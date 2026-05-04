читать дальше уменьшить заявленные в экскурсии места. Свободного времени в экскурсии было достаточно, чтобы полюбоваться на все красоты по ходу экскурсии. Мы в Тбилиси обратно не возвращались, остались в Степанцмиде, предварительно предупредили организаторов. Тур прошел в комфорте и с хорошим настроением, спасибо большое организаторам за возможность туристам увидеть красоты и узнать много интересных фактов о Грузии, ее традициях и истории.

Все очень понравилось, водитель был очень аккуратным, гид интересно вел экскурсию на английском, так же дублировал на русском, отвечал на все интересующие вопросы. Организаторы были вежливыми и понимающими. Посетили все