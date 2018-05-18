10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся на запад Грузии, в сердце древней Колхиды. Вы заметите башенки с куполами среди крон деревьев и услышите легенды о святых. Побываете в главном средневековом монастыре страны и спуститесь в пещеру Кумистави. А чтобы вы не скучали в дороге, я расскажу вам о грузинской культуре, традициях и кухне.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Гелати

С 12 века он был главным духовным и культурным центром Грузии. Вы увидите колокольню, церковь и академию царя Давида Строителя, узнаете о богатой библиотеке и выдающихся учёных прошлого.

Монастырь Моцамета

Высоко над рекой Риони виднеются башенки с шатровыми куполами. По легенде, монастырь построен на том месте, где казнили грузинских князей Мхеидзе за отказ принять ислам. В обители хранятся их мощи.

Пещера Прометея (Кумистави)

Часть огромной карстовой системы открыта для прогулки. Здесь вас ждёт лодка, на которой вы отправитесь в плавание по подземным рекам под классическую музыку. Вы узнаете о подземном мире региона и разнице между сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали