Путешествие начинается с посещения крепости Уджарма, где открываются захватывающие виды с Гомборского перевала. В Телави вас ждёт
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация вин в Кахетии
- 🏰 Посещение древних крепостей
- 🌄 Живописные виды на Кавказ
- 🕌 Исторические и культурные памятники
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🏞 Прогулка по Алазанской долине
Что можно увидеть
- Крепость Уджарма
- Город Телави
- Замок Греми
- Монастырь Некреси
- Корпорация «Киндзмараули»
- Город Сигнахи
- Монастырь Бодбе
Описание экскурсии
Крепость Уджарма
Вы увидите царскую резиденцию 3 века и важный форпост в обороне страны от арабских и персидских нашествий. C высоты Гомборского перевала перед вами откроются живописные пейзажи, охватывающие долины и горные хребты.
Город Телави
Мы посетим историческую столицу Кахетии. В крепости Батонис-Цихе я расскажу о жизни Ираклия II — почитаемого грузинского царя. А огромный платан и здание старого аэропорта напомнят о героях фильма «Мимино».
Замок Греми (внешний осмотр)
Храмовый комплекс и бывшая резиденция правителей Кахетинского царства — всё, что сохранилось от некогда процветающего средневекового города на Великом Шёлковом пути.
Монастырь Некреси
Заглянем в древний монастырь, основанный сирийским отцом — Або Некресели. Обитель расположена высоко в горах, откуда открываются впечатляющие виды на Алазанскую долину.
Корпорация «Киндзмараули»
Кварельский винный завод — один из крупнейших в Кахетии. Его история уходит корнями в 16 век: самые старые постройки датируются 1533 годом. Вы узнаете, как здесь производят вино, и продегустируете четыре сорта.
Город любви — Сигнахи
Город-крепость на холме в центре Алазанской долины. Мы погуляем по его центральной части — сегодня это настоящий музей под открытым небом. С крепостных стен, где до сих пор стоят 23 башни, открываются впечатляющие виды на долину и отроги Главного Кавказского хребта.
Монастырь Бодбе
Здесь покоится святая Нино — это одно из главных мест паломничества для православных со всего мира. Рядом расположен кафедральный собор Святого Георгия, духовный центр Сигнахской епархии.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на легковом автомобиле Kia Optima
- Переезды между остановками недолгие, в любое время года маршрут проходит по красивым местам. Обратная дорога занимает около 2 часов
- Дополнительные расходы: входные билеты в крепость Уджарма — 15 лари (€5) за чел., дегустация + экскурсия по заводу — 10 лари (€3) за чел., обед — по желанию в фешенебельном ресторане, частном крестьянском хозяйстве или у приветливых хозяев мини-гостиницы
- В зависимости от сезона, можно запланировать сбор и выжимку винограда, изготовление чурчхел и хинкали — подробности уточняйте в переписке
Отзывы и рейтинг
Еще раз спасибо.
Нугзар великолепный гид - заботится обо всех деталях, общительный, доброжелательный, с потрясающим чувством юмора.
П. С. можливо треба зазначати, що істи заплановано по маршруту