Приглашаем в однодневный тур по самым красивым местам Западной Грузии. Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея. Здесь полюбуемся на оркестр сталактитов и сталагмитов. Побываем в Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Кутаиси
- Пещера Прометея
- Мартвильский каньон
- Гомборский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Предлагаем однодневный тур из Тбилиси по самым красивым местам Западной Грузии.
Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея. Здесь полюбуемся на оркестр сталактитов и сталагмитов, созданных природой. Желающие могут покататься на лодке по пещере.
В 35 километрах от Кутаиси находится красивейший Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна. В сопровождении инструктора туристы проплывут на лодке по спокойной реке, разрезающей каньон.
По пути мы заедем в ресторан, где попробуем блюда грузинской кухни. Наши профессиональные гиды скрасят ваше путешествие, сделают все, чтобы пробудить в вас любовь к Грузии и желание вернуться сюда снова.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- услуги профессионального гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входной билет в каньон Мартвили — 15 лари, катание на лодке — 15 лари,
- входной билет в пещеру Прометея — 23 лари, катание на лодке — 17 лари,
- питание.
07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги профессионального гида
- Что не входит
- Входной билет в каньон Мартвили — 15 лари, катание на лодке — 15 лари
- Входной билет в пещеру Прометея — 23 лари, катание на лодке — 17 лари
- Питание
- Место начала и завершения?
- Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: 07:00Экскурсия длится около 16 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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