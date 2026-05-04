Приглашаем на самую популярную экскурсию в Грузии. Вас ждёт поездка по Военно-Грузинской дороге (входит в тройку самых живописных горных дорог мира). По ней ходили Пушкин, Лермонтов, Маяковский. Красоты этих мест
Описание экскурсииАвтобусная экскурсия к подножью горы Казбек. Эта экскурсия позволит за один день увидеть неповторимые пейзажи вдоль древней Военно-Грузинской дороги, а также посетить ее основные достопримечательности. Во время нашего путешествия по Военно-грузинской дороге мы увидим живописное Жинвальское водохранилище, крепость Ананури. Ананурский ансамбль привлекает внимание издалека. Для укрепления было выбрано стратегически выгодное место — на небольшом мысу у слияния рек Арагви и Ведзатхеви. Здесь в средневековье проходила важная дорога, которая соединяла Грузию с северными странами и шла из центральных районов страны через резиденцию арагвских эриставов — Душети. Крепость, построенная на мысу, господствовала на этой дороге. Мимо нее пройти было невозможно, а взять — трудно. Нельзя не восхищаться этим ансамблем — произведением высокого фортификационного искусства. Сооружения, входящие ансамбль, воздвигнуты в 15–18 вв. К сожалению от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. Крупнейшие грузинские феодалы в своей борьбе за власть не останавливаются ни перед чем. На своем пути они не щадили ни врагов, ни друзей, ни даже самого царя. Летописцы сообщают, что ни один из арагвских эристав не умирал естественной смертью. Первое сооружение ананурского ансамбля — двадцатиметровая сторожевая башня(15 в.) с пирамидально-ступенчатым перекрытием в центре цитадели. Следующая по времени — рубеж 15–17 вв.
- небольшая зальная церковь, расположенная между двумя линиями укреплений. Приблизительно в то же время или чуть позже выше, на хребте горы, был воздвигнут средних размеров купольный храм. К концу 17 в. был построен внутри цитадели большой храм, изысканный декор фасадов которого ставит его в число лучших произведений архитектуры позднего средневековья. Строительство храма было закончено в 1689 г. Покинув Ананурский ансамбль, продолжим свой путь по Военно-грузинской дороге к северу. Вблизи Ананури ущелье Арагви постепенно суживается. Дорога выводит к местечку Пасанаури, где можно наблюдать уникальное явление — слияние Белой и Черной Арагви. Так же попробовать налепить хинкали именно здесь на родине в Пасанаури. Далее продолжим свой путь по горному серпантину через горнолыжный курорт Гудаури. На пути нас ждут красивые пейзажи, разнообразные памятники архитектуры (башни). Следующий объект нашего посещения, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбег — ансамбль Гергетис Самеба (храм св. Троицы в Гергети 14 в.). Он небольшой; состоит из купольного храма, колокольни и крепостной стены. Гергети — выдающийся памятник грузинского зодчества и замечательно произведение ландшафтной архитектуры, возвышается на горе высотой 2200 м. Здесь находится мужской монастырь. В храме хранится чудотворная икона Божьей Матери. Важная информация: Способы оплаты на месте гиду:.
- Наличные: USD, EUR, GEL • Оплата зарубежной картой онлайн.
по субботам и воскресеньям в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-грузинская дорога
- Жинвальское водохранилище
- Ананури
- Гудаури
- Храм Святой Троицы Гергети
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
- В поездку включена бесплатная дегустация разных сортов чачи и горного меда
Что не входит в цену
- Питание
- Подъем к храму Святой Троицы Гергети на машинах-внедорожниках 20 gel
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, улица Банная, 15 (15 Абано Ст, Тбилиси)
Завершение: Тбилиси, улица Банная, 15
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные: USD, EUR, GEL
- Оплата зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо Тимуру за экскурсию! Динамично, красочно, интересно!
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В
Отличная экскурсия! Гид Георгий очень приятный молодой человек и прекрасный рассказчик. Невероятно повезло с погодой. Всё заявленное в экскурсии увидели и многое узнали. Очень рекомендую.
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К
Очень понравилась экскурсия с гидом Тамарой и водителем Георгием. Казбек поразил. Особенно классно полетали над пропастью на пара плане! Спасибо за впечатления и эмоции!
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Ю
Отличная экскурсия, гид Давид на высоте, ездили в мини группе очень комфортно, посетили все места.
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Н
Очень комфортный автобус. Быстрая навигация. Русскоязычное сопровождение. Гид Тимур легко и ненавязчиво развлекал всю дорогу. Горы шикарны. С погодой очень повезло. Времени хватило на всё. Могу рекомендовать.
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Ю
Все очень понравилось, водитель был очень аккуратным, гид интересно вел экскурсию на английском, так же дублировал на русском, отвечал на все интересующие вопросы. Организаторы были вежливыми и понимающими. Посетили все
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