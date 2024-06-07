1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
11 часов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«На джипах мы поднимемся на гору Гергети, где расположена древняя Троицкая церковь»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
«Подниметесь на джипах к Троицкой церкви 14 века»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€18 за человека
скидка
33%
Групповая
10 часов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
«А по прибытии в селение Казбеги мы сменим машину на внедорожник и поднимемся к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
45€30 за человека
скидка
32%
Групповая
11 часов
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
«Дополнительные расходы: обед, джипы до Троицкой церкви на горе — 20 лари с человека»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
28€19 за человека
скидка
33%
Групповая
10 часов
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
«Увидите легендарную гору Казбек и расположенную у её подножия Троицкую церковь»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
24€16 за человека
Индивидуальная
10 часов
Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии
Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии не входит подъем на внедорожнике к Троицкой церкви Гегрети — 80 лари»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
«Прибыв в Казбеги, пересядем на внедорожники и поднимемся к Троицкой церкви на высоту 2170 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€35 за человека
Мини-группа
11 часов
Казбеги - Ананури - Гудаури в мини-группе
Начало: Тбилиси, улица Банная, 15 (15 Abano St, T’bilisi)
«Подниметесь на джипе к Троицкой церкви в Гергети, на высоту 2170 метров»
Расписание: по субботам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Тбилиси в Казбеги - на кабриолете по Военно-Грузинской дороге
Прокатиться с комфортом и шиком среди живописных ущелий и узнать об истории региона
«Кафе в Казбеги, с террасы которого открывается прекрасный вид на Троицкую церковь, Гергети и сам город Казбеги»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€260 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
- ООльга6 июня 2024Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
- ВВалентина6 июня 2024Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
- aanna5 июня 2024Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
- ЯЯрослав5 июня 2024Казбеги была изюминкой нашего отпуска! Виды захватывают дух, по дороге несколько живописных локаций, гид Владимир - очень интересный, с прекрасным
- ССергей5 июня 2024Все прошло на ура! Посещение ресторана подпортило все впечатления,Официанты,как сонные мухи. Такое впечатление,что тренируются на туристах. Еда вызывает особое впечатление.
- oolia4 июня 2024Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и на русском и на
- ДДиана2 июня 2024Лучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде все было продумано так, чтобы всем участникам было комфортно. Уже забронировали новую экскурсию в данном агенстве, рекомендуем на 1000000%
- ООльга1 июня 2024Поездка в целом понравилась, нам повезло с погодой, что в горах бывает не часто. Заза общительный человек, хороший рассказчик.
- ННаталья30 мая 2024Ездили на экскурсию с гидом Эмилией. Очень харизматичная и душевная девушка! Профессионал своего дела! С радостью была готова ответить на
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Троицкая церковь»
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