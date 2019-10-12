10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея

Давид
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Давид – ваш гид
Это однодневное путешествие на запад Грузии в её вторую столицу понравится тем, кто любит и старину, и современность.

Монастырь Моцамета восхитит своим живописным расположением и откроет историю святых князей.

В легендарном Гелати вы узнаете не только о духовном, но и о научном значении монастыря.

А затем отправитесь в увлекательное путешествие по подземному миру в пещере Прометея.

Дорога тоже не будет скучной: обещаю вам непрерывные рассказы о нашей стране, её обычаях, кухне и традициях!
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.7
В Кутаиси из Тбилиси
В Кутаиси из Тбилиси

Что вас ожидает

Гелати — главный средневековый монастырь Грузии
На подъезде к Кутаиси вас встретит средневековый монастырь Гелати — важнейший памятник грузинского зодчества. С 12 века Гелати был центром духовной, научной и культурной жизни, культовым местом паломничества. В этом историко-архитектурном комплексе вы увидите главное здание монастыря, колокольню, церковь и академию 12 века, основанную великим грузинским царём Давидом Строителем. Я расскажу о его жизни и судьбе, а также о тех временах, когда в монастыре находилась богатейшая библиотека, о выдающихся людях, которые занимались здесь наукой, и о легендах монастыря.

Моцамета — монастырь над бурной рекой
Вдалеке, среди крон деревьев, высоко над рекой Риони виднеются круглые башенки с остроконечными шатровыми куполами — это монастырь Моцамета, что переводится как «мученики». По легенде он построен на том месте, где были казнены грузинские князья Мхеидзе, отказавшиеся принять ислам. В монастыре вы увидите мощи этих грузинских святых, узнаете историю тех дней и старинное поверье.

Разноцветная пещера
Одна из изюминок всего Имеретинского края — это пещеры Кумистави, обнаруженные в конце 20 века. Для путешественников открыта лишь десятая часть пещеры, но прогулка по ней длится целый час. Здесь вас ждёт лодка, на которой вы отправитесь в плавание по подземным рекам, где высоко-высоко кружатся летучие мыши. Вы рассмотрите витиеватые своды пещеры, узнаете о подземном мире региона и разнице между сталактитами и сталагмитами. Пещерное приключение сопровождается классической музыкой и подсветкой жидкокристаллических ламп, которая создаёт удивительно волшебную атмосферу.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси: я заберу вас в отеле и привезу обратно.
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость экскурсии.
  • Пещеры Кумистави закрыты по понедельникам.
  • Дополнительные расходы: обед; билет в пещеру Прометея — 35 лари/чел (11 евро). В эту стоимость включена прогулка на лодке.
В Кутаиси из Тбилиси
В Кутаиси из Тбилиси
В Кутаиси из Тбилиси
В Кутаиси из Тбилиси
В Кутаиси из Тбилиси
В Кутаиси из Тбилиси
В Кутаиси из Тбилиси
В Кутаиси из Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Давид
Давид
Как гласит народная грузинская мудрость: «Каждый гость — это гость, посланный Богом». Я родился в Тбилиси и как уроженец этого города и сын этой гостеприимной страны обязан тепло принимать своих гостей. Я предлагаю профессиональный сервис и индивидуальный подход, основанный на ваших предпочтениях. Со мной вы увидите самые красивые места и достопримечательности Грузии, узнаете о культуре, традициях и легендах грузинского народа, познакомитесь с грузинской кухней и грузинскими винами.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 октября 2019
Экскурсия понравилась, рассказ гида Давида был интересным и содержательным. Рекомендуем всем.
30 мая 2019
Потрясающая экскурсия! Давид прекрасный гид, с пиитетом рассказывающий о своей стране и культуре. Очень обаятельный и приятный в общении. Видимо, в следующем году снова приедем в Грузию, потому что очень хочется увидеть всё, о чём с такой любовью говорил Давид.
Татьяна
8 октября 2018
12 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Осталась в восторге от экскурсии, узнала много интересных исторических фактов о Грузии, её жителях и природе, на все вопросы получила ответы. Давид профессиональный гид, приятный в общении, располагающий к себе , влюбленный в свою страну, её историю, людей и природу. Спасибо Давиду , за заботу и отзывчивость)
6 октября 2018
Ездила на экскурсию "В Кутаиси из Тбилиси" с гидом Давидом. Спокойный, внимательный, чуткий душой и всем сердцем любящий свою страну, её историю, культуру и природу вместе с рассказом( информацией о событиях и людях) Давид вложил в экскурсию самое ценное для меня: своё отношение, свою Любовь, свои чувства! Ведь в памяти остаются не информация и места, а чувства, которые мы испытали в этих местах! Давид- тот, про которых мы говорим: " работает с Душой"! И я увожу с собой чувсвтва Радости и Вдохновения, Красоты и Восторга! Спасибо!
Anya
6 октября 2018
Отличная команда. Видно, что люди любят свое дело, относятся к нему с душой. Все прошло легко интересно и беззаботно, оставив после себя только самые лучшие впечатления. Спасибо погоде что дала нам посетить полностью посетить маршрут. Вроде как долгая дорога абсолютно не напрягала, под разговоры с гидом мы даже не заметили как вернулись домой.
3 октября 2018
Профессионализм, глубокое знание грузинской истории, индивидуальный подход к клиентам - вот главные качества Давида. Очень рекомендуем!!!
Наталья
21 июня 2018
Давид как экскурсовод понравился, кроме него, в поездке участвовал прекрасный водитель, к сожалению, оценить красоты Пещер нам не удалось, они оказались закрыты. Кого винить в данной ситуации, не знаю. Мне казалось, я идеально всё предусмотрела, экскурсию заказала за три (!!!) месяца. Но, увы! Грузия умеет преподносить и неприятные сюрпризы.
18 мая 2018
В восторге от поездки и нашего гида Давида в целом! Поездка длилась около 11 - 12 часов, при этом мы совсем не устали и умудрились еще вечером погулять по Тбилиси.
Посещение пещеры Прометея (Кумистави) на наш взгляд является одним из самых ярких мест в Грузии. Словно попадаешь на другую планету. Также посетили ряд других красивых мест по пути к пещерам. Понравился очень монастырь Моцамета. Оттуда открывается шикарный вид, плюс можно загадать желание, которое точно сбудется (в это очень верят местные).
Давиду огромный респект! Очень приятный человек, открыт в общении, видно с какой любовью и трепетом относится к своей работе.
P.S. Давид, постараемся не затягивать с поездкой в Батуми :)
Артем и Ольга (Мая 2018)
1 апреля 2018
Доброе время суток всем путешественникам и тем, кто собирается ими стать!
Мой совет - все долетаем до Тбилиси, а оттуда до Кутаиси с Давидом.
Экскурсия выше всяких похвал! Да, 12 часов не каждый готов вынести, но для нашей семьи это проблем не составило. Все заявленные пункты программы были выполнены. Давид великолепный рассказчик, обстоятельно отвечает на все вопросы (не все из них касались темы экскурсии).... По дороге купили полезные сувениры, поужинали в замечательном ресторане на берегу горной реки. Кстати, там нам предложили аджарское хачапури... Это было самое вкусное хачапури за наше недельное пребывание в Грузии. Отдельное спасибо нашему водителю Мерабу. С таким человеком за рулём чувствуешь себя в полной безопасности!
От себя и своей семьи хочу пожелать Давиду оставаться таким же увлечённым, добрым и отзывчивым человеком! Уверен, что мы ещё увидимся!
25 марта 2018
Отличный вариант путешествия напрямую из Тбилиси в Кутаиси, Гелатский монастырь и пещеру "Посейдон". Можно было выбирать куда ехать - заезжать ли в Гори или нет в музей Сталина, есть и так далее. Плохо только то, что долго ехать, немного устала. Людям в возрасте не посоветовала бы. Монастыри и пещера прекрасные.

Давид проводит ещё 2 экскурсии

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