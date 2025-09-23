Добро пожаловать в Кахетию — родину грузинского виноделия, где история переплетается с традициями, а магия природы оставляет незабываемые впечатления! Наша экскурсия по Кахетии: История, Вино и Магия Алазанской долины подарит вам уникальное путешествие через время и культуру этого древнего региона Грузии.
Описание экскурсииКахетия: История, Вино и Магия Алазанской долины — это уникальная экскурсия, которая приглашает вас в сердце Грузии, где древняя история и богатая винодельческая традиция встречаются с захватывающими пейзажами. Во время этого путешествия вы погрузитесь в атмосферу одной из самых красивых и исторически значимых областей Грузии — Кахетии. Вы посетите знаменитые Сигнахи, город любви, где древние улицы и стены крепости охраняют атмосферу романтики и традиций. Прогулка по этому городку подарит вам не только незабываемые виды на Алазанскую долину, но и познакомит с уникальной историей региона. Но главное, что ждёт вас в Кахетии — это, конечно же, вино. Кахетия — родина древней грузинской винодельческой культуры. Вы побываете на одной из местных виноделен, где сможете не только узнать секреты виноделия, но и попробовать знаменитые грузинские вина, такие как Саперави и Ркацители. Этот опыт познакомит вас с многовековыми традициями производства вина, которые сохранились в регионе на протяжении тысячелетий. Природа Кахетии — это ещё одна неотъемлемая часть этой экскурсии. Мы поедем по Алазанской долине, где виноградники раскинулись под горными вершинами, а река Алазан создаёт невероятный пейзаж, полный магии и гармонии. На этом пути вы почувствуете всю силу и величие природы, которая живёт в каждом винограде. Не обойдётся наша экскурсия без посещения одного из самых значимых духовных центров Грузии — монастыря Бодбе, где покоится святая Нино, просветительница Грузии. Это святое место подарит вам не только умиротворение, но и потрясающие виды на долину и горы. Эта экскурсия — это не просто путешествие в винный регион, это настоящее погружение в атмосферу древней Грузии, встреча с её культурой, историей и вкусами. Кахетия раскроет перед вами свои тайны и подарит незабываемые воспоминания. Забронируйте своё путешествие в Кахетию и откройте для себя магию этого уникального региона Грузии! Важная информация: 1. Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления(Не раньше) 2. Предупредите нас если не можете отправиться на экскурсию 3. Забрать с собой бутылочку Боржоми) 4. Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу(только в случае ресторана и винного погреба) учитывая разные факторы, такие как - погодные условия, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Бутик местных мастеров (Кахетия)
- Угощение: чурчхела, пастила, мёд, домашнее вино, чача, коньяк
- Мастер-класс по приготовлению чурчхелы 🍇
- 2. Село Бадиаури
- Мастер-класс по выпечке хлеба в тандыре 🫓
- Дегустация сыров из коровьего, овечьего и козьего молока 🧀
- 3. Монастырь Бодбе (рядом с Сигнаги)
- Святыня, где покоятся мощи святой Нино ⛪
- Смотровая площадка с видом на Алазанскую долину 🌄
- 4. Панорама на Сигнаги
- Возможность прокатиться на зиплайне до города 💨
- Великолепные виды на долину и виноградники
- 5. Сити-тур по Сигнаги - «город любви» 🏰
- Прогулка по старинным мощёным улицам
- Лавки, балконы, винтажная атмосфера
- Посещение винного погреба с дегустацией премиального вина 🍷
- Пешая прогулка по крепостной стене и башням 🧱
- 6. Город Телави
- Осмотр 900-летнего платана 🌳 - одного из символов города
- 7. Гомборский перевал
- Фотоостановка на фоне горных пейзажей 📸
- Вид на хребты, ущелья и зелёные склоны
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Микроавтобус с Wi-Fi
- Все нижеперечисленные дегустации 👇
- Мастерклассы
- Сити-тур по Сигнаги
Что не входит в цену
- Обед (от 20$)
- Личные расходы
- Zipline (по желанию)
Место начала и завершения?
Тбилиси, Банная ул. 13
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- 1. Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (Не раньше)
- 2. Предупредите нас если не можете отправиться на экскурсию
- 3. Забрать с собой бутылочку Боржоми
- 4. Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана и винного погреба) учитывая разные факторы, такие как - погодные условия, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексеев
23 сен 2025
Во-первых, гид Омари - просто прекрасный, отличный русский язык, познания, обаяние, настоящее благородство. Во-вторых, дегустация чачи и деревенского вина - несмотря на простой антураж, прекрасная. В-третьих, пейзажи Алазанской долины -
Л
Лариса
6 сен 2025
Понравились гид Георгий и водитель Давид. Все прошло интересно и душевно, с юмором.
Г
Галина
20 авг 2025
Замечательная экскурсия,посмотрели красивые места и колоритные города,увидели как делают грузинский хлеб,продегустировали вино,узнали много интересного о Грузии,о производстве вина,попробовали винное мороженое. Экскурсовод Зуро вел экскурсию очень грамотно и интересно,обстановка была доброжелательная и приятная. Спасибо большое организаторам и отдельно Зуро и водителю,который мастерски провез нас по всему долгому маршруту. Успехов всем и всех благ.
D
DMITRIJS
14 авг 2025
Спасибо гиду Тимуру! Отличная экскурсия!!!
М
Мария
12 авг 2025
Все было просто супер! Экскурсия пролетела на одном дыхании, было очень весело!
Тамара и Нукри лучшие! Очень советую!!! 🫶
E
Ekaterina
12 мая 2025
Классная дневная экскурсия.
Поездка начинается с дегустации вина, чачи, коньяка, чурчхлелы, меда, пастилы. Домашнее саперави прям очень вкусное. Я в Грузии уже далеко не первый раз, уверенно могу сказать, что чурчхела
Н
Николай
27 мар 2025
Гид Тимур очень интересно и подробно все рассказывал, много банк, тостов, легенд. Экскурсия понравилась
О
Ольга
19 мар 2025
Благодарим нашего гида Тимура за отличную экскурсию!
Прекрасный гид, интересный человек!
