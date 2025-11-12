Мои заказы

Кахетия - край солнца и вина (из Тбилиси)

Погрузитесь в атмосферу Кахетии: древние крепости, монастыри и дегустация вин. Уникальный маршрут через живописные места и исторические города
Экскурсия в Кахетию - это возможность увидеть уникальные памятники архитектуры и насладиться великолепными пейзажами.

Путешествие начинается с посещения крепости Уджарма, где открываются захватывающие виды с Гомборского перевала. В Телави вас ждёт
история Ираклия II и знаменитый платан. В Сигнахи, городе любви, можно прогуляться по крепостным стенам. Завершает маршрут посещение монастыря Бодбе, где покоится святая Нино. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и оставит приятные воспоминания

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация вин в Кахетии
  • 🏰 Посещение древних крепостей
  • 🌄 Живописные виды на Кавказ
  • 🕌 Исторические и культурные памятники
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🏞 Прогулка по Алазанской долине
Кахетия - край солнца и вина (из Тбилиси)© Нугзар
Кахетия - край солнца и вина (из Тбилиси)© Нугзар
Кахетия - край солнца и вина (из Тбилиси)© Нугзар

Что можно увидеть

  • Крепость Уджарма
  • Город Телави
  • Замок Греми
  • Монастырь Некреси
  • Корпорация «Киндзмараули»
  • Город Сигнахи
  • Монастырь Бодбе

Описание экскурсии

Крепость Уджарма

Вы увидите царскую резиденцию 3 века и важный форпост в обороне страны от арабских и персидских нашествий. C высоты Гомборского перевала перед вами откроются живописные пейзажи, охватывающие долины и горные хребты.

Город Телави

Мы посетим историческую столицу Кахетии. В крепости Батонис-Цихе я расскажу о жизни Ираклия II — почитаемого грузинского царя. А огромный платан и здание старого аэропорта напомнят о героях фильма «Мимино».

Замок Греми (внешний осмотр)

Храмовый комплекс и бывшая резиденция правителей Кахетинского царства — всё, что сохранилось от некогда процветающего средневекового города на Великом Шёлковом пути.

Монастырь Некреси

Заглянем в древний монастырь, основанный сирийским отцом — Або Некресели. Обитель расположена высоко в горах, откуда открываются впечатляющие виды на Алазанскую долину.

Корпорация «Киндзмараули»

Кварельский винный завод — один из крупнейших в Кахетии. Его история уходит корнями в 16 век: самые старые постройки датируются 1533 годом. Вы узнаете, как здесь производят вино, и продегустируете четыре сорта.

Город любви — Сигнахи

Город-крепость на холме в центре Алазанской долины. Мы погуляем по его центральной части — сегодня это настоящий музей под открытым небом. С крепостных стен, где до сих пор стоят 23 башни, открываются впечатляющие виды на долину и отроги Главного Кавказского хребта.

Монастырь Бодбе

Здесь покоится святая Нино — это одно из главных мест паломничества для православных со всего мира. Рядом расположен кафедральный собор Святого Георгия, духовный центр Сигнахской епархии.

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на легковом автомобиле Kia Optima
  • Переезды между остановками недолгие, в любое время года маршрут проходит по красивым местам. Обратная дорога занимает около 2 часов
  • Дополнительные расходы: входные билеты в крепость Уджарма — 15 лари (€5) за чел., дегустация + экскурсия по заводу — 10 лари (€3) за чел., обед — по желанию в фешенебельном ресторане, частном крестьянском хозяйстве или у приветливых хозяев мини-гостиницы
  • В зависимости от сезона, можно запланировать сбор и выжимку винограда, изготовление чурчхел и хинкали — подробности уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нугзар
Нугзар — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 38 туристов
Дорогие друзья! Я люблю свою страну и готов показать своим гостям достопримечательности Грузии и поделиться с ними своим теплом и гостеприимством. Уникальные памятники старины соседствуют с современной архитектурой, древние артефакты расположены
рядом с музеями современного искусства. Вас не оставит равнодушным великолепная грузинская кухня, традиционное грузинское застолье, народные танцы и песни. И все это в Грузии - стране, любящей гостей, удивительно толерантной и разнообразной! Хотите познать мир - путешествуйте, хотите познать себя - посетите Грузию! Я предпочитаю проводить индивидуальные туры для семей или дружеских компаний. В этом случае вам не придется делить жизненное пространство с кем-то другим. Ваше время и внимание гида не будет тратиться на случайных попутчиков. Это помогает лучше учитывать пожелания гостей и оказывать дополнительные услуги. Уже 10 лет я занимаюсь своим любимым делом и каждая новая экскурсия дарит мне новых друзей и новые впечатления!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Юрий
Юрий
12 ноя 2025
Нугзар, огромное спасибо за великолепную экскурсию!!! Вы очень тёплый и радушный человек, любящий свою страну. Нам было очень интересно и познавательно слушать Вас. Спасибо за сладчайщую хурму, вообщем спасибо за всё и дай Вам Бог здоровья и сил, чтобы и впредь проводить такие экскурсии.
Andrei
Andrei
11 ноя 2025
Большое спасибо Нугзару за интересную экскурсию. Он интересно рассказал и про достопримечательности Кахетии, и про историю, культуру и обычаи Грузии. Была замечательная и запоминающаяся поездка по живописным уголкам Кахетии: программа экскурсии очень насыщенная, многое удалось посмотреть, хотя и непросто было все успеть.
Еще раз спасибо.

В
Виктория
30 сен 2025
Мы заказали экскурсию заранее, за 10 дней, наш экскурсовод Нугзар вышел на связь сразу и узнал все наши предпочтения, что мы хотим увидеть на экскурсии. Нугзар был на связи с
нами и во время нашего путешествия по Грузии, еще до экскурсии, советовал места для посещения, помогал в организаторских вопросах, бронировал стол в ресторане, это особенно помогает, если не владеешь Английским или грузинским. В день экскурсии была дождливая погода, а у нас был запланирован сбор винограда и его отжим, но благодаря организаторским способностям нашего гида, его умению договориться, хозяин винодельни согласился и прием был самый радушный! С нами была дочка 6 лет, Нугзар сразу нашел с ней общий язык, общался с ней с таким теплом и любовью, в игровой форме, что даже некоторые не комфортные моменты, связанные с Горной дорогой по серпантину она перенесла легко.
Экскурсия получилась интересной, информативной, яркой и оставила много положительных эмоций и ярких впечатлений, несмотря на дождливую погоду. От всей души советую обращаться к Нугзару, останетесь очень довольны!


Юлия
Юлия
13 сен 2025
Это была невероятная поездка, насыщенная впечатлениями и эмоциями! Очень грамотно составленная программа, поэтому очень много успели посмотреть.

Нугзар великолепный гид - заботится обо всех деталях, общительный, доброжелательный, с потрясающим чувством юмора.
Рассказывает все в легкой и интересной форме. Поэтому смогли и узнать интересные факты и посмеяться над шутками и насладиться общением.

Нугзар показал нам лучшие видовые точки и помимо впечатлений у нас осталось множество красивых фотографий!

Очень рекомендую!


о
оля
26 авг 2025
доброго дня. Одним реченням - екскурсія сподобалася. Дуже інтелегентний, приємнний, турботливий,чемний гид,гарний співрозмвник, багато, цікаво і доступно розповідав. Дякуємо!!!! . Рекомендуємо!!!!!
уверечі, щоб туристи мали це на увазі.
уверечі, щоб туристи мали це на увазі.
Доброго дня. Одним предложением – экскурсия понравилась. Очень интеллигентный, приятный, заботливый, учтивый гад, хороший собеседник, много, интересно и доступно рассказывал. Спасибо!!!! . Рекомендуем!!!!!
П. С. возможно, следует отметить, что идти запланировано по маршруту встречи, чтобы туристы имели это в виду.

Нугзар
Нугзар
Ответ организатора:
Велике спасибі за відгук! Було дуже приємно спілкуватися із вашою позитивною компанією!
Д
Дарья
3 авг 2025
Невероятно потрясающий гид!!! просто мое почтение его образованности и знанию истории своего родного края,мы обязательно вернемся к нашему путешествию по Грузии,в компании такого пострясающе доброго и отзывчивого человека
Невероятно потрясающий гид!!! просто мое почтение его образованности и знанию истории своего родного края,мы обязательно вернемся к нашему путешествию по Грузии,в компании такого пострясающе доброго и отзывчивого человека

Входит в следующие категории Тбилиси

