  1. Грузия
  2. Экскурсии

Кавказский Монмартр: Сололаки. Дворы и парадные.

4
4 отзыва
Георгий
Георгий – Гид из Тбилиси
Пройтись по улицам некогда элитного района Тбилиси и заглянуть в парадные домов, где жили люди, изменившие мировую историю 📖 навсегда — это и есть настоящее знакомство с прошлым Грузии.

Особняк, где останавливался Николай II, дома, принимавшие Чайковского, Гумилёва и Лермонтова — вместе с профессиональным гидом вы побываете во всех уголках Сололаки.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $50 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Кавказский Монмартр: Сололаки. Дворы и парадные.
Кавказский Монмартр: Сололаки. Дворы и парадные.

Что вы увидите

  • Главные парадные Тбилиси с их тайнами и историями
Что увидим и где побываем?
Прогуляетесь по некогда элитному району Сололаки, заглянете в парадные старинных домов, узнаете судьбы людей, которые так и витают в воздухе.
Вы посетите самые необычные городские парадные, прогуляетесь 👣 по тайным улочкам, пробежитесь по винтовым лестницам и почувствуете настоящий старый Тбилиси.
Вы увидите здания с лепниной на фасадах, услышите городские легенды.
Итальянские дворики – бывшие особняки купцов, нефтяных магнатов.
Удивительные парадные с дореволюционной ручной росписью, мраморными ступенями и коваными лестницами
Увидите особняк, где останавливался Николай II.
Дома, где жил Чайковский, Гумилев и Лермонтов.
Площадь, на которой по легенде Нико Пиросмани выложил ковер из миллиона алых роз для своей возлюбленной.
Если хотите увидеть те самые обшарпанные дворики с развешенным бельем, которые передают истинный дух Грузии? То мы Вам их покажем.
Вы узнаете о местном укладе жизни, о людях, которые жили и любили в столице Грузии.
Что входит
  • Услуги гида
  • Куча положительных эмоций
Что не входит
  • Входные билеты
  • Дегустации
  • Обед
Начало
🚩 Площадь Мейдани
Место завершения
🏁 Площадь Свободы
Кавказский Монмартр: Сололаки. Дворы и парадные.
Кавказский Монмартр: Сололаки. Дворы и парадные.
Кавказский Монмартр: Сололаки. Дворы и парадные.
Кавказский Монмартр: Сололаки. Дворы и парадные.
Кавказский Монмартр: Сололаки. Дворы и парадные.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Георгий
Георгий
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

Георгий проводит ещё 2 экскурсии

Кулинарный мастер-класс "Секреты грузинской кухни"
$50
5 часов
Кулинарный мастер-класс "Секреты грузинской кухни"
3 отзыва
Вечеринка-тур по барам Тбилиси
$50
2 часа
Вечеринка-тур по барам Тбилиси

Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!
20
3.5 часа
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
1516 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Тбилиси с огоньком
10
3.5 часа
Тбилиси с огоньком
725 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
29
10 часов
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
631 отзыв
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
Вглубь столетий Тбилиси
10
4.5 часов
Вглубь столетий Тбилиси
529 отзывов
Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города
Старый и верный традициям Тбилиси
25
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
481 отзыв
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Мцхета — колыбель грузинского христианства
17
4 часа
Мцхета — колыбель грузинского христианства
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды