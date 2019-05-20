Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мартвильский каньон — это одно из красивейших мест в Грузии. Это незабываемые горные пейзажи и завораживающие водопады. Что еще может быть лучше? Со мной вы отправитесь на один день в Мартвильский каньон.



Вы заглянете в пещеру Прометея и увидите пещерные озера, насладитесь видами на горные пейзажи и побываете у 12-метрового водопада. 4.7 17 отзывов

Georgia with love Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Групповая экскурсия $38 за человека 4.7 17 отзывов 🇷🇺 русский более 12 часов 1-19 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Пещера Прометея Пещера Прометея, также известная как пещера Кумистави, находится рядом с городком Цхалтубо, в 20 км. от Кутаиси в регионе Имеретия на западе Грузии. Пещеру обнаружили относительно недавно в 1984 году, и практически сразу она стала достопримечательностью Грузии. Пещера Прометея — самая большая пещера в Грузии. Внутри пещеры расположены реки и озера. Мартвильский каньон Мартвильский каньон расположен в селе Гачедили, в нескольких километрах севернее города Мартвили региона Мегрелия. Длина каньона Гочкадили составляет 2400 метров, а глубина достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя ошеломляющий ступенчатый водопад высотой 12 метров. Важно:

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пещера Прометея

Мартвильский каньон Что включено Комфортабельный транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Питание

Входные билеты в музей. Место начала и завершения? Тбилиси, улица абано№15 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 07:30 Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.