Что увидим и где побываем?
Прогуляетесь по некогда элитному району Сололаки, заглянете в парадные старинных домов, узнаете судьбы людей, которые так и витают в воздухе.
Вы посетите самые необычные городские парадные, прогуляетесь 👣 по тайным улочкам, пробежитесь по винтовым лестницам и почувствуете настоящий старый Тбилиси.
Вы увидите здания с лепниной на фасадах, услышите городские легенды.
Итальянские дворики – бывшие особняки купцов, нефтяных магнатов.
Удивительные парадные с дореволюционной ручной росписью, мраморными ступенями и коваными лестницами
Увидите особняк, где останавливался Николай II.
Дома, где жил Чайковский, Гумилев и Лермонтов.
Площадь, на которой по легенде Нико Пиросмани выложил ковер из миллиона алых роз для своей возлюбленной.
Если хотите увидеть те самые обшарпанные дворики с развешенным бельем, которые передают истинный дух Грузии? То мы Вам их покажем.
Вы узнаете о местном укладе жизни, о людях, которые жили и любили в столице Грузии.