Приглашаем на самую популярную экскурсию в Грузии. Вас ждёт поездка по Военно-Грузинской дороге (входит в тройку самых живописных горных дорог мира). По ней ходили Пушкин, Лермонтов, Маяковский. Красоты этих мест воспевались в литературе. Вы полюбуетесь невероятными пейзажами, бирюзовыми озёрами, сможете попробовать лучшие хинкали. Подниметесь на джипе к Троицкой церкви в Гергети, на высоту 2170 метров. Здесь хранится чудотворная икона Божьей Матери. В ясный день увидите величественный Казбек.
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Что вас ожидает:
- Военно-грузинская дорога
- Жинвальское водохранилище
- Ананури
- Гудаури
- Храм Святой Троицы Гергети
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Автобусная экскурсия к подножью горы Казбек.
Эта экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней Военно-Грузинской дороги, а также посетить ее основные достопримечательности.
Во время нашего путешествия по Военно-грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище, крепость Ананури. Ананурский ансамбль привлекает внимание издалека. Для укрепления было выбрано стратегически выгодное место — на небольшом мысу у слияния рек Арагви и Ведзатхеви. Здесь в средневековье проходила важная дорога, которая соединяла Грузию с северными странами и шла из центральных районов страны через резиденцию арагвских эриставов — Душети. Крепость, построенная на мысу, господствовала на этой дороге. Мимо нее пройти было невозможно, а взять — трудно. Нельзя не восхищаться этим ансамблем — произведением высокого фортификационного искусства.
Сооружения, входящие ансамбль, воздвигнуты в 15–18 вв. К сожалению от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель.
Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. Крупнейшие грузинские феодалы в своей борьбе за власть не останавливаются ни перед чем. На своем пути они не щадили ни врагов, ни друзей, ни даже самого царя. Летописцы сообщают, что ни один из арагвских эристав не умирал естественной смертью.
Первое сооружение ананурского ансамбля — двадцатиметровая сторожевая башня(15 в.) с пирамидально-ступенчатым перекрытием в центре цитадели. Следующая по времени — рубеж 15–17 вв. — небольшая зальная церковь, расположенная между двумя линиями укреплений.
Приблизительно в то же время или чуть позже выше, на хребте горы, был воздвигнут средних размеров купольный храм. К концу 17 в. был построен внутри цитадели большой храм, изысканный декор фасадов которого ставит его в число лучших произведений архитектуры позднего средневековья. Строительство храма было закончено в 1689 г.
Покинув Ананурский ансамбль, продолжим свой путь по Военно-грузинской дороге к северу. Вблизи Ананури ущелье Арагви постепенно суживается. Дорога выводит к местечку Пасанаури, где можно наблюдать уникальное явление — слияние Белой и Черной Арагви. Так же попробовать налепить хинкали именно здесь на родине в Пасанаури.
Далее продолжим свой путь по горному серпантину через горнолыжный курорт Гудаури. На пути нас ждут красивые пейзажи, разнообразные памятники архитектуры (башни).
Следующий объект нашего посещения, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбег — ансамбль Гергетис Самеба (храм св. Троицы в Гергети 14 в.). Он небольшой; состоит из купольного храма, колокольни и крепостной стены. Гергети — выдающийся памятник грузинского зодчества и замечательно произведение ландшафтной архитектуры, возвышается на горе высотой 2200 м. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери.
по субботам и воскресеньям в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
- В поездку включена бесплатная дегустация разных сортов чачи и горного меда
- Что не входит
- Питание
- Подъем к храму Святой Троицы Гергети на машинах-внедорожниках 20 gel
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси улица Банная 15 (15 Abano St, T’bilisi)Завершение: Тбилиси Тбилиси улица Банная 15
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам и воскресеньям в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Место встречи - Тбилиси улица Банная 15
- Стоимость для детей до 5 лет — бесплатно
- Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
- В случае экстремальных погодных условий или при других форс-можорных обстоятельствах, если какая нибудь локация будет не доступна мы предложим в замен другую локацию (монумент летопись Грузии, известный как грузинский Стоунхендж или Самая длинная в Грузии, семи километровая, канатная дорога коби-гудаури)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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