Грузинское вино известно по всему миру, и Кахетия - его сердце.



Здесь открываются древние храмы и средневековые замки, а город любви Сигнахи предлагает романтические виды на Алазанскую долину. В Телави, столице региона, можно почувствовать дух настоящей Грузии. Путешествие также включает посещение монастыря Бодбе, связанного с историей святой Нины. Участники смогут попробовать традиционные грузинские лакомства, такие как сыр и чурчхела 4.6 183 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🍷 Дегустация грузинских вин

🏰 Посещение древних монастырей

🌄 Виды на Алазанскую долину

❤️ Романтика города Сигнахи

🧀 Традиционные грузинские лакомства

Georgia with love Ваш гид в Тбилиси Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 183 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский

Что можно увидеть Монастырь Бодбе

Город Сигнахи

Город Телави

Описание экскурсии Традиции виноделия Первым делом мы отправимся в Манави — древнее поселение, известное своими винодельческими традициями. Здесь вы увидите, как создаются знаменитые грузинские вина, и сможете попробовать лучшие сорта местных вин. Также у вас будет уникальная возможность увидеть процесс изготовления чурчхелы — традиционного грузинского лакомства. На мастер-классе вы научитесь создавать эту вкуснейшую сладость из орехов, покрытых виноградным соком. Дегустации и посещение древнего монастыря Наш путь продолжится в Бадиаури, где мы познакомимся с грузинской кухней и попробуем горячий, свежий хлеб, только что выпеченный по традиционным рецептам. А еще вы попробуете домашние сыры. Далее мы посетим монастырь Бодбе, одно из самых святых мест Грузии. Этот монастырь, расположенный на живописных склонах, связан с жизнью святой Нины, проповедницы христианства в Грузии. Здесь вы сможете насладиться не только духовной атмосферой, но и великолепными видами на долину и город Сигнахи. Город любви и столица Кахетии Мы отправимся в Сигнахи, который называют «городом любви»! Этот очаровательный город в сердце Кахетии, с его узкими улочками, красочными домиками и живописными видами на Алазанскую долину, наполнен романтической атмосферой и историей. Заключительным этапом нашего путешествия станет город Телави — столица Кахетии. Здесь вы сможете почувствовать дух настоящей Грузии, насладиться прекрасными видами и узнать больше о культуре и истории региона. Затем мы направимся к старинному дереву, которому более 900 лет. Здесь, среди величественных корней и ветвей, у вас будет возможность загадать желание, наслаждаясь видами на Кавказский хребет. Важная информация: Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой). Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее. В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7. Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Деревня Манави (опционально)

Бадиаури (опционально)

Монастырь святой Нино в Бодбе

Город Сигнахи

Дворец царя Ираклия II (опционально)

Алазанская долина

Город Телави

«Корпорация Киндзмараули» (опционально)

Перевал Гомбори (опционально) Что включено Транспорт

Услуги гида

Дегустации: вино и другие напитки, чурхчела (или сыр, мед, пастила)

Входные билеты

Трансфер из отеля (при наличии опции) Что не входит в цену Питание

Мастер-класс по выпечке хлеба - 5 лари/чел.

Дегустация вин в «Корпорации Киндзмараули» - 8 лари/чел.

Трансфер из отеля (при отсутствии опции) Место начала и завершения? Тбилиси, ул. Абано, 13 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Важная информация Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой)

Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее

В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды - сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7

Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.