Каньон Мартвиль и безумно красивая Пещера Прометея за один день

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем в однодневный тур по самым красивым местам Западной Грузии. Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея. Здесь полюбуемся на оркестр сталактитов и сталагмитов. Побываем в Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна.
Каньон Мартвиль и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Каньон Мартвиль и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Каньон Мартвиль и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Каньон Мартвиль и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Каньон Мартвиль и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Каньон Мартвиль и безумно красивая Пещера Прометея за один день
Ближайшие даты:
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
14
апр
15
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Город Кутаиси
  • Пещера Прометея
  • Мартвильский каньон
  • Гомборский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Предлагаем однодневный тур из Тбилиси по самым красивым местам Западной Грузии.
Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея. Здесь полюбуемся на оркестр сталактитов и сталагмитов, созданных природой. Желающие могут покататься на лодке по пещере.
В 35 километрах от Кутаиси находится красивейший Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна. В сопровождении инструктора туристы проплывут на лодке по спокойной реке, разрезающей каньон.
По пути мы заедем в ресторан, где попробуем блюда грузинской кухни. Наши профессиональные гиды скрасят ваше путешествие, сделают все, чтобы пробудить в вас любовь к Грузии и желание вернуться сюда снова.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги профессионального гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет в каньон Мартвили — 15 лари, катание на лодке — 15 лари,
  • входной билет в пещеру Прометея — 23 лари, катание на лодке — 17 лари,
  • питание.

07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Входной билет в каньон Мартвили — 15 лари, катание на лодке — 15 лари
  • Входной билет в пещеру Прометея — 23 лари, катание на лодке — 17 лари
  • Питание
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, улица Галактиона Табидзе, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: 07:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Ночные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
На весь день
Мартвильский каньон
Популярные места
Пещеры
Каньоны

Похожие туры из Тбилиси

Поход в Биртвисские каньоны
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Настя
Настя
46 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны
Отправиться на всесезонный трекинг в Триалетский национальный парк с опытным проводником
у вашего отеля в центре Тбилиси
13 апр
14 апр
17 апр
18 апр
120 за всё до 4 чел.
В Кутаиси из Тбилиси
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Давид
Давид
10 отзывов
В Кутаиси из Тбилиси
Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея
8 апр
9 апр
10 апр
11 апр
250 за всё до 4 чел.
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
1 отзыв
Каньоны Мартвили и Окаце: бюджетное путешествие из Тбилиси
За 1 день побывать в таинственных природных местах Колхиды и прикоснуться к истории Западной Грузии
Завтра
8 апр
9 апр
10 апр
182 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ