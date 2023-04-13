Что вас ждет

Предлагаем однодневный тур из Тбилиси по самым красивым местам Западной Грузии.

Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея. Здесь полюбуемся на оркестр сталактитов и сталагмитов, созданных природой. Желающие могут покататься на лодке по пещере.

В 35 километрах от Кутаиси находится красивейший Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна. В сопровождении инструктора туристы проплывут на лодке по спокойной реке, разрезающей каньон.

По пути мы заедем в ресторан, где попробуем блюда грузинской кухни. Наши профессиональные гиды скрасят ваше путешествие, сделают все, чтобы пробудить в вас любовь к Грузии и желание вернуться сюда снова.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги профессионального гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: