Что увидим и где побываем?

Прогуляетесь по некогда элитному району Сололаки, заглянете в парадные старинных домов, узнаете судьбы людей, которые так и витают в воздухе.

Вы посетите самые необычные городские парадные, прогуляетесь 👣 по тайным улочкам, пробежитесь по винтовым лестницам и почувствуете настоящий старый Тбилиси.

Вы увидите здания с лепниной на фасадах, услышите городские легенды.

Итальянские дворики – бывшие особняки купцов, нефтяных магнатов.

Удивительные парадные с дореволюционной ручной росписью, мраморными ступенями и коваными лестницами

Увидите особняк, где останавливался Николай II.

Дома, где жил Чайковский, Гумилев и Лермонтов.

Площадь, на которой по легенде Нико Пиросмани выложил ковер из миллиона алых роз для своей возлюбленной.

Если хотите увидеть те самые обшарпанные дворики с развешенным бельем, которые передают истинный дух Грузии? То мы Вам их покажем.

Вы узнаете о местном укладе жизни, о людях, которые жили и любили в столице Грузии.