10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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В древние монастыри и пещеру Прометея из Тбилиси

Посетить Гелати и Моцамету, открыть духовное наследие и подземные красоты Кутаиси
Мы отправимся на запад Грузии, в сердце древней Колхиды. Вы заметите башенки с куполами среди крон деревьев и услышите легенды о святых. Побываете в главном средневековом монастыре страны и спуститесь в пещеру Кумистави. А чтобы вы не скучали в дороге, я расскажу вам о грузинской культуре, традициях и кухне.
4.7
11 отзывов
В древние монастыри и пещеру Прометея из Тбилиси
В древние монастыри и пещеру Прометея из Тбилиси
В древние монастыри и пещеру Прометея из Тбилиси

Описание экскурсии

Монастырь Гелати

С 12 века он был главным духовным и культурным центром Грузии. Вы увидите колокольню, церковь и академию царя Давида Строителя, узнаете о богатой библиотеке и выдающихся учёных прошлого.

Монастырь Моцамета

Высоко над рекой Риони виднеются башенки с шатровыми куполами. По легенде, монастырь построен на том месте, где казнили грузинских князей Мхеидзе за отказ принять ислам. В обители хранятся их мощи.

Пещера Прометея (Кумистави)

Часть огромной карстовой системы открыта для прогулки. Здесь вас ждёт лодка, на которой вы отправитесь в плавание по подземным рекам под классическую музыку. Вы узнаете о подземном мире региона и разнице между сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси: я заберу вас из отеля и привезу обратно
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию), билет в пещеру Прометея и прогулка на лодке — 35 лари (€11) за чел.
  • Будьте внимательны: пещеры закрыты по понедельникам

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1866 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я — ваш проводник по Грузии. Я начал водить экскурсии, потому что по-настоящему люблю свою страну. Сначала я просто показывал друзьям любимые места, угощал домашним
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вином, делился историями. Со временем это стало делом моей жизни. Сейчас я не просто показываю маршрут — я создаю атмосферу. Вместо стандартных экскурсий вас ждёт путешествие, где Грузия раскрывается через вкус, детали и живые впечатления. У меня профильное образование и сертификат гида, но главное — это опыт. Я много ездил по стране, общался с местными, собирал истории, легенды, рецепты и детали, которые не найдёшь в путеводителях. Я постоянно обновляю маршруты и включаю то, что действительно стоит вашего внимания — винодельни без вывесок, уютные деревни, уединённые пейзажи. Специализируюсь на гастрономических и винных турах, а также авторских поездках с погружением в местный быт. Мой подход — это диалог, не лекция. Я подстраиваюсь под интересы, умею слушать и стараюсь, чтобы вы чувствовали: вы не турист, а желанный гость в доме, который хочется показать с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
В восторге от поездки и нашего гида Давида в целом! Поездка длилась около 11 - 12 часов, при этом мы совсем не устали и умудрились еще вечером погулять по Тбилиси.
Посещение
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пещеры Прометея (Кумистави) на наш взгляд является одним из самых ярких мест в Грузии. Словно попадаешь на другую планету. Также посетили ряд других красивых мест по пути к пещерам. Понравился очень монастырь Моцамета. Оттуда открывается шикарный вид, плюс можно загадать желание, которое точно сбудется (в это очень верят местные).
Давиду огромный респект! Очень приятный человек, открыт в общении, видно с какой любовью и трепетом относится к своей работе.
P.S. Давид, постараемся не затягивать с поездкой в Батуми:)
Артем и Ольга (Мая 2018)

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И
Доброе время суток всем путешественникам и тем, кто собирается ими стать!
Мой совет - все долетаем до Тбилиси, а оттуда до Кутаиси с Давидом.
Экскурсия выше всяких похвал! Да, 12 часов не
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каждый готов вынести, но для нашей семьи это проблем не составило. Все заявленные пункты программы были выполнены. Давид великолепный рассказчик, обстоятельно отвечает на все вопросы (не все из них касались темы экскурсии)…. По дороге купили полезные сувениры, поужинали в замечательном ресторане на берегу горной реки. Кстати, там нам предложили аджарское хачапури… Это было самое вкусное хачапури за наше недельное пребывание в Грузии. Отдельное спасибо нашему водителю Мерабу. С таким человеком за рулём чувствуешь себя в полной безопасности!
От себя и своей семьи хочу пожелать Давиду оставаться таким же увлечённым, добрым и отзывчивым человеком! Уверен, что мы ещё увидимся!

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Т
Ездила на экскурсию "В Кутаиси из Тбилиси" с гидом Давидом. Спокойный, внимательный, чуткий душой и всем сердцем любящий свою страну, её историю, культуру и природу вместе с рассказом(информацией о событиях
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и людях) Давид вложил в экскурсию самое ценное для меня: своё отношение, свою Любовь, свои чувства! Ведь в памяти остаются не информация и места, а чувства, которые мы испытали в этих местах! Давид- тот, про которых мы говорим:" работает с Душой"! И я увожу с собой чувсвтва Радости и Вдохновения, Красоты и Восторга! Спасибо!

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Татьяна
12 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Осталась в восторге от экскурсии, узнала много интересных исторических фактов о Грузии, её жителях и природе, на все вопросы получила ответы. Давид профессиональный гид, приятный в общении, располагающий к себе, влюбленный в свою страну, её историю, людей и природу. Спасибо Давиду, за заботу и отзывчивость)
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Anya
Отличная команда. Видно, что люди любят свое дело, относятся к нему с душой. Все прошло легко интересно и беззаботно, оставив после себя только самые лучшие впечатления. Спасибо погоде что дала нам посетить полностью посетить маршрут. Вроде как долгая дорога абсолютно не напрягала, под разговоры с гидом мы даже не заметили как вернулись домой.
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К
Потрясающая экскурсия! Давид прекрасный гид, с пиитетом рассказывающий о своей стране и культуре. Очень обаятельный и приятный в общении. Видимо, в следующем году снова приедем в Грузию, потому что очень хочется увидеть всё, о чём с такой любовью говорил Давид.
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