви» 🏰

Прогулка по старинным мощёным улицам

Лавки, балконы, винтажная атмосфера

Посещение винного погреба с дегустацией премиального вина 🍷

Пешая прогулка по крепостной стене и башням 🧱

6. Город Телави

Осмотр 900-летнего платана 🌳 - одного из символов города

7. Гомборский перевал

Фотоостановка на фоне горных пейзажей 📸

Вид на хребты, ущелья и зелёные склоны Что включено Услуги профессионального гида

Микроавтобус с Wi-Fi

Все нижеперечисленные дегустации 👇

Мастерклассы

Сити-тур по Сигнаги Что не входит в цену Обед (от 20$)

Личные расходы

Zipline (по желанию) Место начала и завершения? Тбилиси, Банная ул. 13 Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 09:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек. Важная информация 1. Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (Не раньше)

2. Предупредите нас если не можете отправиться на экскурсию

3. Забрать с собой бутылочку Боржоми

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.