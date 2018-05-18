10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся на запад Грузии, в сердце древней Колхиды. Вы заметите башенки с куполами среди крон деревьев и услышите легенды о святых. Побываете в главном средневековом монастыре страны и спуститесь в пещеру Кумистави. А чтобы вы не скучали в дороге, я расскажу вам о грузинской культуре, традициях и кухне.
Описание экскурсии
Монастырь Гелати
С 12 века он был главным духовным и культурным центром Грузии. Вы увидите колокольню, церковь и академию царя Давида Строителя, узнаете о богатой библиотеке и выдающихся учёных прошлого.
Монастырь Моцамета
Высоко над рекой Риони виднеются башенки с шатровыми куполами. По легенде, монастырь построен на том месте, где казнили грузинских князей Мхеидзе за отказ принять ислам. В обители хранятся их мощи.
Пещера Прометея (Кумистави)
Часть огромной карстовой системы открыта для прогулки. Здесь вас ждёт лодка, на которой вы отправитесь в плавание по подземным рекам под классическую музыку. Вы узнаете о подземном мире региона и разнице между сталактитами и сталагмитами.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Тбилиси: я заберу вас из отеля и привезу обратно
- Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
- Дополнительные расходы: обед (по желанию), билет в пещеру Прометея и прогулка на лодке — 35 лари (€11) за чел.
- Будьте внимательны: пещеры закрыты по понедельникам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1866 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я — ваш проводник по Грузии. Я начал водить экскурсии, потому что по-настоящему люблю свою страну. Сначала я просто показывал друзьям любимые места, угощал домашним
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В восторге от поездки и нашего гида Давида в целом! Поездка длилась около 11 - 12 часов, при этом мы совсем не устали и умудрились еще вечером погулять по Тбилиси.
Посещение
Посещение
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И
Доброе время суток всем путешественникам и тем, кто собирается ими стать!
Мой совет - все долетаем до Тбилиси, а оттуда до Кутаиси с Давидом.
Экскурсия выше всяких похвал! Да, 12 часов не
Мой совет - все долетаем до Тбилиси, а оттуда до Кутаиси с Давидом.
Экскурсия выше всяких похвал! Да, 12 часов не
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Т
Ездила на экскурсию "В Кутаиси из Тбилиси" с гидом Давидом. Спокойный, внимательный, чуткий душой и всем сердцем любящий свою страну, её историю, культуру и природу вместе с рассказом(информацией о событиях
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12 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Осталась в восторге от экскурсии, узнала много интересных исторических фактов о Грузии, её жителях и природе, на все вопросы получила ответы. Давид профессиональный гид, приятный в общении, располагающий к себе, влюбленный в свою страну, её историю, людей и природу. Спасибо Давиду, за заботу и отзывчивость)
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Отличная команда. Видно, что люди любят свое дело, относятся к нему с душой. Все прошло легко интересно и беззаботно, оставив после себя только самые лучшие впечатления. Спасибо погоде что дала нам посетить полностью посетить маршрут. Вроде как долгая дорога абсолютно не напрягала, под разговоры с гидом мы даже не заметили как вернулись домой.
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К
Потрясающая экскурсия! Давид прекрасный гид, с пиитетом рассказывающий о своей стране и культуре. Очень обаятельный и приятный в общении. Видимо, в следующем году снова приедем в Грузию, потому что очень хочется увидеть всё, о чём с такой любовью говорил Давид.
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