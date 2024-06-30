Эта экскурсия с гидом-архитектором — исследование самого фешенебельного района Тбилиси конца 19 — начала 20 века. Вы погрузитесь в буржуазное великолепие и увидите знаковые здания той эпохи. Узнаете о различных стилях — от ар-нуво до псевдоготики. И поймёте, откуда берется красота в архитектуре.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я предлагаю взглянуть на исторический, экономический и эстетический контекст, в котором расцвёл район Сололаки — самый «модерновый» в Тифлисе. Вы узнаете о модерне как общеевропейском движении за новые искусства и поймёте актуальность архитектурно-конструктивных находок стиля уже для наших дней.
Вы увидите:
- Сквер им. Ладо Гудиашвили — «гостиную» Старого города, где начнётся знакомство с историей района Сололаки
- Доходный дом Теймуразянца — священника, построившего роскошное рабочее общежитие
- Доходный дом князей Эристави — воплощение ориентализма
- Третью Тифлисскую женскую гимназию — неоготический «Хогвартс» Тбилиси
- Доходный дом Эвелины Тер-Акоповой — эталон эры эклектики
- Доходный дом Манташева — самый большой (и роскошный?) дом Тифлиса
- Доходный дом Калантарова — неомавританский стиль, исполненный в бетоне
- Особняк Сараджишвили (Дом писателей) — здесь рококо встречает немецкий югендштиль
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто:
- любит стиль модерн
- хочет увидеть Тбилиси под небанальным углом
- хочет начать разбираться в архитектуре как искусстве и науке
Организационные детали
- Экскурсия подходит для детей от 12 лет
- Все здания мы осматриваем снаружи
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Очень много значит, когда об архитектуре рассказывает профессионал. Я эксперт по теории и истории архитектуры, дипломант Московского Архитектурного института. Автор многих пятизвёздочных маршрутов. Провёл 300+ экскурсий для 4700+ человек по Тбилиси.Задать вопрос
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