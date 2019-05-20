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Мартвильский каньон - пещера Прометея

Отправляемся в Мартвильский каньон из Тбилиси на групповой экскурсии на автобусе
Мартвильский каньон — это одно из красивейших мест в Грузии. Это незабываемые горные пейзажи и завораживающие водопады. Что еще может быть лучше? Со мной вы отправитесь на один день в Мартвильский каньон.

Вы заглянете в пещеру Прометея и увидите пещерные озера, насладитесь видами на горные пейзажи и побываете у 12-метрового водопада.
4.7
17 отзывов
Мартвильский каньон - пещера Прометея
Мартвильский каньон - пещера Прометея
Мартвильский каньон - пещера Прометея

Описание экскурсии

Пещера Прометея Пещера Прометея, также известная как пещера Кумистави, находится рядом с городком Цхалтубо, в 20 км. от Кутаиси в регионе Имеретия на западе Грузии. Пещеру обнаружили относительно недавно в 1984 году, и практически сразу она стала достопримечательностью Грузии. Пещера Прометея — самая большая пещера в Грузии. Внутри пещеры расположены реки и озера. Мартвильский каньон Мартвильский каньон расположен в селе Гачедили, в нескольких километрах севернее города Мартвили региона Мегрелия. Длина каньона Гочкадили составляет 2400 метров, а глубина достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя ошеломляющий ступенчатый водопад высотой 12 метров. Важно:

Ежедневно в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещера Прометея
  • Мартвильский каньон
Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты в музей.
Место начала и завершения?
Тбилиси, улица абано№15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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L
Великолепный маршрут, эрудированный и компанейский гид. На меня в данной экскурсии наибольшее впечатление произвели пещеры Прометея, чуть чуть было не хват ло Кутаиси. Еще из плюсов: вкусный обед в кафе с более чем щадящими ценами, из минусов, но не критично: её было WiFi в автобусе
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x
Поездка удалась на все 100%. И всё благодаря нашему экскурсоводу: отличный гид: эрудированный, внимательный знающий и любящий историю своей страны. Одним словом: спасибо Заза, ты сделал наш день. Romanas og Marina Norway
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И
Экскурсия в каньон и пещеру Прометея очень интересная. Замечательные впечатления. Несмотря на дождливую погоду в первой половине дня, наш гид Рина, старалась сделать всё, чтоб экскурсия прошла весело.
Советую!
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И
Экскурсия в каньон и пещеру Прометея очень интересная. Замечательные впечатления. Несмотря на дождливую погоду в первой половине дня, наш гид Рина, старалась сделать всё, чтоб экскурсия прошла весело.
Советую!
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В
наш гид - просто любовь! Приятный, жизнелюбивый, энергичный! Видно, что человек увлечен своей работой! Спасибо большое!
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Л
ваше гостеприимство, забота о гостях, интересные рассказы о местах будут долго еще греть нас своми воспоминаниями!
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