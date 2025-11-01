Мои заказы

Магия Кахетии: от монастырей до винных подвалов - Бодбе, Сигнахи, Телави

Погрузитесь в атмосферу Кахетии: древние монастыри, винные подвалы и живописные виды ждут вас в этом увлекательном путешествии
Грузинское вино известно по всему миру, и Кахетия - его сердце.

Здесь открываются древние храмы и средневековые замки, а город любви Сигнахи предлагает романтические виды на Алазанскую долину. В Телави, столице региона, можно почувствовать дух настоящей Грузии. Путешествие также включает посещение монастыря Бодбе, связанного с историей святой Нины. Участники смогут попробовать традиционные грузинские лакомства, такие как сыр и чурчхела
4.6
183 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация грузинских вин
  • 🏰 Посещение древних монастырей
  • 🌄 Виды на Алазанскую долину
  • ❤️ Романтика города Сигнахи
  • 🧀 Традиционные грузинские лакомства
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Монастырь Бодбе
  • Город Сигнахи
  • Город Телави

Описание экскурсии

Традиции виноделия

Первым делом мы отправимся в Манави — древнее поселение, известное своими винодельческими традициями. Здесь вы увидите, как создаются знаменитые грузинские вина, и сможете попробовать лучшие сорта местных вин. Также у вас будет уникальная возможность увидеть процесс изготовления чурчхелы — традиционного грузинского лакомства. На мастер-классе вы научитесь создавать эту вкуснейшую сладость из орехов, покрытых виноградным соком. Дегустации и посещение древнего монастыря Наш путь продолжится в Бадиаури, где мы познакомимся с грузинской кухней и попробуем горячий, свежий хлеб, только что выпеченный по традиционным рецептам. А еще вы попробуете домашние сыры. Далее мы посетим монастырь Бодбе, одно из самых святых мест Грузии. Этот монастырь, расположенный на живописных склонах, связан с жизнью святой Нины, проповедницы христианства в Грузии. Здесь вы сможете насладиться не только духовной атмосферой, но и великолепными видами на долину и город Сигнахи. Город любви и столица Кахетии Мы отправимся в Сигнахи, который называют «городом любви»! Этот очаровательный город в сердце Кахетии, с его узкими улочками, красочными домиками и живописными видами на Алазанскую долину, наполнен романтической атмосферой и историей. Заключительным этапом нашего путешествия станет город Телави — столица Кахетии. Здесь вы сможете почувствовать дух настоящей Грузии, насладиться прекрасными видами и узнать больше о культуре и истории региона. Затем мы направимся к старинному дереву, которому более 900 лет. Здесь, среди величественных корней и ветвей, у вас будет возможность загадать желание, наслаждаясь видами на Кавказский хребет. Важная информация: Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой). Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее. В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7. Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Манави (опционально)
  • Бадиаури (опционально)
  • Монастырь святой Нино в Бодбе
  • Город Сигнахи
  • Дворец царя Ираклия II (опционально)
  • Алазанская долина
  • Город Телави
  • «Корпорация Киндзмараули» (опционально)
  • Перевал Гомбори (опционально)
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Дегустации: вино и другие напитки, чурхчела (или сыр, мед, пастила)
  • Входные билеты
  • Трансфер из отеля (при наличии опции)
Что не входит в цену
  • Питание
  • Мастер-класс по выпечке хлеба - 5 лари/чел.
  • Дегустация вин в «Корпорации Киндзмараули» - 8 лари/чел.
  • Трансфер из отеля (при отсутствии опции)
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой)
  • Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее
  • В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды - сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7
  • Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
1 ноя 2025
Спасибо Луке, нашему интересному и динамичному гиду))
Программа любопытная но, к сожалению, слишком мало времени на каждую достопримечательность. Везде спешить надо было. Я бы с удовольствием провела больше времени в монастыре,
где фантастический вид и очень красивая архитектура.
Изготовление чучхелы и хлеба - было любопытно увидеть, но, к сожалению, места выбраны туристически не привлекательные (у пыльной дороги, места везде мало, чтобы всем разместиться).
Обед вместо 13.00-14.00 был предложен после 17.30, в ресторане на улице. Было достаточно прохладно и поэтому некомфортно. Еда, правда, была вкусная.
В городе любви также можно было провести больше времени; он стоит того.
Отличная идея, на обратно пути нам дать послушать грузинскую музыку. Спасибо)

Y
YURII
27 окт 2025
А
Анна
26 окт 2025
Экскурсия хорошая. Но есть минусы:
- при бронировании экскурсии на сайте было указано, что все входные билеты входят в стоимость, из доплат-только питание. Однако нам пришлось заплатить за входные билеты в
Дом-музей Александра Чавчавадзе. Просьба уточнить, почему данная информация не была отражена на сайте?
- ресторан в Телави, куда нас привезли на ужин, совершенно не понравился, выбор блюд маленький, еда холодная и невкусная.

B
Boris
24 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Мамука < красаучик> был 100%. Интересно рассказывал и был красавчик.
В следующий закажу именно так.
Советую его
Т
Татьяна
22 окт 2025
Это было прекрасное путешествие, которое совпало с моим днем рождения! Свежая еда, шикарные виды и веселый гид Тимур сделали этот день! Благодарю за настроение, лезгинку по дороге назад и клевую компанию!
S
Svetlana
20 окт 2025
Душевно и очень познавательно, спасибо гиду Николаю и водителю Давиду! Остались сладкие воспоминания❤️
R
Regina
20 окт 2025
Bila ochen interesnyaya ekskursia vmeste s gidom Zura prosto umnica
Bolshoe spasibo
Bilo klassno
Л
Лариса
20 окт 2025
Спасибо за экскурсию замечательному гиду Георгию!!!! Было душевно, интересно, весело!!! Всем рекомендую!!!!
М
Мария
19 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Зара отличный гид, вся экскурсия прошла на позитиве. Всем рекомендую.
Д
Дмитрий
17 окт 2025
Все отлично, спасибо гиду Давиду за увлекательное повествование!
О
Оксана
16 окт 2025
O
Oleg
15 окт 2025
e
elena
14 окт 2025
Большое спасибо Тамаре,за чудесную экскурсию. Ее рассказы были очень интересны,наполнены глубокими знаниями и положительными эмоциями.
Организация и позитивный настрой добавили нам хорошего настроения. Хочется отметить профессионнализм водителя Георгия.
Большое спасибо за чудесный день в Кахетии.
Елена и Нир Зорины. Израиль.
М
Марина
14 окт 2025
В
Владимир
14 окт 2025
Лука профессиональный гид с чувством юмора.
Экскурсии заслуживает всех похвал. Было супер, в следующий приезд обязательно воспользуюсь вашими Экскурсиями.

