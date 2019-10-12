10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гелати — главный средневековый монастырь Грузии

На подъезде к Кутаиси вас встретит средневековый монастырь Гелати — важнейший памятник грузинского зодчества. С 12 века Гелати был центром духовной, научной и культурной жизни, культовым местом паломничества. В этом историко-архитектурном комплексе вы увидите главное здание монастыря, колокольню, церковь и академию 12 века, основанную великим грузинским царём Давидом Строителем. Я расскажу о его жизни и судьбе, а также о тех временах, когда в монастыре находилась богатейшая библиотека, о выдающихся людях, которые занимались здесь наукой, и о легендах монастыря.

Моцамета — монастырь над бурной рекой

Вдалеке, среди крон деревьев, высоко над рекой Риони виднеются круглые башенки с остроконечными шатровыми куполами — это монастырь Моцамета, что переводится как «мученики». По легенде он построен на том месте, где были казнены грузинские князья Мхеидзе, отказавшиеся принять ислам. В монастыре вы увидите мощи этих грузинских святых, узнаете историю тех дней и старинное поверье.

Разноцветная пещера

Одна из изюминок всего Имеретинского края — это пещеры Кумистави, обнаруженные в конце 20 века. Для путешественников открыта лишь десятая часть пещеры, но прогулка по ней длится целый час. Здесь вас ждёт лодка, на которой вы отправитесь в плавание по подземным рекам, где высоко-высоко кружатся летучие мыши. Вы рассмотрите витиеватые своды пещеры, узнаете о подземном мире региона и разнице между сталактитами и сталагмитами. Пещерное приключение сопровождается классической музыкой и подсветкой жидкокристаллических ламп, которая создаёт удивительно волшебную атмосферу.