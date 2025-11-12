Экскурсия в Кахетию - это возможность увидеть уникальные памятники архитектуры и насладиться великолепными пейзажами.Путешествие начинается с посещения крепости Уджарма, где открываются захватывающие виды с Гомборского перевала. В Телави вас ждёт

история Ираклия II и знаменитый платан. В Сигнахи, городе любви, можно прогуляться по крепостным стенам. Завершает маршрут посещение монастыря Бодбе, где покоится святая Нино. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и оставит приятные воспоминания

Описание экскурсии

Крепость Уджарма

Вы увидите царскую резиденцию 3 века и важный форпост в обороне страны от арабских и персидских нашествий. C высоты Гомборского перевала перед вами откроются живописные пейзажи, охватывающие долины и горные хребты.

Город Телави

Мы посетим историческую столицу Кахетии. В крепости Батонис-Цихе я расскажу о жизни Ираклия II — почитаемого грузинского царя. А огромный платан и здание старого аэропорта напомнят о героях фильма «Мимино».

Замок Греми (внешний осмотр)

Храмовый комплекс и бывшая резиденция правителей Кахетинского царства — всё, что сохранилось от некогда процветающего средневекового города на Великом Шёлковом пути.

Монастырь Некреси

Заглянем в древний монастырь, основанный сирийским отцом — Або Некресели. Обитель расположена высоко в горах, откуда открываются впечатляющие виды на Алазанскую долину.

Корпорация «Киндзмараули»

Кварельский винный завод — один из крупнейших в Кахетии. Его история уходит корнями в 16 век: самые старые постройки датируются 1533 годом. Вы узнаете, как здесь производят вино, и продегустируете четыре сорта.

Город любви — Сигнахи

Город-крепость на холме в центре Алазанской долины. Мы погуляем по его центральной части — сегодня это настоящий музей под открытым небом. С крепостных стен, где до сих пор стоят 23 башни, открываются впечатляющие виды на долину и отроги Главного Кавказского хребта.

Монастырь Бодбе

Здесь покоится святая Нино — это одно из главных мест паломничества для православных со всего мира. Рядом расположен кафедральный собор Святого Георгия, духовный центр Сигнахской епархии.

Организационные детали