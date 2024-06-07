Троицкая церковь Тбилиси

Найдено 9 экскурсий в категории «Троицкая церковь» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«На джипах мы поднимемся на гору Гергети, где расположена древняя Троицкая церковь»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
135 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
«Подниметесь на джипах к Троицкой церкви 14 века»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6018 за человека
В объятия с Казбеком
🚗 На машине
скидка
33%
Групповая
10 часов
190 отзывов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
«А по прибытии в селение Казбеги мы сменим машину на внедорожник и поднимемся к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4530 за человека
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
11 часов
44 отзыва
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
«Дополнительные расходы: обед, джипы до Троицкой церкви на горе — 20 лари с человека»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2819 за человека
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
33%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
«Увидите легендарную гору Казбек и расположенную у её подножия Троицкую церковь»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2416 за человека
Казбеги - место, без которого невозможно представить Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии
Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии не входит подъем на внедорожнике к Троицкой церкви Гегрети — 80 лари»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
«Прибыв в Казбеги, пересядем на внедорожники и поднимемся к Троицкой церкви на высоту 2170 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
35 за человека
Казбеги - Ананури - Гудаури в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Казбеги - Ананури - Гудаури в мини-группе
Начало: Тбилиси, улица Банная, 15 (15 Abano St, T’bilisi)
«Подниметесь на джипе к Троицкой церкви в Гергети, на высоту 2170 метров»
Расписание: по субботам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$55 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - на кабриолете по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
10 часов
Из Тбилиси в Казбеги - на кабриолете по Военно-Грузинской дороге
Прокатиться с комфортом и шиком среди живописных ущелий и узнать об истории региона
«Кафе в Казбеги, с террасы которого открывается прекрасный вид на Троицкую церковь, Гергети и сам город Казбеги»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
260 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
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    Казбеги, первое знакомство с горной Грузией! 💚 При том, что я живу в Сочи, и горными красотами меня сложно удивить (так я думала при выборе тура), и тем не менее, я была в восторге! Сама ДОРОГА, сам ПУТЬ - это и есть Наслаждение!!! Отдельно несколько слов хочу сказать об организации тура: никаких накладок по времени - дегустации, национальный обед, подъем на Казбеги - везде нас уже ждали! И особо хочу отметить Владимира, как Гида - это кладезь информации, легкая подача, с юмором и энтузиазмом! Так, на минуточку, за 12 часов Человек присел и замолчал лишь на обратном пути, последние несколько часов, а до этого весь день стоял к нам лицом (и спиной по направлению движения) и увлеченно делился историей Грузии и историями о Грузии! ❤️ Благодарю!! *Отдельная благодарность нашему водителю - за комфортный и безопасный стиль вождения в горной местности! 👍

  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
  • a
    anna
    5 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Казбеги была изюминкой нашего отпуска! Виды захватывают дух, по дороге несколько живописных локаций, гид Владимир - очень интересный, с прекрасным
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    чувством юмора. Вся экскурсия - настоящее застолье с тостами, веселым настроением познавательными историями. Водитель был аккуратным: путешествовали с 2.5-летней дочкой и не пожалели. Всем рекомендую!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
    Все прошло на ура! Посещение ресторана подпортило все впечатления,Официанты,как сонные мухи. Такое впечатление,что тренируются на туристах. Еда вызывает особое впечатление.
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    Хачапури по аджарски-1 бал из10: тесто сырое,начинка, вообще не съедобная. Хинкали- на троечку: если начинка на пять, то тесто толстое,к зубам прилипает. Это была худшая еда,что я ел в Тбилиси за мои 30 дней проживания здесь. Ребята,меняйте ресторан!!!!!

  • o
    olia
    4 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и на русском и на
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    английском, так как в нашей группе были туристы из 8 стран. Автобус комфортный, все остановки были согласно программе. Нам разрешили сесть впереди, рядом с водителем, за что отдельное спасибо! Дегустация вина и чачи была замечательная. После неё был вкусный обед с невероятным видом. На обратном пути была возможность выбрать музыку, было очень атмосферно послушать песни разных стран. Природа поражает своей красотой. Миллион фотографий, эмоций и воспоминаний навсегда останутся с нами. Мы в восторге от Грузии, обязательно приедем ещё!

    Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала иДесять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и
  • Д
    Диана
    2 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Лучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде все было продумано так, чтобы всем участникам было комфортно. Уже забронировали новую экскурсию в данном агенстве, рекомендуем на 1000000%
    Лучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде всеЛучшая экскурсия, на которой мы бывали. Владимир-потрясающий гид, безумно интересно его слушать. Отличный маршрут, везде все
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Казбеги - место, без которого невозможно представить Грузию
    Поездка в целом понравилась, нам повезло с погодой, что в горах бывает не часто. Заза общительный человек, хороший рассказчик.
    Поездка в целом понравилась, нам повезло с погодой, что в горах бывает не часто. Заза общительный человек, хороший рассказчикПоездка в целом понравилась, нам повезло с погодой, что в горах бывает не часто. Заза общительный человек, хороший рассказчик
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
    Ездили на экскурсию с гидом Эмилией. Очень харизматичная и душевная девушка! Профессионал своего дела! С радостью была готова ответить на
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    все вопросы. Повезло с погодой. Была вероятность дождей, но решили рискнуть и ничуть не пожалели! В горы стоит съездить обязательно! Впечатления и эмоции незабываемые!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Троицкая церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Влюбиться в Казбеги за 1 день
  2. Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
  3. В объятия с Казбеком
  4. Из Тбилиси - в горный край Казбеги
  5. Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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